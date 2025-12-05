Verano 2026: cuánto cuestan las carpas este verano en la costa atlántica

En vísperas de la temporada de verano 2026, un informe de LN+ mostró el nivel de aumentos en los balnearios de la costa atlántica y las diferencias entre playas y servicios.

Los datos confirman que el verano llega con fuerte dispersión tarifaria. En ese marco, la elección de la zona, el balneario y la duración de la estadía puede significar diferencias de varios cientos de miles de pesos entre una playa y otra.

Cuanto cuestan las carpas este verano en la costa atlantica

Cuánto cuestan las carpas según cada destino

En Mar del Plata, La Perla, una carpa para enero cuesta $735.000 la semana, e incluye equipamiento completo: 5 sillas, mesa, perchero, cambiador, cofre, piletas, baños, vestuarios, lockers, canchas deportivas y juegos.

En la misma ciudad, pero en la zona sur, los valores suben: la semana se ubica en $850.000 y el día en $150.000, con cochera móvil y acceso a pileta, restaurante, actividades deportivas, vestuarios y wifi entre los servicios incluidos.

En Punta Mogotes, también en Mar del Plata, el día cuesta $80.000, la quincena oscila entre $900.000 y $1.500.000, el mes entre $1.500.000 y $2.000.000, y la temporada completa llega a $2.800.000 o 4.500 dólares.

Carpas en los balnearios de Mar del Plata Mara Sosti

En Villa Gesell, la carpa para 4 adultos y 2 menores tiene valores más bajos: $300.000 la semana y $55.000 por día, de acuerdo con el relevamiento.

Por último, en Pinamar, los precios diarios van de $70.000 a $100.000, mientras que el mes se ubica en $1.500.000, sin variaciones adicionales según servicios.