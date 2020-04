Fabiola Czubaj Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020 • 15:27

Con la circulación comunitaria del nuevo coronavirus aumenta la posibilidad de que lleguen al parto embarazadas que estén con síntomas o ya tengan un diagnóstico confirmado de Covid-19 . Un grupo de especialistas en neonatología, obstetricia, infectología y epidemiología acaba de elaborar nuevas guías oficiales con medidas y precauciones en los centros de salud.

Estas recomendaciones incluyen, por ejemplo, designar una sala exclusiva para los partos de embarazadas con Covid-19 o sospecha de haber contraído la infección, mantener aislados y con barbijo tanto a la mujer como a su acompañante, reducir "al mínimo imprescindible" el personal que atiende el nacimiento y promover la lactancia materna precoz de manera segura.

"Todos los días vamos a recibir a una mujer que puede ser una portadora probable de coronavirus, como puede ser de influenza -dice Néstor Vain, que coordinó dos documentos para el Ministerio de Salud de la Nación que actualizan una primera versión más restrictiva-. En general, las embarazadas con Covid-19 no enferman más gravemente que el resto de las mujeres de la misma edad que no están embarazadas. Tenemos que ir al parto con protección para la mamá, el bebé, el acompañante y los profesionales. Si el recién nacido necesita un tratamiento intensivo, el personal debe hacerlo con barbijo N95 y, en lo posible, en la misma sala de parto."

Al ingreso de la embarazadas en el hospital o el sanatorio se evaluará ( triage ) que quien la acompañe no tenga síntomas. No se permitirá la entrada de menores y los acompañantes durante el parto no podrán ser personas de los grupos de riesgo para Covid-19, como los mayores de 60 años. Habrá que definir un trayecto seguro hasta la habitación o la sala de parto para evitar el contacto con otros pacientes.

Los partos de mujeres con coronavirus exigen cuidados especiales Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

Los especialistas aconsejan reducir todo lo posible la cantidad de profesionales intervinientes para evitar riesgos. La sala de parto debería estar preparada para poder reanimar al bebé si se requiriera, "sin necesidad de ir a otro sector como se suele hacer en los nacimientos sin Covid-19", aclara Vain, que es jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología de Sanatorios de la Trinidad y vicepresidente de la Fundación para la Salud Materno Infantil (Fundasamin).

Durante el parto, la mujer y su acompañante tendrán que usar barbijo en todo momento, mientras que el personal trabajará con el equipo de protección personal (gorro, barbijo, antiparras, guantes y camisolín que proteja del contacto con la sangre y bota doble). "Se recomienda el parto espontáneo vía vaginal si la condición clínica de la madre lo permite -se aclara-. La evidencia actual no muestra ningún beneficio de la cesárea en las embarazadas infectadas por COVID-19. Es importante evitar cesáreas injustificadas", señala el documento.

Con medidas de higiene y barbijo para proteger al bebé, la comisión que redactó las nuevas guías afirman, además, que "no hay evidencia que contraindique el contacto piel a piel".

Traslado seguro

El traslado del bebé desde la sala de partos se podrá hacer con la madre, pero en una incubadora, no en brazos.

Si el recién nacido tiene síntomas de Covid-19 (respiratorios, letargo, gastrointestinales e hipo o hipertermia), quedará internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), separado por lo menos dos metros del resto de los bebés hasta confirmar o descartar la infección. La madre podrá visitar al bebé en la UCIN solo si las pruebas de laboratorio indican que es negativa para Covid-19 y no tiene síntomas. Si aún está cursando la infección, "la extracción de la leche materna se hará con todas las medidas de aislamiento y ayuda de la enfermera a cargo de la madre", con un dispositivo de uso exclusivo para esa paciente y en mamaderas, jeringas o recipientes que hay que limpiar con alcohol al 70% antes de guardar en la heladera.

Si el bebé no tiene síntomas, el traslado desde la sala de parto podrá ser hacia la habitación materna o a una de aislamiento. Si madre e hijo comparten habitación, la cuna deberá estar a dos metros de la cabecera de la cama o con un biombo como barrera.

"En el caso de los prematuros, vamos a tratar de mantenerlos en un lugar separado del resto de los recién nacidos hasta descartar la infección por el nuevo coronavirus o confirmar el diagnóstico de Covid-19", explica Vain.

Sospechosos de infección

Son "sospechosos de infección" los recién nacidos de las mujeres que lleguen al parto con síntomas o un diagnóstico confirmado de Covid-19 desde 14 días antes y 28 días después del nacimiento. También entran en esa definición los bebés que pudieron quedar expuestos a personas infectadas.

Un punto de debate fue si hay que testear al bebé de las madres con Covid-19. En las guías locales, por ahora, "no se indica rutinariamente el test diagnóstico en el recién nacido asintomático". Pero, para los traslados dentro del hospital, las recomendaciones aclaran que los hijos de mujeres con síntomas o diagnóstico de Covid-19 "serán considerados casos positivos, inclusive sin un test con resultado positivo de la madre o el bebé".

Los expertos aconsejan que la atención del bebé quede a cargo del acompañante o un cuidador sano que use equipo de protección personal, sobre todo si la madre con Covid-19 necesita cuidados intensivos por la infección.

"Se evitarán las visitas" durante toda la internación, según se indica en el documento, que también respalda la lactancia materna desde la primera hora de vida. "No hay evidencia clara de transmisión vertical (madre a hijo) del nuevo coronavirus durante el nacimiento ni a través de la lactancia", aclara Vain. Antes de amamantar al bebé, la madre se tendrá que lavar las manos y la piel del pecho y los pezones con agua y jabón neutro, colocarse el barbijo y no permanecer en la cama, que podría estar contaminada.

Las recomendaciones (uno de los dos nuevos documentos ya se puede consultar acá ) las elaboró una comisión integrada por especialistas del Comité de Estudios Feto Neonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría, Fundasamin, el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, el Hospital Garrahan, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Británico de Buenos Aires, el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, los Sanatorios de la Trinidad, y la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, con las direcciones de Epidemiología y de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación.