Se registraron 20 nuevas muertes por coronavirus tras el reporte de ayer por la noche, según comunicó el Ministerio de Salud en su habitual informe matutino. Así, la cantidad de personas fallecidas en la Argentina asciende a 2.913. El total de casos confirmados es de 158.334 (49,3% mujeres y 50,7% hombres). 1.107 (0,7%) son importados, 47.659 (30,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 81.828 (51,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 20 nuevas muertes. 10 hombres, 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 10 mujeres; 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Río Negro.

Ayer fueron realizadas 12.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 636.844 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.034,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 374.473 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

El Ministerio de Salud reforzó la idea de "brotes en todo el país" que viene destacando en los últimos días. "Solo cuatro provincias no confirmaron casos ayer y una sola, La Pampa, no tiene casos en los últimos 14 días. Pero empiezan a aparecer brotes por personas que ingresan a las provincias. Uno de los conceptos de esta semana es que el desafío no es solo el AMBA. Estamos viendo brotes en todo el país. En lugares donde no había brotes o los habían controlado aparecieron casos por conglomerados. Esto se puede ver en los números. Desde el 11 de julio al 25 de julio, los casos fuera del AMBA aumentaron un 51,2%, mientras que el aumento en AMBA fue del 33,8%".

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.250| 91.959

Ciudad de Buenos Aires 1.121| 53.099

Catamarca 0| 60

Chaco 42| 3.260

Chubut 2| 262

Córdoba 70| 1.692

Corrientes 5| 136

Entre Ríos 18| 740

Formosa 0| 79

Jujuy 36| 1.389

La Pampa 25| 33

La Rioja 15| 230

Mendoza 60| 790

Misiones 3| 47

Neuquén 25| 1.026

Río Negro 28| 1.554

Salta 29| 239

San Juan 0| 19**

San Luis 0| 19

Santa Cruz 8| 309

Santa Fe 30| 898

Santiago del Estero 3| 48

Tierra del Fuego*** 36| 335

Tucumán 8| 111

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**San Juan reclasificó un caso a Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).