Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.

El 25 de noviembre de 2025, Felicitas Lauría, una argentina de 22 años, ingresó junto a Marcus, su esposo, a las oficinas de inmigración de San Diego, California, para realizar la entrevista personal de cónyuges, el último paso para obtener la residencia permanente. Durante la entrevista, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieron en el edificio y la arrestaron.

En comunicación con LN+, Mariana Lozita, madre de la joven, revivió el drama por el que tuvo que atravesar su hija.

Mariana Lozita, la madre de Felicitas, en dialogo con LN+

“Mi hija llegó a EE.UU. a principios de 2023. En 2024 conoce a Marcus y, un año después, se casan”, sostuvo Lozita. “En ese momento ellos tenían muchos proyectos: querían seguir estudiando. Seguir con sus vidas allí”, agregó la mujer.

“Ellos se casaron en febrero de 2025, antes de que la visa de Felicitas se venciera”, detalló Lozita. “Luego, ella entró en este proceso de reajuste de status por matrimonio con un estadounidense”, detalló.

Mariana Lozita en diálogo con LN+

Según la madre de la joven de 22 años, “ellos presentaron todo. Certificado de matrimonio, los formularios que tenían que llenar y hasta una entrevista donde le tomaron los datos biométricos a ella".

Pero en la fatídica entrevista del 25 de noviembre, y luego de hacerle dos preguntas, a Felicitas la detuvieron. “Mi hija les preguntó: ¿qué tendría que haber hecho? Pero no le respondieron nada", revivió la mujer, quien aseguró que a esa situación “no se la esperaba nadie”.

Felicitas y Marcus, el día de su casamiento

En una celda y con tobillera

Al momento de recordar la detención de Felicitas, su madre dijo: “La detuvieron durante dos días en la Corte Federal, y luego la llevaron a un centro de detención, donde estuvo ocho días más. El cinco de diciembre salió bajo fianza".

“Hasta le pusieron una tobillera y le nombraron un oficial de libertad condicional”, remató.

Sobre la situación actual de su hija, Lozita apuntó que “actualmente se encuentra con un abogado” y que “todos los lunes tiene que enviar una foto desde su domicilio”. Pese a estos detalles, aclaró que “está llevando la vida de siempre”.

Consultada sobre los deseos de su hija, la mujer fue muy clara. “Felicitas no plantea volverse. Ella quiere hacer su vida allá, y ojalá lo logre”, sentenció Lozita.