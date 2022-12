Florianópolis, el destino de Brasil que eligen cada vez más argentinos y al que muchos llegarán en auto

escuchar

“Conozco bastante Brasil y me gusta Florianópolis porque tiene de todo. Siempre voy en auto porque me gusta tener mi movilidad allá. La isla cuenta con playas muy diferentes. A veces en una playa tenés viento y en otra no, en algunas hay enormes olas y en otras el mar parece una pileta. Me gusta mucho recorrerla”, cuenta Javier Altamirano, un comerciante de 50 años que vive en la capital cordobesa y tiene planeado ir a esta ciudad en la última semana de febrero y la primera de marzo, junto a su esposa y su hijo de 20 años.

También desde Córdoba Capital, Gerardo Martínez, de 54 años, está planeando sus vacaciones en Florianópolis, pero en la primera quincena de enero. “He ido varias veces. En cuanto a costo es el mismo que en la costa argentina. Tal vez este año esté un poco más caro pero la verdad es que las playas no se comparan con las de nuestro país”, adelanta Gerardo.

Pero estos dos cordobeses no son los únicos: este destino es cada vez más elegido por los argentinos para pasar sus vacaciones. Tanto es así que Aerolíneas Argentinas anunció que durante enero comenzará a ofrecer las rutas Córdoba-Florianópolis, Córdoba-Río de Janeiro, Rosario-Florianópolis y Mendoza-Río de Janeiro. Además, como cada año y a partir de diciembre se podrá volar la ruta Aeroparque-Florianópolis diariamente.

Isla Campeche, una de las excursiones más recomendadas para hacer en Florianópolis Gentileza: Prefectura de Florianópolis.

Por su parte, la aerolínea low cost Flybondi retomó el 1° de diciembre sus operaciones a la capital del estado de Santa Catarina en el sur de Brasil. La ruta comenzó con una frecuencia de un vuelo diario desde y hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, inaugurando este año sus vuelos internacionales desde el aeropuerto metropolitano.

Por la alta demanda, de la ruta Flybondi empezará con una frecuencia diaria y para los meses de enero y febrero aumentará a dos vuelos diarios. ¿El precio? Se pueden encontrar tickets para viajar en enero desde $99.150 (tarifa final ida y vuelta) y $108.427, para viajar en febrero. Sí: en este caso, es más caro el vuelo en febrero que en enero.

“Brasil es un mercado clave para nosotros y Florianópolis es uno de los destinos estrella. Es muy solicitado por nuestros pasajeros. Estimamos tener una ocupación muy alta para esta temporada. Un dato a destacar es que estaremos operando tanto desde Aeroparque como de Ezeiza”, aclara Federico Pastori, director comercial de Flybondi.

Pastori también vaticina una gran temporada para 2023. “El año pasado empezamos a volar a mediados de diciembre con tres frecuencias semanales y este, comenzamos el 1° de diciembre con una frecuencia diaria. Por la alta demanda de la ruta, decidimos aumentar a dos vuelos diarios en enero y febrero. Es decir, en enero 2023 duplicaremos la capacidad respecto de enero 2022″, detalla.

Ricardo Gesse, CEO de Zurich Airport Brasil, empresa que administra el aeropuerto de Florianópolis, cuenta que el total de vuelos directos entre Florianópolis y la Argentina (incluyendo Buenos Aires, Córdoba y Rosario) que se realizarán los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023 suman 907 vuelos. “Un aumento del 268%, comparado con el mismo periodo de la última temporada”, aclara.

¿Avión o auto?

Varias agencias de turismo consultadas y los turistas entrevistados optan por ir a Florianópolis en auto. “Desde Córdoba tengo 1000 kilómetros hacia la costa argentina. Florianópolis me queda a 2000. Prefiero hacer más kilómetros, pero ir con mi auto y tener movilidad allá. Entre nafta, alquiler de departamento y las comidas gasto entre US$ 2000 y US$ 3000 dólares”, revela Javier.

Además, este turista cordobés que va hace más de 20 años a la isla brasileña deja un tip importante para quienes estén pensando en viajar en auto: “Debido a la diferencia del precio de la nafta, que en Brasil es mucho más cara, las ciudades fronterizas reciben muchos brasileros que van a cargar allí. Por eso suele pasar que las estaciones de servicio se queden sin nafta o que haya colas de dos horas para cargar. Por eso es clave que aquellos que viajen carguen en una ciudad anterior a las fronterizas”, recomienda.

Gerardo, que también viajará en auto, aclara que la única desventaja de utilizar este medio de transporte es que suele tardar dos días para la ida y dos días para la vuelta.

Opciones

Según Despegar, el ranking de destinos más buscados por los argentinos que viajan a Brasil está liderado por Río de Janeiro, y le siguen Florianópolis, Recife, São Paulo y Salvador, en ese orden.

