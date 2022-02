Una mujer de Córdoba tiene más de 30 perros, no los puede alimentar y aseguró que “se comen entre ellos”

Entre 30 y 40 perros comenzaron a comerse entre ellos para sobrevivir. Esto sucedió en la ciudad de Córdoba, donde una mujer que cuidaba de los caninos, según contó, al morir su esposo dejó de tener la capacidad de alimentarlos. La señora pidió ayuda a las autoridades para controlar la situación, pero aún no ha logrado que se lleven a los animales.

La dueña de la casa, llamada Angie, en diálogo con Canal 12 de Córdoba, dijo que la situación es extremadamente difícil para ella: “Estoy muy mal, tanto económicamente, como psicológicamente, todo esto me está afectando un montón, yo estoy adentro de la casa y están los perros ahí, que veo que se comen entre ellos, mi vida está peligrando, tengo miedo que me coman a mí”.

La vecina del barrio Los Paraísos en la ciudad de Córdoba afirmó que era más sencillo cuando estaba su esposo: “Éramos dos y él era más dominante, entonces a él le hacían caso, a mi ya se me descontroló, se me fue de las manos, ya esta situación no da para más”.

También advirtió de la situación sanitaria en el hogar: “Es un foco infeccioso también porque está la orina, la caca, los perros muertos, que se los devoran los otros”. Aseguró que intentó limpiar la zona del patio pero explicó que era imposible: “Yo me muevo y ellos están atrás mío siempre, tengo miedo que se ataquen en ese momento y me agarren a mí, corro peligro ahí adentro”.

Uno de los vecinos del barrio agregó: “Se llena de moscas, hay olor todas las tardes, ayer vinieron unas chicas y se llevaron dos perros, hoy iban a trasladar otros dos pero necesitamos que los proteccionistas aparezcan”.

Angie aseguró que llamó a las autoridades, pero que no le “llevaron el apunte”, la dueña de la casa dijo que la policía le pidió que haga un trámite para tener una orden judicial y que puedan proceder: “Fui, hice la denuncia, estuve toda una tarde completa, me dijeron que me iban a dar soluciones, que iba a venir la policía ambiental ayer a la mañana a buscar a todos los perros, pero todavía los estoy esperando”.