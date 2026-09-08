Confirman los primeros casos de una nueva subvariante del virus del Covid: ¿cuán peligrosa es la “BA. 3.2″?

A través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana epidemiológica 34 se confirmó la detección de los tres primeros casos en la Argentina del sublinaje BA. 3.2 del SARS-CoV-2 (Covid). Los mismos fueron identificados por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (Anlis Malbrán) y localizados en residentes de la provincia de Buenos Aires.

Según los primeros resultados del monitoreo genómico, por el momento el virus no representa un riesgo significativo para la salud.

Los resultados se obtuvieron de muestras ubicadas en el período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026, franja en la cual se identificaron los tres casos positivos por BA. 3.2. Si bien todos los pacientes evolucionaron de manera favorable, uno de ellos requirió de internación, aunque se detalló en el informe que su situación se debió a “comorbilidades previas”.

Otro de los elementos que se desprenden del informe publicado en el BEN, apunta a la la necesidad de sostener la “vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad”. En el dossier también se resalta que la detección de este sublinaje en el país pone en valor la capacidad de detección del sistema de vigilancia genómica.

Por otro lado se destaca la importancia de “continuar con el monitoreo de la caracterización genómica de SARS-CoV-2 para identificar la introducción de nuevas variantes y seguir su comportamiento en relación con la transmisibilidad, la severidad y el posible impacto de las medidas de prevención y control.”

Lo que también se desprende del BEN es que la subvariante BA. 3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024. La misma desciende de Ómicron BA.3 y fue clasificado a nivel mundial como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

Hasta su detección en el país, en la Región de las Américas se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa. El boletín señaló que no existían reportes de BA.3.2 en otros países de Sudamérica.

La subvariante BA. 3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 x.com/samuelhking

Sobre el aumento de su detección global, en el BEN se apunta que a fines de 2025 el BA.3.2 mostraba una distribución geográfica heterogénea.

Durante los primeros meses de este año, la detección se extendió a múltiples países y alcanzó proporciones cercanas al 20% de las secuencias notificadas a nivel global en las semanas 4 y 5, aunque con diferencias entre países. Hasta febrero de 2026, había sido identificada en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía.

Entre los países citados por el BEN figuran Sudáfrica, Mozambique, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bélgica, Canadá, China (Hong Kong), República Checa, Francia, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Irlanda, Singapur, Corea del Sur, Eslovenia, España, Suecia y Dinamarca. Más abajo también aparecen Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa.