LA NACION

Verano 2026: cuánto cuestan las carpas este verano en la costa atlántica

Un relevamiento de LN+ indicó que los valores varían según balneario, ubicación y servicios; desde propuestas con pileta y restaurante, hasta complejos con actividades deportivas, lockers y espacios de descanso

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Carpas en los balnearios de Mar del Plata; verano; Vacaciones; turismo; precios; sociedad
Carpas en los balnearios de Mar del PlataMara Sosti

En vísperas de la temporada de verano 2026, un informe de LN+ mostró el nivel de aumentos en los balnearios de la costa atlántica y las diferencias entre playas y servicios.

Los datos confirman que el verano llega con fuerte dispersión tarifaria. En ese marco, la elección de la zona, el balneario y la duración de la estadía puede significar diferencias de varios cientos de miles de pesos entre una playa y otra.

Cuanto cuestan las carpas este verano en la costa atlantica
Cuanto cuestan las carpas este verano en la costa atlantica

Cuánto cuestan las carpas según cada destino

En Mar del Plata, La Perla, una carpa para enero cuesta $735.000 la semana, e incluye equipamiento completo: 5 sillas, mesa, perchero, cambiador, cofre, piletas, baños, vestuarios, lockers, canchas deportivas y juegos.

En la misma ciudad, pero en la zona sur, los valores suben: la semana se ubica en $850.000 y el día en $150.000, con cochera móvil y acceso a pileta, restaurante, actividades deportivas, vestuarios y wifi entre los servicios incluidos.

En Punta Mogotes, también en Mar del Plata, el día cuesta $80.000, la quincena oscila entre $900.000 y $1.500.000, el mes entre $1.500.000 y $2.000.000, y la temporada completa llega a $2.800.000 o 4.500 dólares.

Carpas en los balnearios de Mar del Plata
Carpas en los balnearios de Mar del PlataMara Sosti

En Villa Gesell, la carpa para 4 adultos y 2 menores tiene valores más bajos: $300.000 la semana y $55.000 por día, de acuerdo con el relevamiento.

Por último, en Pinamar, los precios diarios van de $70.000 a $100.000, mientras que el mes se ubica en $1.500.000, sin variaciones adicionales según servicios.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo en la Ciudad y el conurbano bonaerense
    1

    Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este jueves 4 de diciembre: las provincias afectadas

  2. La familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
    2

    Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias

  3. Una prestigiosa revista advierte sobre una práctica peligrosa para la salud que esconde fines comerciales
    3

    Nuevo estudio: advierten sobre una práctica muy peligrosa para la salud que cada vez es más usada con intereses comerciales

  4. El gobierno nacional subastará una manzana y hay inquietud en los vecinos
    4

    Bajo Belgrano: el gobierno nacional subastará una manzana y hay inquietud en los vecinos

Cargando banners ...