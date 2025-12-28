Un fenómeno fosforescente en el mar emociona a turistas en Punta del Este: qué es y dónde verlo

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).– No existe un pronóstico que anticipe cuándo va a suceder. Simplemente sucede: de una noche a la siguiente, el mar empieza a brillar. Como ocurrió ahora.

Quienes viven en los departamentos de Maldonado y Rocha, en la costa este de Uruguay, saben que este espectáculo natural, conocido como noctilucas, se da varias veces al año. Esta es la cuarta vez en lo que va de 2025. Lo singular es que, en esta ocasión, el fenómeno comenzó en Nochebuena y hasta ayer todavía era posible verlo, por lo que los miles de turistas argentinos y brasileños que viajaron a Punta del Este para pasar el fin de año lo pueden aprovechar, muchos de ellos por primera vez.

Las luces fosforescentes se hacen visibles cuando el agua se mueve de manera brusca, en la rompientes de las olas o cuando las personas ingresan al mar Pilar Camacho

“Nunca había visto algo así; es muy emocionante. Todas las veces que vine a Uruguay vine con la expectativa de poder ver esto, por la canción Noctiluca de Drexler. Es lindo que sea tan azaroso, lo hace más mágico. De hecho, nunca me hubiera metido al mar de noche si no fuera por las noctilucas”, contó en la medianoche de ayer Mía Carrizo, una turista porteña de 28 años, desde la playa de La Brava.

El agua estaba cálida, al igual que durante los últimos días, y el mar estaba llamativamente picado, por lo que el espectáculo lumínico, que se hace visible cuando el agua se mueve de manera brusca, se hacía visible en todas las rompientes.

Noctilucas en Punta del Este

En su famosa canción Noctiluca, el uruguayo Jorge Drexler define a estos microorganismos bioluminiscentes como “un punto de mar oscuro donde la luz se acurruca”. Los especialistas las describen de una manera menos poética: las noctilucas o bioluminiscencias son en realidad dinoflagelados.

“Son microalgas esenciales para la vida marina; son naturales. En el movimiento liberan una encima, la luciferasa, que es lo que las hace brillar de noche”, explica Virginia Villarino, directora de Ambiente de la intendencia de Maldonado, quien destaca que estos microorganismos no son tóxicos. En casos excepcionales, ante una larga exposición, pueden generar una pequeña irritación en la piel, pero no es usual que suceda.

En las costas uruguayas, hay dos tipos de dinoflagelados: la Noctiluca scintillans, que durante el día se hace visible como pequeños puntos naranjas y de noche tiene un brillo color verde fosforescente, y la Alexandrum affine, que durante el día se puede detectar por su color terracota y de noche brilla de un color azul fosforescente. Esta última es la que se instaló en los últimos días en Punta del Este. “Las Alexandrum affine vienen con las corrientes de agua caliente, como la que está ahora en la costa”, detalla Villarino.

Las noctilucas dieron lugar a que muchos turistas se adentraran en el mar de noche para vivir la experiencia Pilar Camacho

El agua cálida, sumada al fenómeno luminiscente, invitó a muchos turistas a bañarse en el mar durante las últimas noches. “Te sentís un ángel. Te movés en el agua y parece como si irradiaras luz. Es increíble”, describió Martina Hordh, también porteña, de 24 años, tras salir del mar ayer por la noche.

El fenómeno se hace visible de distintas maneras según el movimiento del mar. En la playa de La Brava, los brillos fosforescentes se ven sobre todo en las olas, que al romperse estallan en una luz azul intensa. En el mar de la Playa Mansa, en cambio, se pueden ver en la orilla, al mojar los pies en el agua.

No hay un indicador que ayude a saber exactamente en qué playas es posible encontrarlas. Hay noches en las que aparecen especialmente en ciertos sectores de la costa y otras en las que el fenómeno cambia de lugar. Lo que sí se sabe es que, cuanto menor sea el nivel de contaminación lumínica, más probabilidades de verlas hay.

Las noctilucas en el mar de La Brava, ayer por la noche Pilar Camacho

Hasta cuándo se verán

La pregunta que surge entre los turistas que anoche y las noches anteriores disfrutaron del fenómeno es hasta cuándo será posible ver noctilucas en el mar. Villarino señala que, en verdad, no es posible saberlo. La funcionaria y geóloga destaca que, en caso de un cambio de corrientes o de una tormenta, lo más probable es que estos microorganismos luminiscentes dejen de ser visibles.

“Tienen una cuota de imprevisibilidad. No hay una regla que diga cuántos días va a ser posible verlos. Depende de cuánto tiempo se mantengan las altas temperaturas y las corrientes cálidas. Si cambia la corriente o hay una tormenta y las dispersa, ya no se van a ver. Solo se ven cuando están concentradas, una encima de la otra, como está sucediendo ahora”, advierte.

“Tienen una cuota de imprevisibilidad. No hay una regla que diga cuántos días va a ser posible verlos", explica Villarino Pilar Camacho

En Uruguay no existe una normativa sobre baños nocturnos en el mar. La práctica no está prohibida, aunque al no haber vigilancia oficial –el servicio de guardavidas funciona únicamente en un rango horario diurno– la Intendencia recomienda tener cautela. Donde sí está definitivamente prohibido bañarse es fuera de las zonas habilitadas por la Prefectura Nacional Naval, por ejemplo, en muelles, zonas rocosas y áreas con bandera de peligro. Esta normativa aplica en cualquier hora del día o de la noche.