Fuente: LA NACION

26 de julio de 2020 • 19:23

El gobierno informó que en las últimas 24 horas se registraron 4192 nuevos contagios de Covid-19 y el total de infectados ascendió a 162.526. Además, hubo 46 muertes y el total de fallecidos llegó a 2939. En el extremo opuesto, los recuperados son 68.022.

Desde el último reporte emitido, se registraron 26 nuevas muertes: 17 hombres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires; dos, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); tres, en la provincia de Mendoza; uno, en la provincia de Córdoba; y nueve mujeres, ocho residentes en la provincia de Buenos Aires, y una, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos contagios son:

Buenos Aires 2917

Ciudad de Buenos Aires 888

Chaco 66

Chubut 2

Córdoba 80

Corrientes 2

Entre Ríos 21

Jujuy 46

La Pampa 7

La Rioja 9

Mendoza 31

Misiones 2

Neuquén 25

Río Negro 18

San Juan 2

Santa Cruz 20

Santa Fe 41

Santiago del Estero 1

Tierra del Fuego*** 6

***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según información de prensa.

En el parte matutino se habían anunciado 20 muertes: Diez hombres, seis residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y diez mujeres, cuatro residentes en la provincia de Buenos Aires; cinco residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una residente en la provincia de Río Negro.

Ayer fueron realizadas 12.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se hicieron 636.844 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.034,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 374.473 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

El riesgo a brotes en todo el país

El Ministerio de Salud reforzó la idea de "brotes en todo el país" que viene destacando en los últimos días. "Solo cuatro provincias no confirmaron casos ayer y una sola, La Pampa, no tiene casos en los últimos 14 días. Pero empiezan a aparecer brotes por personas que ingresan a las provincias. Uno de los conceptos de esta semana es que el desafío no es solo el AMBA. Estamos viendo brotes en todo el país. En lugares donde no había brotes o los habían controlado aparecieron casos por conglomerados. Esto se puede ver en los números. Desde el 11 de julio al 25 de julio, los casos fuera del AMBA aumentaron un 51,2%, mientras que el aumento en AMBA fue del 33,8%".