“Siempre recomendamos que los viajeros hagan sus reservas con la mayor antelación posible para poder elegir las mejores opciones a un mejor precio, ya que es una manera de ahorrar dinero y evitar cualquier cuestión que pueda surgir eventualmente e impactar el bolsillo”, aconseja Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Javier Altamirano irá con auto desde Córdoba Gentileza: Javier Altamirano

Según Cristi, los paquetes —que incluyen vuelo, alojamiento, traslado y, hasta en algunos casos actividades— son un producto muy elegido entre las opciones que ofrece su empresa. “Es que están pensados para que el viajero no tenga que preocuparse por nada y, además, suelen ser más convenientes que comprar cada servicio por separado. Por otro lado, se congela el precio en pesos argentinos en el momento de la compra”, destaca.

En Despegar ofrecen, por ejemplo, un paquete de siete noches en enero por $309.000 por persona. Esta opción incluye vuelo directo, equipaje y alojamiento con piscina, gimnasio, solárium, servicio de masajes y sauna. Mientras que para febrero cuentan con un paquete de $208.000 por persona que incluye vuelo directo, equipaje y alojamiento por siete noches, con desayuno y piscina.

Con respecto de los vuelos, la ejecutiva de Despegar asegura que aún hay disponibilidad para viajar a este destino en vacaciones. “Nuestra compañía utiliza tecnología para analizar más de tres millones de combinaciones de vuelos por día y así ofrecer a los viajeros el mejor itinerario posible”, aclara.

Para tomar nota

Cuando se le pregunta por los costos para alojarse en ciudad brasileña, Tomás Novik, director de la empresa TripNow, asegura que varían mucho. “Los precios van desde US$ 50 la noche en adelante. Además, hay una gran cantidad de oferta de alquileres informales que pueden encontrarse en las plataformas de alquiler temporario. En cuanto a la oferta disponible quedan varias opciones para este verano, fundamentalmente de 4 y 5 estrellas. Creo que Florianópolis alcanzará su máxima capacidad en enero y durante el Carnaval”, estima.

Con tantos años de experiencia, Javier ya tiene su táctica para economizar en el alojamiento. “Yo siempre me alojo la primera noche en un hotel y salgo, al día siguiente, a buscar un departamento en alquiler. De esta manera le alquilo al dueño, directamente y puedo regatear el precio. Además, puedo ver el departamento. El último que alquilé, en febrero y marzo de este año, era un departamento con vista al mar, y lo pagué 300 reales (aproximadamente $9600) por 13 días. Tenía dos dormitorios, un baño y una cocina-comedor. Como viajé solo con mi esposa me rebajaron un poco el precio porque éramos solo dos”.

Muchos de los argentinos que están por viajar hacia Brasil se deben estar preguntando cómo conviene pagar cuando estén allá. ¿Es mejor llevar reales, dólares o pagar con tarjeta de crédito? “En el contexto actual lo mejor es llevar dólares y cambiarlos allá, según la necesidad”, sugiere Novik.

Antes de concluir el comerciante cordobés recomienda que aquellos que viajen a Florianópolis hagan la excursión a la isla de Campeche: “Es espectacular. La excursión sale cara, pero vale la pena. Es como estar en el Caribe”.

Requisitos para viajar a Brasil

Documentos personales

Los argentinos podrán acreditar identidad con DNI (tarjeta actualizada) o pasaporte (vigente).

Si viajan con hijos deberán presentar (además de los documentos de identidad de cada menor) la libreta de familia o partida de nacimiento donde figura el nombre de los padres. (Este documento deberá ser original o una copia certificada).

En el caso que solo uno de los padres esté viajando con el menor, se deberá presentar una autorización notarial (ante escribano, juez de paz o autoridad competente) del padre ausente dónde indica el permiso a viajar.

Documentos del vehículo

Licencia de Conducir.

Título u otro documento oficial que acredite la propiedad del auto.

Comprobante de seguro vigente en el Mercosur.

El vehículo deberá tener el grabado del número de patente o dominio en el parabrisas delantero, la luneta y los cristales laterales.

Los conductores que manejen autos de terceros y quieran ingresar al Brasil con el auto, deberán tener: Cédula azul extendida a nombre de la persona que conduce o autorización del poder público (poder otorgado ante escribano público) para manejar y sacar el vehículo del país. En ese caso, se le pedirá la Cédula Verde para acreditar la titularidad del vehículo.

Covid

Aunque aún no hay requerimientos especiales por el incremento de los casos, esas medidas pueden cambiar en el momento de viajar. De todas maneras, hace unos días Brasil volvió a imponer el uso obligatorio de barbijos en aeropuertos y aviones.

Por otro lado, es fundamental presentar carnet de vacunación completa contra el Covid-19 a partir de los 5 años de edad o PCR negativo realizado un día antes de cruzar la frontera y por último, hay que completar la declaración jurada de salud que se encuentra en el siguiente link: https://formulario.anvisa.gov.br.

o PCR negativo realizado un día antes de cruzar la frontera y por último, hay que completar la declaración jurada de salud que se encuentra en el siguiente link: https://formulario.anvisa.gov.br. La vacuna de la fiebre amarilla no es obligatoria para ingresar a Brasil, y tener un seguro de salud no es obligatorio, pero sí recomendable.