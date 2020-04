Hasta el momento, no existe un plan nacional para permitir que cientos de argentinos retornes a sus hogares desde distintos puntos del país Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

No se sabe cuántos son ni parecen estar en las prioridades del Gobierno . Pero existen. Son los argentinos que estaban fuera de sus ciudades de residencia al 20 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar al nuevo coronavirus , y exigen medidas para poder volver a sus casas . Mientras tanto, la oposición presentó un proyecto en el Congreso para que la Casa Rosada se ocupe de estos "otros varados" y les garanticen el retorno.

Miryam Pistán, de 53 años, y su marido, Raúl Herrera, de 65, están entre los afectados. Llegaron el 13 de marzo a Río Grande , Tierra del Fuego, desde la ciudad de Córdoba , para conocer la provincia más austral del mundo. "Nos vinimos con la idea de pasear y recorrer con nuestro auto, pero llegamos y rápidamente se dispuso la cuarentena y ya no pudimos salir de la casa", se lamenta Miryam.

A pesar de que tienen parientes que los alojan, por lo que no tienen gastos extraordinarios de alquiler, la mujer dice que el dinero se les está agotando y, además, que ella y su pareja tienen diabetes, lo que implica necesitar medicamentos que escasean. "Se nos está haciendo negro todo esto", dice la cordobesa a LA NACION .

Myriam Pistan y su marido, Raúl Herrera, están varados en Río Grande, Tierra del Fuego, a más de 2800km de su hogar Crédito: Gentileza Miryam Pistan

Lo que solicita Myriam es un permiso para poder llegar a la provincia de Córdoba: " Quiero que me den un salvoconducto. Tengo dinero para comprar el combustible para llegar hasta mi provincia". Además, necesita una autorización por varios días ya que la distancia entre Río Grande y la ciudad de Córdoba es de 2800 kilómetros, lo que significa un viaje, según ella, de tres días.

A la compleja situación de la pareja se suma que para entrar o salir de Río Grande hay que hacerlo sí o sí a través de Chile. Por ello, no solo necesitan un permiso para circular por la Argentina, sino también uno que les permita salir del país para volver a entrar. "Tenemos que pasar a Chile para tomar una barcaza. La frontera está habilitada para camiones pero no para autos particulares", explica la mujer.

$2000 de alquiler por día

Marta Sabena, de 56 años, está con su familia en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, y quiere volver a su casa en la ciudad de Santa Fe. "Estamos desde el 17 de marzo alquilando una casa a $2000 por día y a esta altura se nos hace insostenible ", dice la mujer. Ella trabaja como remisera y su pareja, en una empresa que no desarrolla una actividad esencial. Ambos temen que la crisis económica impacte en sus ingresos.

Marta Sabena comparte alojamiento con su hija y su pareja en Villa Carlos Paz Crédito: Gentileza Marta Sabena

Además, su hija, de 20 años, es alérgica y debe aplicarse vacunas especiales que ya no tienen. Otro aspecto que agrava su situación son las bajas temperaturas que empezaron a sentirse en gran parte del país. "Como teníamos pensado irnos a principios de abril, no habíamos traído ropa de abrigo. Hoy acá hacen nueve grados", explica.

Lo que lamenta Marta es que la distancia a su casa es de tan solo 400 kilómetros, que podría hacer con su vehículo en pocas horas si tuviese el permiso correspondiente. Hasta el momento, dice que no se va a intentar volver por miedo a que la hagan retornar o le abran una causa. "No me puedo arriesgar. Quiero cumplir con la cuarentena", sostiene.

Fue a Mendoza por trabajo y quedó varado

"Estoy acá por trabajo desde el 11 de febrero. Tenía fecha para regresar a Buenos Aires el 20 de marzo y el 19, por la cuarentena obligatoria, me avisaron que ya podía volver a mi casa", cuenta a LA NACION Walter Nuñez, de 36 años, que se desempeña como operario petrolero y quedó varado en Mendoza.

