CÓRDOBA.- Un asado para celebrar un cumpleaños, al que asistieron unas 20 personas, es el origen de un brote del nuevo coronavirus en el Valle de Punilla , en la ciudad de La Falda . La Justicia imputó a tres personas , entre ellas un exfuncionario, por romper la cuarentena. El dueño de la casa donde se hizo la reunión renunció a su cargo hace unas horas, era director de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

El lunes el intendente de La Falda, Javier Dieminger , confirmó en un video el noveno caso de coronavirus: "Sumamos un caso positivo, una persona joven, que fue contacto de contacto de los primeros casos. Nos llama mucho la atención, porque no hay un contacto intermedio que haya sido secuencial". La persona contagiada es hijo de una empleada del exfuncionario y contrajo el virus en la fiesta.

El imputado -al momento de la reunión de festejo- trabajaba en el área encargada de los inspectores que deben controlar el cumplimiento estricto de la cuarentena . Vive en Huerta Grande (localidad próxima a La Falda), donde se celebró la fiesta para los 20 años de su hijo . Además del exfuncionario, están imputados su hijo y un amigo del chico.

Hasta hoy ya suman 17 los casos de coronavirus en La Falda , todos contactos relacionados con la fiesta. En ese marco, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sigue realizando hisopados a los contactos estrechos de los nuevos contagiados para evitar la propagación del virus . Para el operativo, se habilitó el Anfiteatro Carlos Gardel. Allí, dede el lunes, personal del COE y del Hospital Domingo Funes realizan, por día, 200 test rápidos (de sangre) y 100 hisopados.

Por el momento La Falda mantendrá las flexibilizaciones correspondientes a la fase 5 del aislamiento, aunque el intendente remarcó que "todos los que han sido hisopados, aunque hayan dado negativo, tendrán que realizar una cuarentena de 14 días" sin excepciones. Todos los contagiados están en buen estado y cumpliendo aislamiento domiciliario, a excepción de un hombre que regresó de Buenos Aires y fue trasladado por prevención al Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba por problemas respiratorios.

Otra investigación

Por otro lado, la Justicia de Córdoba investiga si Martín Gill, secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente en uso de licencia de Villa María -que confirmó que tiene Covid-19 - rompió la cuarentena en una fiesta por el cumpleaños de su madre el domingo pasado, cuando él transitó por el lugar.

"Yo solo pasé a saludar. Estaban mis hermanos y lo hicimos dentro de los márgenes permitidos para encuentros familiares. La saludé y me volví a Buenos Aires. No se trató de una fiesta. Fue solo una reunión de mis hermanos y mi mamá . Yo pasé por la casa de mi hermano", dijo Gill a Cadena 3. El máximo de personas permitido en encuentros es de diez.

La fiscalía de Instrucción de Villa María, a cargo de Juliana Companys, investiga si el funcionario cometió algún tipo de delito en contra de la cuarentena decretada por el Gobierno. "Siempre cumplí: primero, con los permisos como cualquier vecino y no solo en eso, sino en todo el accionar que tengo. Me cuidé en demasía. Una cosa es que mi mamá cumpliera años y otra es una fiesta . Me llamó la atención que surgieran esas versiones. He cumplido y voy a seguir las indicaciones", planteó.