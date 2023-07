“Pido mil perdones a la familia”: allanan la casa del dueño de los dogos que mataron a una chica de 15 años

escuchar

CÓRDOBA. Alrededor de las 17.30 llegaron efectivos de la Policía de Córdoba a la casa del dueño de los dos perros dogos que ayer atacaron a Trinidad, una adolescente de 15 años, que murió horas después. El propietario fue imputado por la fiscalía de homicidio culposo y lesiones culposas. Los animales fueron asesinados por un vecino que defendió a sus hijos cuando entraron a su casa.

“Pido mil perdones a la familia, no fue mi intención, no fue la intención de esta casa”, sostuvo José, el dueño de los animales a El Doce TV. Él y su esposa estaban de viaje y los animales quedaron al cuidado, al parecer, de una hija. “Lo único que digo es que le pido mil perdones a la familia, no fue la intención de esta casa”, insistió.

Habló el dueño de los dogos

No hay datos de dónde están los cuerpos de los animales. Junto a los efectivos de la Policía, hay integrantes de la Policía Ambiental en el operativo que se realiza en la casa de barrio Estación Flores, en la zona sur de esta ciudad.

El hecho

Ayer Trinidad salió cerca del mediodía a pasear los perros de su tía. Las mascotas regresaron, pero ella no. La tía salió a buscarla y, cuando fue a hacer la denuncia, le dijeron que habían encontrado a una persona y que estaba en el Hospital de Urgencias por las heridas. La adolescente falleció a las 4 de hoy.

Los dogos la habían atacado. Uno la hirió en las piernas y el otro le destrozó la cabeza. La chica tuvo dos paros respiratorios e ingresó al quirófano inconsciente. Los médicos le reconstruyeron una oreja, parte de la cara y la cabeza, pero como animales le mordieron dos arterias y perdió mucha sangre, no logró sobrevivir.

Después de herir a la joven, ingresaron a otra casa detrás de un perro, donde había dos niños. El padre de los chicos los mató con un cuchillo de carnicero que tenía. El hombre recibió una herida en la cara y otro vecino, que intentó defender a Trinidad, debió ser suturado en la mano.

Guillermo fue uno de los vecinos que salió en defensa de la chica. Relató a Cadena 3 que uno de los animales se le “vino encima”. “Me alcancé a meter adentro con lo justo. Me saltó y le puse la mano con un palo que tenía y la soltó a la chica y se me vino a mí. Nadie podía llegar a ayudarla porque los perros te atacaban y se te venían encima. Hay un hombre que salió a defenderla primero con botellas y todo pero no había forma; también le pegaba con un palo y ahí un perro le saltó y lo mordió en la cara”.

Raza nacida en Córdoba

Antonio Nores, un médico cordobés, fue quien en 1947 dio a conocer la primera raza de perro –y hasta hoy la única– argentina. En 1968, la Federación Cinológica Argentina la reconoció como raza y, en 1973, lo mismo hizo la FCI a nivel internacional.

Durante mucho tiempo a la raza se la usó para la cacería de jabalí, puma y pecarí; hoy esa actividad está prohibida. Según estimaciones de criadores, en la Argentina hay cerca de 1000 personas que se dedican a los dogos, aunque apenas unas decenas son entidades inscriptas en la Federación.

En enero del 2020, el Dogo Argentino fue nombrado como la nueva raza pura reconocida en el American Kennel Club (AKC).

“Los dogos no son para propietarios inexpertos. Son poderosos, atléticos y tienen fuertes instintos de protección. Tienden a ser muy protectores y territoriales”, explicó el comunicado oficial de AKC tras dar la novedad.

Ataque de pitbulls

La semana pasada, la Justicia santafesina imputó al dueño de dos perros de raza pitbull que atacaron y lesionaron severamente a una abuela y a su nieta de un año y medio y le atribuyó los delitos de lesiones graves y gravísimas al considerar que hubo dolo eventual ya que “a pesar de los antecedentes violencia” los perros estaban libres.

El hecho ocurrió en el barrio Santa Rosa de Lima, uno de los más populosos del oeste de la capital santafesina, cuando la beba, su hermana mayor y su abuela salieron a pasear. En el camino un perro atacó a la niña de un año y media en la calle y la abuela se le tiró encima para salvarle la vida. Ambas quedaron internadas, pero la mujer evolucionó rápidamente. Catalina, en cambio, quedó en grave estado.

La niña continúa internada en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. El último parte médico indicó que la pequeña “continúa en terapia intensiva, en estado crítico, con respirador y pronóstico reservado”.

Jacquelina, la mujer de 46 años, abuela de la menor, dijo que su nieta está peleando por su vida. “Lo que más queremos en este momento es que ella pueda superar esta situación lo más pronto posible”, dijo

En tanto, el viernes pasado, Cristian Ariel Soloaga, de 45 años, dueño de los dos animales, quedó en prisión preventiva. El juez Gustavo Urdiales adoptó tal resolución tras considerar que “existe responsabilidad penal y que hay riesgo de entorpecimiento probatorio”.