Por el momento, Walter comparte la casa con otros compañeros que están en su misma situación. "Por suerte acá en la casa donde estamos varados tenemos qué comer y comodidades que nos brinda la empresa. Somos cinco personas: uno de Santa Fe, otro de Jujuy, uno de Bolivia y somos dos de Buenos Aires", describe.

Walter Nuñez (izq) está alojado en una casa con sus compañeros de trabajo y quiere volver a Marcos Paz para estar con su esposa y tres hijos Crédito: Gentileza Walter Nuñez

Walter lamenta estar lejos de su familia. "Solo pido alguna ayuda para volver a mi hogar con mi familia. Tengo tres chiquitos y mi señora, que están solos en la casa. Se hace muy complicado todo", dice y protesta porque el Gobierno no dio tiempo antes de la cuarentena para que las personas pudieran volver a sus hogares.

El hombre se esperanza con que la situación que atraviesan muchos argentinos vaya tomando estado público. "Esperemos que esto llegue al Gobierno así brindan la ayuda a todos los que estamos lejos de casa o por lo menos levanten por unos días los micros de larga y mediana distancia así volvemos todos y luego seguimos con la cuarentena ", desea.

De Rodeo, San Juan a Tres de Febrero, Buenos Aires

Angélica Sánchez tiene 60 años y es de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. Con su marido, de 70 años, siempre eligen un destino tranquilo para vacacionar. Esta vez, eligieron la localidad sanjuanina de Rodeo, a 200 km de la ciudad de San Juan, y que ella define como paradisíaco. "Mi marido llegó el 10 de marzo y yo, el 15. Teníamos la vuelta para fines de marzo", cuenta a LA NACIÓN .

Al principio de su viaje estuvieron en un alojamiento y luego unos parientes que viven en la ciudad la alojaron en su casa. Allí pasa Angélica sus días, en los que dedica unas horas para trabajar en modo home office para una marca que vende ropa deportiva.

Angelica Sanchez quedó varada en Rodeo, San Juan. Necesita volver a su casa para poder cobrar la jubiliación de su madre Crédito: Gentileza Angelica Sánchez

Como todos los varados, insiste en que debe volver a su casa para seguir la cuarentena allí, y, además, porque se le empiezan a acabar los recursos económicos. Angélica tiene también otra razón más para volver: "En mi casa tengo el poder para cobrar la jubilación de mi mamá, y hasta que no la tenga en mis manos no puedo percibir el dinero que tanto necesita mi madre", explica.

" Le escribí a Alberto Fernández por todos lados, por Facebook, por Instagram, pero claro, él está más que ocupado con otras cosas", dice.

Proyecto de resolución

La diputada nacional Brenda Austin (Juntos por el Cambio), se hizo eco de esta problemática y presentó un proyecto de resolución en el Congreso para que el Poder Ejecutivo centralice y coordine un operativo de retorno para los varados que se encuentran en distintos puntos del país.

LA NACION consultó al Ministerio del Interior sobre la situación de estas personas, pero no obtuvo respuesta.

Para Austin, el Gobierno puso "mucho foco en los varados del exterior" y "vemos puede ser tan o más grave" la situación de los argentinos -que según sus cálculos rondan en las 10.000 personas - que no pudieron regresar a sus casas tras implementarse la cuarentena en todo el territorio nacional.

Como forma de armar un mapeo de la cantidad de casos que hay, la diputada abrió un formulario para que se registren los afectados. En tan solo 24 horas, recibió 5000 personas anotadas.

"Hoy hay una situación de anarquía por la cantidad de criterios diferentes que existen en cada juridiscción. Es facultad del Gobierno nacional unificar los criterios y buscar una solución", explicó Austin a LA NACIÓN y propuso un permiso especial que tenga validez nacional para los varados que cuenten con vehículos particulares para que puedan conducir hacia sus hogares.