Consejos para ir en auto a Brasil: rutas, documentación, normas de tránsito, tips de seguridad y un dato clave sobre la nafta

“Este año volveremos a ir a Brasil en auto. Es la cuarta vez que lo hacemos con Nazareno, mi esposo”, cuenta Laura Colombo, una odontóloga de 45 años que vive en la ciudad de Buenos Aires. La pareja tiene armada una gran estrategia que comienza antes de emprender el largo camino, sobre todo porque los acompañan sus dos hijas: Luana, de 13, y Victoria, de 9. Tomar el viaje como el principio de las vacaciones y salir cerca de las 4 de la madrugada son dos de sus principales consejos.

“Tratamos de mantener a las nenas despiertas la noche anterior al viaje. La última vez las llevamos a la casa de mi mamá para que hagan una pijamada. Ella las entretuvo hasta que las fuimos a buscar. Nosotros, mientras, preparamos todo y nos acostamos muy temprano. Nos despertamos alrededor de las 3, nos duchamos y fuimos a buscar a las chicas. Se subieron al auto y a las pocas cuadras se durmieron hasta el mediodía. De esta manera se les hizo más corto”, recuerda la odontóloga.

Sobre la ruta, Nazareno dice que hoy con su familia elige el mismo recorrido que hacía de chico, con sus padres. “Vamos vía Uruguay. Cruzamos por Colón-Paysandú, luego recorremos unos 400 kilómetros y llegamos a una ciudad uruguaya llamada Rivera, donde volvemos a hacer Aduana para ingresar a Brasil. Ahí hay un shopping libre de impuestos, donde los turistas pueden ir al baño, caminar y comer. Hicieron un puesto de migraciones único para salir de Uruguay y entrar a Brasil. Una vez que ingresamos a Brasil, seguimos 200 kilómetros más y hacemos noche en São Gabriel”, relata.

El hotel que suele elegir esta familia tiene piletas y toboganes de agua y ronda los $40.000. “Es caro, pero la idea es llegar temprano para descansar y que las chicas puedan divertirse”, agrega Laura.

Laura Colombo y su marido irán por cuarta vez en auto a Brasil Gentileza

Otro punto importante que recomienda Nazareno es cargar nafta antes de salir de la Argentina, porque en Uruguay es más cara. Eso sí, al ingresar a Brasil habrá que volver a cargar combustible.

Javier Altamirano, un comerciante de 50 años que vive en la ciudad de Córdoba, viajará en auto en la última semana de febrero y la primera de marzo, junto a su esposa y a su hijo de 20 años. “Voy hace más de dos décadas. Antes iba por Uruguay, pero como son dos Aduanas –la de Uruguay y la de Brasil– perdía mucho tiempo. Hoy prefiero ir de Córdoba a Santa Fe, Paraná, Federal y tomar la ruta 14. Cruzo por Paso de los Libres y paso por la Aduana en Uruguayana. Ahí sigo por la ruta 290, que está en muy buen estado. Creo que los tramos más complicados de este camino son entre Paraná y la ruta 14, que está un poco rota, y desde la Uruguayana hasta Porto Alegre, que hay mucho tráfico. El resto está en excelente estado”, enumera el turista experto.

Con respecto al camino por tomar, desde la Oficina de Cartografía del Automóvil Club Argentino (ACA) sugieren el siguiente recorrido: saliendo de la Capital por el Acceso Norte, ramal Campana, hasta el empalme con la ruta nacional 12, en Zárate; luego, continuar por la 12 hasta Ceibas y, a partir de allí, por la ruta nacional 14 hasta el empalme con la ruta nacional 117 (acceso a Paso de los Libres). Normalmente, el paso fronterizo está habilitado las 24 horas. Hasta aquí, 672 kilómetros, todo por autovía en buen estado.

Desde allí hasta Florianópolis, la principal y más transitada por argentinos es la ruta BR 290 hasta Porto Alegre, ruta común de un carril por mano y estado regular. A partir de allí, la BR 101, que es autovía, hasta el empalme con la BR 282.

En Florianópolis anticipan que los turistas argentinos volverán a ser protagonistas; gran cantidad llega en auto Diego Lima / Enviado especial - LA NACION

“El ACA tiene relevadas todas las rutas dentro de la Argentina. Para pensar en el camino hasta Brasil, se ha tomado en cuenta toda la documentación sobre las rutas argentinas hasta la frontera y, a partir de allí, el recorrido en Brasil está armado con la información de nuestros socios”, aclaran desde esta institución.

Más allá de las rutas posibles, otro ítem clave para el viaje en autos es la documentación vehicular obligatoria, que incluye:

Licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo

DNI o cédula de identidad

Cédula verde

Cédula azul, en caso de circular en un vehículo que no sea propio

Oblea de revisión técnica obligatoria (RTO) o verificación técnica vehicular (VTV).

Comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente para el Mercosur.

Cristales grabados con el número de dominio

También conviene tener en cuenta ciertos tips para un viaje seguro. La Oficina de Educación Vial del ACA sugiere:

Revisar el estado del vehículo (frenos, luces, estado y presión de cubiertas)

Planificar el viaje (recorrido, conductores, paradas de descanso, hotel, identificar estaciones de servicio)

No usar el celular cuando se maneja

Viajar con el descanso suficiente para estar siempre atento al camino

Hacer paradas de 15 minutos cada dos horas de viaje aproximadamente

No manejar por más de nueve horas diarias

Todos los ocupantes del vehículo deben viajar con el cinturón de seguridad correctamente sujetado

Los menores de 10 años deben viajar siempre atrás y con el sistema de retención infantil (SRI) adecuado según peso y tamaño

Las luces bajas siempre encendidas.

Anunciar siempre las maniobras previamente con guiño

Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), recomienda que al manejar por Brasil tengan en cuenta que hay tolerancia cero al alcohol. Además, advierte que hay mucho control de la velocidad y que suelen también verificar que los ocupantes del auto utilicen cinturón de seguridad.

Es importante recordar que en rutas brasileñas hay tolerancia cero de alcohol y fuertes controles de velocidad Google Street View

“Otro punto importante en las rutas es que tengan cuidado con los camiones. Solo deben adelantarse cuando hay doble carril de subida. En el camino se cruzarán con muchos pueblos y existe mucha entrada y salida de vehículos. Hay que prestar atención a las señales de tránsito, velocidades y precauciones de cruces. Por otro lado, el clima tropical provoca que llueva y pare con frecuencia, por lo que las rutas suelen estar mojadas. Deben tener en cuenta esto por la estabilidad de los vehículos. Si no conocen el camino, no deben confiarse. Traten de viajar de día, porque de noche se triplica la posibilidad de tener un siniestro grave. Y, por último, piensen que el viaje forma parte de las vacaciones, disfrútenlo, no traten de apurarse para llegar”, resume.

Para aquellos que piensan en ir con mascotas, Pons destaca que es un trayecto demasiado largo para hacer con ellas. “Si no tienen otra opción y deben llevarlos, es fundamental que les pongan un pretal de traslado vehicular. Este se abrocha al cinturón de seguridad, y protege a las mascotas y los pasajeros del vehículo en el caso de un choque. Además, deben parar regularmente para que el animal pueda hacer sus necesidades y moverse. Pero creo que es demasiado estresante para los animales hacer un viaje tan largo. Además, en la mayoría de las playas de Brasil no está permitido llevar perros”, sostiene.

Para viajar con mascotas, además, se debe tramitar el certificado veterinario internacional en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Dónde cargar combustible

Otro punto importante es dónde llenar el tanque del auto. “En Brasil es mucho más cara la nafta, por eso las ciudades fronterizas reciben muchos brasileños que cruzan a cargar. Cuidado con esto, porque las estaciones de servicio más cercanas a las fronteras se suelen quedar sin nafta o hay colas de dos horas para cargar. Por eso, es clave que aquellos que viajen carguen en una ciudad anterior a las fronterizas”, destaca Altamirano.

Con respecto al dinero, sugiere llevar cambio en pesos y en la Aduana cambiar solo unos pesos en reales para tener “por las dudas”. “La nafta, al igual que la comida, los pago con tarjeta. El alquiler lo negocio en reales, pero si me toma los dólares se lo pago con los billetes estadounidenses. Si no aceptan esa moneda, voy a cambiar y le pago el alquiler. En la frontera cada $63 te dan un real, pero por dólares dan menos. Los dólares los cambio en la isla, que ofrecen mejor precio cambiario que en la frontera. Y trato de pagar todo lo posible con tarjeta de crédito”, aclara.

Alojamiento en el camino

Según el turista cordobés, la mayoría de las personas paran en algún hotel de São Gabriel, como lo hace la familia de Colombo. “Yo sigo 200 kilómetros más y me hospedo en Pantano Grande, que es un pueblo muy chico, pero tiene muchos lugares para alojarse y a muy buen precio. Está a 100 kilómetros de Porto Alegre. Por lo general llegamos a las 22. Cenamos, nos bañamos y nos vamos a dormir. Al otro día nos levantamos temprano, desayunamos y salimos de vuelta a la ruta. Hacemos 100 kilómetros hasta Porto Alegre y después tomamos la AVR 101 directo a Florianópolis. Solemos llegar a las 14, porque en seis horas hacemos el trayecto que queda. De esta manera tenemos tiempo de ir a un hotel, dejar todo e ir buscar un departamento para instalarnos definitivamente”, concluye Altamirano.