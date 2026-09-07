El emocionante video de dos lobos marinos en libertad: aparecieron en el lugar menos pensado de la Ciudad, los rehabilit

Mediante un video que difundió el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, se puede observar la liberación de dos ejemplares de lobo marino, que luego de una instancia de cuidado y rehabilitación, pudieron volver a su hábitat natural.

Uno de los ejemplares, en los momentos previos a la liberación

De acuerdo la material audiovisual que fue difundido en la red social Instagram, los lobos marinos habían sido rescatados, atendidos y luego de completar el proceso de rehabilitación, liberados en su entorno natural.

“Después de ser rescatados por Defensa Civil en la Reserva Ecológica Costanera Sur y en el Club de Pescadores, estos dos lobos marinos llegaron a nuestro Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Ecoparque, donde fueron atendidos, cuidados y rehabilitados por nuestro equipo de veterinarios y cuidadores”, dice el mensaje que acompaña las imágenes de los animales.

Así fueron liberados dos lobos marinos a su hábitat natural

Tras completar su recuperación, llegó el día más esperado. “Recorrieron más de 340 kilómetros desde el Ecoparque para volver a su hábitat natural. Y así, entre arena, olas y mucha emoción, volvieron al lugar al que pertenecen”, se lee en el mensaje complementario del video.

Cómo trabajan los veterinarios que recuperan especies

Con diferentes matices, los centros de recuperación de especies suelen proceder de manera similar una vez que ingresa un animal rescatado, dado que se activa un mecanismo de trabajo específico, que sigue con una evaluación visual y clínica del caso.

Los lobos marinos fueron liberados en la Costa Atlántica

Posteriormente, la etapa de rehabilitación se enfoca, según la situación del animal, en un tratamiento sobre la enfermedad o en un proceso de rehabilitación de los comportamientos naturales.

Finalmente, se traslada al ejemplar al sitio de reinserción seleccionado que, habitualmente, coincide con una reserva natural.

Cómo trabaja el Ecoparque para devolver animales silvestres a la naturaleza

El Ecoparque cuenta con un Centro de Rescate especializado en fauna silvestre nativa. Allí se reciben animales, rescatados por los vecinos o por autoridades en incautaciones, para brindarles atención veterinaria, rehabilitación y, siempre que sea posible, volver a liberarlos en su hábitat.

Gavilanes, lechuzas, lagartos, comadrejas y muchas otras especies pasaron por ese espacio, que es fundamental para la conservación de la fauna silvestre.