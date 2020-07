Tomás Orduna aseguró que la decisión de avanzar hacia una nueva fase ya está tomada Fuente: AFP

El infectólogo Tomás Orduna, uno de los médicos que asesora al gobierno de Alberto Fernández en la crisis del coronavirus, habló esta mañana sobre las cifras que se conocieron ayer de la pandemia en el país, 4250 positivos y 82 muertes, y aseguró que se trató de un golpe muy fuerte justo en medio de la confección del nuevo plan de cuarentena para implementar a partir del fin de semana. De todas maneras, confirmó que la decisión de flexibilizar "ya está tomada".

"Ayer nos dieron una piña en los dientes. Veníamos con siete u ocho días de un amesetamiento en 3000, 3500 casos, pensamos que eso podía ser la cumbre. Pero no. Y pasó cuando ya está decidido y hay que dar el empuje final a cómo va a ser la próxima etapa" del aislamiento, declaró Orduna en diálogo con la radio AM750, un día después del encuentro entre Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo Orduna aseguró que las cifras serían incluso más altas, cercanas a los 5500 infectados, si no se hubiesen tomado las decisiones que sí se tomaron. "El pico es alto. Pero tampoco se puede exagerar. Estamos yendo casa por casa. Los casos están, los testeos activos, como estamos haciendo, no se hicieron en Italia o España".

Asimismo el especialista indicó que "la letalidad está bastante controlada, es baja". Si bien lamentó las víctimas, afirmó que esto se debe a que la mayoría de los enfermos son pacientes jóvenes, con una edad promedio de 35 años. "Más allá de los 80 muertos de ayer, que son 80 tragedias".

Respecto de las camas de terapia intensiva disponibles en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la más afectada, indicó que hay un margen de desocupación del 35 por ciento y dijo que eso es bueno porque los casos de gravedad no crecen de manera drástica, son subas moderadas.

"Las camas críticas definen si se abre o no el aislamiento, no tanto el número de personas infectadas", agregó el infectólogo, quien afirmó: "El uso del tapaboca y la higiene de manos es la vacuna que tenemos"

Orduna hoy no estará en la reunión con el Presidente pero sí participará de un encuentro por la mañana de manera virtual y al respecto aseguró que como asesores no dicen qué hacer al Gobierno, sino que recomiendan. "Hay consenso sobre la etapa que viene. Estamos cautos, el plan está, nosotros no cambiamos de un volantazo una decisión del Presidente. La decisión ya está tomada, vamos a ir para adelante, pero con cautela y con un examen semanal exhaustivo".