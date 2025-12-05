Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo para este viernes 5 de diciembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que hubo un aumento de temperaturas a nivel nacional y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se sintió un clima veraniego, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 5 de diciembre continuarán en alza e, incluso, habrá avisos por calor extremo en algunos sectores. Además emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas en ciertas zonas.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso de nivel naranja- serán el centro de San Juan y Salta, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

En estos casos, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos, y que pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. También se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 5 de diciembre

Por otra parte, el SMN publicó una alerta amarilla por tormentas, la cual afectará a zonas de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, e implicará la presencia de fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

En las provincias que estarán bajo la advertencia amarilla, las lluvias y tormentas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. A su vez, los valores de precipitación acumulada serán de entre 20 y 40 milímetros, mientras que en las zonas de alta cordillera las precipitaciones podrían aparecer mayormente en forma de granizo o nieve.

Frente a este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Permanecer atentos ante la posible caída de granizo.

No refugiarse cerca de árboles o postes de energía eléctrica que puedan colapsar por la fuerza del viento.

Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.

Minimizar la exposición en zonas abiertas para reducir el riesgo asociado a los rayos.

Mantenerse informado por las autoridades locales.

El calor se sentirá con mucha potencia este viernes en la Ciudad Ricardo Pristupluk

El organismo, además, emitió una alerta amarilla por calor extremo, la cual regirá en Entre Ríos, en Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz y Diamante. En estas ciudades, la temperatura rondará en 26°C, sin embargo, durante la tarde alcanzará una máxima de 34°C, mientras que no habrá viento y la humedad será del 79%.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 29°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 23°C y máximas de 35°C, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos del sector noroeste tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 61%. Luego, para el sábado se prevé una jornada con más nubes.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque con temperaturas un poco más bajas, con una media de 28°C, mínimas de 22°C y máximas de 34°C. En principio será una jornada ventosa -con velocidades aproximadas de entre siete y 12 kilómetros por hora-, parcialmente nublado durante todo el día. Además habrá una humedad del 58%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 21°C y 36°C en Córdoba, 21°C y 30°C en Tucumán, 20°C y 34°C en Santa Fe, 20°C y 34°C en Entre Ríos, 19°C y 28°C en Jujuy, 19°C y 26°C en Salta, 20°C y 34°C en Misiones, 25°C y 36°C en La Rioja, 24°C y 37°C en Santiago del Estero, 23°C y 35°C en San Luis, 22°C y 34°C en San Juan, 21°C y 33°C en Mendoza, 15°C y 22°C en Río Negro, 14°C y 24°C en Chubut y 7°C y 15°C en Santa Cruz.