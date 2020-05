La policía verifica la validez del nuevo permiso en la estación Retiro del ferrocarril Mitre Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"¿Este permiso aún está vigente?", "¿Hoy puedo circular con mi permiso habitual?". Durante las primeras horas de la mañana estas fueron algunas de las preguntas que hicieron los conductores en los principales puntos de accesos a la ciudad de Buenos Aires . Luego de los anuncios del gobierno sobre los cambios en los permisos del Certificado Único Habilitante para Circulación (CUCH) , hoy muchas personas aún salieron con sus habilitaciones antiguas y surgieron muchas dudas. El tránsito, en tanto, sintió un leve cambio respecto de los días anteriores.

Desde el 20 de marzo, día en el que se decretó el aislamientos social y obligatorio en la Argentina por la pandemia del coronavirus al viernes 22 casi cinco millones de personas tramitaron el permiso de circulación en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. A partir del viernes 29 perderán su validez y será necesario una renovación obligatoria . Por eso, todos los usuarios que esta mañana circularon por los puntos de accesos hicieron la consulta.

Esta nueva medida busca reducir el tránsito dentro de la Capital Federal, y además evitar la circulación entre CABA y la provincia de Buenos Aires para disminuir la posibilidad de contagio. Si bien, al día de hoy todos los permisos tienen validez, desde la Secretaría de Transporte de la Ciudad señalaron que esta mañana circularon por las autopistas 27.000 vehículos, lo que significa una caída del 29% con respecto al martes de la semana pasada y un 59% menos si se lo compara con el 10 de marzo, previo al aislamiento social.

"Nuestro punto de acceso es uno de los más transitados durante todo el día. A la mañana solemos tener el mayor caudal y esta mañana se notó una leve disminución. Los usuarios ya saben cómo funciona y presentan todos los papeles correspondientes. Hacemos una separación de los vehículos antes de ingresar a la avenida entre tránsito pesado, personal de salud y los demás conductores", describió el oficial policial a cargo del puesto de control sobre la avenida Donado y la intersección con la Av. General Paz, y quien prefirió guardar su identidad.

Tanto en ese puesto de control como en el que se encuentra sobre la avenida Cabildo y General Paz, el tránsito estuvo ordenado y sin mayor caudal. No se formaron largas filas y los conductores presentaron sus permisos y continuaron su andar.

"Por el puesto de la avenida Cabildo suelen circular más de 20.000 autos diarios. El pico de mayor congestión está durante la tarde, a las 16 horas. Todos los usuarios tienen sus permisos y ya tenemos bien controlado y aceitado el protocolo con mi equipo de trabajo, y con la nueva modificación en los permisos no deberíamos tener mayores cambios en nuestro trabajo", apuntó el jefe policial de este puesto.

Ingresos a la ciudad

El Anillo Digital que controla los accesos a la ciudad, esta mañana registró un ingreso de 39.000 vehículos, es decir un aumento del 3% respecto del martes pasado. Además, en las principales avenidas porteñas, se contabilizaron 22.000 vehículos hasta el momento, un 9% más que el martes pasado. Esto se hizo notorio, sobretodo, en el punto de ingreso ubicado sobre la avenida Lugones y la salida de Sarmiento. Largas filas de vehículos y un fuerte operativo de control se llevó a cabo en el lugar. En tanto, en el peaje de la Av. Illia (donde ya se cobra el servicio), todas las cabinas estuvieron abiertas y con el control policial adecuado.

Las estaciones de tren y colectivo de la zona de Retiro lucieron con su caudal habitual de circulación. Fuentes policiales y de control de sanidad encargados de las estaciones Mitre y Belgrano Norte declararon que el número de usuarios fue similar al de la semana pasada, y que todos cumplen con las normas de seguridad establecidas y llevan consigo su permiso de circulación.

"Desde hace dos meses que tomo el tren Mitre y nunca me pidieron el permiso al momento de abordar el tren, solo acá en Retiro. Siempre tengo mi permiso en el teléfono. Todavía no saqué el nuevo, pero seguro sea igual al que ya tengo", dijo Santiago Clara, 28 años, que viaja todos los días desde la estación de San Isidro para trabajar.

El último viernes por la mañana se registraron 152.000 viajes en las diferentes líneas de trenes, un 1% más que la semana anterior. Este martes, no hay cifras oficiales aún, pero según el personal in situ, el caudal no se modificó.

"Hay menos frecuencia de trenes, es verdad, pero se viaja más seguro. No hay tantos pasajeros y eso me da más tranquilidad a la hora de subirme al tren. El control siempre es solo en Retiro donde se muestra el permiso en el teléfono con el documento, y nada más. Yo ya saqué el nuevo, sin problemas, pero tardan 24 horas en mandarte el nuevo código así que vine con el viejo hoy", señaló Sergio Campos, 44 años, usuario del tren Mitre.