Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra hoy
La fecha recuerda una de las obras más representativas de la cultura gauchesca local
- 4 minutos de lectura'
El Día Nacional del Gaucho se celebra el 6 de diciembre de cada año en la Argentina, con el objetivo de destacar uno de los símbolos culturales, literarios e históricos más importantes de la nación. Se trata de la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro, un día como hoy en 1872.
La obra escrita por José Hernández se transformó en una de las más importantes del país, característica por sus versos en los que relata la vida y costumbres de la vida gauchesca.
¿Por qué se celebra hoy?
Fue el 15 de diciembre de 1993 cuando se proclamó la ley 24.303 a través del decreto 1096/96, que declaraba el 6 de diciembre como el Día del Gaucho en Argentina. La iniciativa ordenó, también, crear la Comisión Nacional del Gaucho, una entidad orientada a la difusión y preservación de sus tradiciones.
El día fue elegido en recuerdo a la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro, el 6 de noviembre de 1872.
Su autor, José Hernández, nació el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel. Fue allí donde tuvo su primer contacto con el estilo de vida rural, que luego inspiraría gran parte de su obra.
A pesar de exiliarse en Brasil, Hernández volvió al país en 1872 de manera clandestina y fue en ese entonces cuando comenzó a escribir esta mítica obra en formato de poema narrativo. El texto aborda la vida de los gauchos en el país, un tema que resultaba poco popular en la época. Se sitúa especialmente en la región pampeana, donde Martín Fierro debía enfrentar las luchas y problemas contra injusticias sociales. El personaje era valiente, autodidacta y con espíritu heroico. Tras el éxito de este formato, escribió una segunda parte denominada La vuelta de Martín Fierro, que fue publicada en 1879.
Las frases más recordadas del Gaucho Martín Fierro
- “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran, los de ajuera”
- “El que va por esta senda cuanto sabe desembucha, y aunque mi cencia no es mucha, esto en mi favor previene; yo sé el corazón que tiene el que con gusto me escucha.”
- “Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sinó por necesidá, y es que a tanta adversidá sólo me arrojó el mal trato.”
- “Y al que le toca la herencia donde quiera halla su ruina. Lo que la suerte destina no puede el hombre evitar. Porque el cardo ha de pinchar es que nace con espina.”
- “Junta experiencia en la vida, hasta pa’ dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto, como el sufrir y el llorar.”
- “Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de el: siempre el amigo más fiel es una conducta honrada.”
- “Yo soy toro en mi rodeo Y toraso en rodeo ajeno; Siempre me tuve por güeno Y si me quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quien es menos.”
- “Hay hombres que de su cencia, Tienen la cabeza llena; Hay sábios de todas menas, Mas digo sin ser muy ducho— Es mejor que aprender mucho, El aprender cosas buenas.”
- “Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar, y nadie se atreva a corregirle la plana; no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar.”
- “Mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duden de cuanto digo; pues debe crerse al testigo si no pagan por mentir.”
