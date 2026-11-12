Por qué seguís tosiendo durante semanas después de un resfrío y qué hacer al respecto

WASHINGTON.- Superar un resfrío es una cosa, pero a veces parece que sacarse de encima esa tos molesta es otra muy distinta.

La mayoría de las infecciones respiratorias, como el resfrío común, la gripe, el Covid-19 y el virus sincitial respiratorio, son causadas por virus y, por lo general, completan su ciclo en el plazo de una a dos semanas. La tos suele ser el último síntoma en desaparecer.

Cuando la tos persiste mucho tiempo después de que te recuperaste, es posible que estés atravesando un síndrome de tos posviral, a veces llamado tos posinfecciosa, indicó Megan Conroy, neumonóloga y médica especializada en cuidados críticos del Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio.

Se trata de una tos que persiste entre tres y ocho semanas después de que una infección respiratoria se resolvió y hasta el 25% de los adultos que contraen una de estas infecciones la experimentan.

Consultamos a especialistas sobre por qué se produce el síndrome de tos posviral y qué hacer, y evitar, para conseguir algo de alivio.

Qué causa una tos persistente después de una infección

No está del todo claro por qué ocurre, pero los especialistas creen que algunos virus pueden dejar inflamación en los pulmones y daño residual en la superficie epitelial, o revestimiento, de las vías respiratorias, señaló Conroy.

Otros problemas también pueden desempeñar un papel en una tos posviral o empeorarla. Uno de los más frecuentes, indicó Conroy, es el síndrome de tos de las vías respiratorias superiores, o lo que muchas personas conocen como goteo retronasal, que puede ocurrir cuando la mucosidad de los senos paranasales gotea hacia atrás y activa los receptores de la tos en la garganta.

Otro factor contribuyente frecuente es el reflujo. La afección es más conocida por causar acidez estomacal, pero no siempre lo hace, sostuvo Conroy. En una forma llamada reflujo laringofaríngeo, pequeñas cantidades de ácido estomacal y enzimas digestivas ascienden hasta las vías respiratorias superiores, lo que desencadena tos y, en ocasiones, una sensación de nudo en la garganta, ya sea en lugar de o junto con la clásica acidez estomacal que se produce cuando el reflujo llega al esófago.

También es posible que el resfrío o la gripe inicial hayan desencadenado una afección subyacente en las vías respiratorias.

“Algunas personas pueden tener una forma leve de asma o una inflamación preexistente en las vías respiratorias similar al asma, que podría manifestarse recién después de un virus”, expresó Conroy.

Con el tiempo, una tos posviral puede generar más tos al provocar una hiperestimulación de los nervios de las vías respiratorias.

“Puede convertirse en lo que llamamos hipersensibilidad a la tos”, señaló Conroy. Esto ocurre cuando los nervios involucrados en la tos están “tan hiperactivos” que reaccionan fácilmente incluso ante desencadenantes menores, como cambios de temperatura o una pequeña cantidad de reflujo ácido o goteo retronasal.

Cosas que pueden empeorar tu tos

Un conjunto de factores ambientales y comportamientos puede desencadenar o empeorar una tos posinfecciosa, entre ellos:

Aire frío y seco o cambios en la humedad o la temperatura. Conroy recomienda utilizar una mascarilla o envolver una bufanda alrededor de la boca y la nariz al salir al aire libre durante el invierno “para mantener parte de la calidez y la humedad de la respiración y reducir el impacto sobre las vías respiratorias”. Elisabeth Fowlie Mock, médica de familia en Bangor, Maine, e integrante de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, sugirió invertir en un humidificador, especialmente si vivís en un clima seco o utilizás la calefacción gran parte del invierno.

Alérgenos comunes, como la caspa de mascotas o los ácaros del polvo. Una respuesta alérgica puede incrementar la producción de moco, lo que puede favorecer un mayor goteo por la garganta, apuntó Conroy.

Hacer ejercicio intenso. El esfuerzo que te deja jadeando o con falta de aire puede desencadenar un ataque de tos, afirmó Mock. Lo mejor es optar por actividades menos exigentes mientras te recuperás.

Fumar o vapear. Inhalar estas sustancias puede irritar los pulmones y provocar tos incluso cuando no estás enfermo, por lo que sin dudas pueden empeorar una tos ya existente, afirmó Conroy.

