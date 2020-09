Por la pandemia de coronavirus, según advirtió la Sociedad Argentina de Coloproctología, las consultas cayeron un 50% y se suspendió el 72% de las cirugías. Crédito: Shutterstock

15 de septiembre de 2020

Es el enemigo público número dos dentro del universo de los tumores: cada año, el cáncer de colon causa unas 8721 muertes en el país. Es el segundo en mortalidad después del de pulmón. Sin embargo, tomado a tiempo es uno de los tumores más curables y prevenibles. Pero, debido a la pandemia, según advirtió hoy la Sociedad Argentina de Coloproctología (SACP), las consultas cayeron un 50% y se suspendió el 72% de las cirugías. Por esa razón, en los próximos años, los casos podrían aumentar.

"Las consecuencias las vamos a ver en uno o dos años. Aunque no tenemos proyecciones reales, lo cierto es que en los próximos tiempos la letalidad de este cáncer aumentará a causa del diagnóstico tardío. Detectado a tiempo, el pronóstico de recuperación en las fases 1 y 2 del tumor llega al 90%. Sin embargo, en la fase 3, las chances de cura bajan al 50% y en la 4, apenas al 5%", explica Karina Collia Avila, miembro de la comisión directiva de la SACP.

El cáncer de colon es también el segundo en incidencia, después del cáncer de mama. Cada año, se detectan unos 15.692 nuevos casos.

"Estamos exhortando a que aquellas personas que presenten síntomas asociados al cáncer colorrectal o que se encontraran en tratamiento antes de marzo pasado, consulten con un especialista lo antes posible", explica Collia Avila.

"Lo estamos viendo en el consultorio. Las consultas son poco frecuentes y las cirugías bajaron entre un 70 y 80%. Concurre mucha menos la gente. Sobre todo, los pacientes que tienen síntomas recientes, evitan la consulta. Esperan a ver qué pasa. Y es una mala decisión. Porque después, podemos llegar tarde. En general, la explicación es que hay temor a concurrir a un centro médico por temor al contagio del Covid. Sin embargo, es peor el diagnóstico de cáncer que el de Covid", señala la especialista.

"Claramente tenemos una baja en las consultas, tanto a nivel privado como público. Hicimos un relevamiento y resulta evidente que la gente consulta menos. En ese pool de consultas que disminuyeron, lo que más nos preocupa es la baja en los que tienen síntomas recientes. Los que no los tienen, ni tampoco antecedentes, o no son pacientes de riesgos pueden esperar para la consulta preventiva", explica Fernando Bugallo, médico del Hospital Británico y secretario general de la SACP.

El llamado de atención es para el paciente que tiene síntomas, advierte Bugallo. "Puede tener una lesión oncológica y por miedo no está consultando. Hay que tomar recaudos y consultar. Las posibilidades de contagiarse Covid en una visita en consultorio son bajas. Hay que consultar porque es un cáncer curable, tomado a tiempo. No hay que subestimarlo. Hoy, quedarse en la casa por miedo, es mal negocio", destaca el especialista.

"A tiempo"

Ana María Passalacqua tiene 79 años y hace apenas dos semanas fue operada por una lesión en el colon. "Estábamos en la cuarentena. Me hice una colonoscopía de rutina y surgió que había una lesión y que había que sacarlo antes del mes. Y fue todo muy bien. Me cuidaron mucho y no tuve temor a contagiarme otra cosa. A pesar de ser una operación compleja, me sentí protegida en todo momento", cuenta. "Es importante hacerse los controles a tiempo", dice.

La situación que se plantea por la baja en las consultas es similar a lo que viene ocurriendo con otras especialidades. Tanto en pediatría como en cardiología, los médicos vienen advirtiendo que la baja en las consultas tempranas hace que cuando se llega a un diagnóstico, en general el cuadro ya está avanzado.

En el caso de la detección de lesiones tumorales en el colon, la detección precoz es fundamental y mejora las chances del paciente. Algunos médicos explican que recién ahora están empezando a llegar las consultas que se postergaron en marzo o abril, por el comienzo de la pandemia, y el pronóstico en algunos casos es complicado.

"El que tuvo cáncer y no se puede dejar estar. En general, este es un paciente que está más alerta. Y más controlado. Pero el que más demora la consulta es el que desarrolló síntomas recientes. También bajaron las consultas por chequeos anuales de rutina, como está indicado en todos los mayores de 50 años y también en los mayores de 40, tanto hombres como mujeres, cuando existen antecedentes familiares", apunta la especialista.

Consejos

La SACP emitió una serie de recomendaciones sobre qué tipo de consultas son urgentes y cuáles pueden esperar: "Se estimula a los pacientes a retomar las consultas con el coloproctólogo, más aún si se trata de patología oncológica", se lee en el comunicado.

Asimismo, se recomiendan que quienes presenten síntomas como sangrado y mucosidad anal, y alteración del ritmo evacuatorio, entre otros, acudan también a un especialista. "Esto permitirá evaluar cuáles son los estudios pertinentes, descartar un cáncer colorrectal o hacer un diagnóstico y tratamiento precoz", se agrega.

¿Qué ocurre con los controles anuales? "Si bien todas las personas mayores de 50 años sin antecedentes ni síntomas deben controlarse, desde la SACP se recomienda que este grupo de personas aguarde, hasta tanto mejore la situación sanitaria", dice el comunicado.

Lo importante es que los que detectan sangrado o mucosidad en la materia fecal, que cambiaron su forma de evacuación, o sienten dolores abdominales, consulten primero al médico clínico y después a un especialista, sin demoras. "La mayoría de las veces, no es nada, pero es fundamental que sea el médico quien lo determine", señala Collia Avila.