Cómo conseguir algo de alivio

No existen demasiadas estrategias comprobadas para acortar la duración de una tos posviral, señaló Conroy. La mayoría de los casos se resuelven solos con el paso del tiempo. Mientras tanto, tomar una cucharadita de miel varias veces al día puede recubrir la garganta y aliviar parcialmente la tos.

¿Y qué pasa con los medicamentos para la tos de venta libre? En general, “no suelen ser muy eficaces”, indicó Conroy. Y algunos incluso pueden causar más problemas que beneficios.

Los descongestionantes estimulantes, como la seudoefedrina, pueden elevar la presión arterial e interferir con otros medicamentos. Además, muchos jarabes y cápsulas para la tos contienen varios fármacos combinados, por ejemplo un descongestionante y paracetamol. Si se toman varios productos al mismo tiempo, es fácil ingerir una dosis excesiva de paracetamol sin darse cuenta, algo que constituye una causa frecuente de insuficiencia hepática, advirtió Conroy.

Si de todos modos querés probar algún medicamento, tanto Mock como Conroy consideran que la guaifenesina (Mucinex) puede ser una opción. Sus efectos sobre la tos quizás no sean muy importantes, pero es relativamente segura y puede ayudar a diluir el moco, lo que podría reducir parte de la tos.

Si la tos persistente viene acompañada por la sensación de moco en la garganta o en los senos paranasales, puede valer la pena probar con un aerosol nasal con esteroides, como fluticasona (Flonase), o un antihistamínico oral, como loratadina (Claritin) o cetirizina (Zyrtec), además de la irrigación nasal, por ejemplo mediante una olla Neti, para eliminar el exceso de moco, señaló Conroy.

Y si sospechás que el reflujo ácido está empeorando la tos, procurá evitar los alimentos picantes, los productos a base de tomate, el chocolate, la cafeína y el alcohol; consumí porciones más pequeñas; y mantenete erguido durante al menos un par de horas después de comer, agregó.

Cuándo consultar a un médico

Aunque la mayoría de las tos posinfecciosas desaparecen por sí solas alrededor de las ocho semanas después de una infección viral, es importante buscar atención médica si también tenés otros síntomas persistentes de resfrío o gripe que no mejoran, o si aparecen síntomas nuevos, señaló Mock.

Si los síntomas reaparecen o empeoran alrededor de los 10 días, o desarrollás fiebre alta o dificultad para respirar, podrías estar atravesando una infección bacteriana secundaria, como neumonía o sinusitis.

Si tenés un riesgo elevado de sufrir complicaciones por una infección respiratoria, por ejemplo si tenés más de 60 años, fumaste durante muchos años o padecés una enfermedad pulmonar como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Mock recomienda consultar al médico de cabecera o acudir a un centro de urgencias si la tos persiste durante dos semanas.

Si la tos posviral interfiere con tu capacidad para desarrollar actividades cotidianas, empeora o dura más de ocho semanas, es posible que estés frente a una tos crónica causada por otro problema, explicó Conroy, que un médico podrá diagnosticar y tratar.

El asma de inicio en la adultez, por ejemplo —que según distintas investigaciones puede ser desencadenada por infecciones respiratorias— puede tratarse con medicamentos dirigidos a reducir la inflamación de las vías respiratorias.

Y el reflujo laringofaríngeo puede abordarse con terapia de alginatos, “una sustancia gelatinosa que se toma alrededor de las comidas y que forma una especie de barrera sobre el contenido del estómago”, explicó Conroy.

Si el médico descarta otras afecciones, todavía podría indicar algún medicamento para ayudar a controlar una tos posviral especialmente molesta.

No existen medicamentos aprobados por la FDA específicamente para esta condición, pero pueden recomendarse ciertos inhaladores, como el ipratropio, que puede ayudar a abrir las vías respiratorias, indicó Conroy.

El benzonatato (Tessalon Perles), que básicamente reduce el reflejo de la tos, también puede utilizarse como medida temporal. Es extremadamente peligroso para los niños pequeños, por lo que debe mantenerse fuera de su alcance.

En última instancia, estos medicamentos no curan la tos ni la causa subyacente, pero podrían ayudar a sobrellevar el problema mientras “la verdadera variable necesaria para tratar la tos sigue siendo el tiempo”, concluyó Conroy.