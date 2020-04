Según, Paula Nieto, la profesional hostigada, los barbijos que habían en su trabajo no correspondían a los que usan médicos y enfermeros Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 12:28

"Tenés dos días de suspensión sin goce de haberes y después voy a ver si seguís a cargo", le dijo a los gritos Luis Polti , intendente de la localidad catamarqueña de Recreo , a la enfermera Paula Nieto . La amenazó porque la profesional de la salud un día antes le pidió barbijos, insumos escenciales que necesita el personal sanitario para dar batalla al nuevo coronavirus .

Nieto es una enfermera municipal que atiende en uno de los puestos sanitarios donde se controla a quienes quieran ingresar a la localidad. Allí se verifica si tienen algún síntoma de Covid-19 . Es en ese lugar, donde los profesionales de la salud deberían contar con todos los insumos necesarios para no sufrir el contagio del nuevo coronavirus .

Sin embargo, Nieto contó al medio local El Ancasti, que en este paraje los barbijos eran caseros y por lo tanto, no correspondían a los que tanto médicos y enfermeros deben usar . Y eso le hizo saber al jefe comunal.

"Tipo 21.30 llegó el intendente y le hice el comentario de lo que había pasado. Yo me dirigí a él con todo respeto y le pregunté si no tenía unos barbijos para dejar porque estábamos en ese lugar en el que uno pone en peligro la salud ", relató la enfermera. El intendente respondió al pedido y les entregó dos barbijos que tenía en su camioneta, tras lo cual se fue del lugar sin inconvenientes.

Al día siguiente, cuenta Nieto, recibió el llamado de su jefa, quien le indicaba que el intendente la esperaba con suma urgencia. Una vez en el lugar donde fue citada, cuando llegó el intendente y ante la presencia de otros dos funcionarios, se dirigió hacia ella "con toda la prepotencia".

"Me vas a dejar hablar a mí porque yo soy el intendente. ¿Me entendés?", empezó a gritarle el intendente, en un audio que se filtró. "Vos no sos quién para venirme a decir todo lo que vos me has dicho a mí. Vos tenés tu directora. Tenés dos días de suspensión sin goce de haberes y después voy a ver si seguís a cargo", continuó.

"Nunca imaginé que iba a tratarme de esa manera porque no tenía motivo", dijo Mieto sobre las amenazas del intendente que quedaron registradas y cuyo audio generó un escándalo en la provincia.

Repercusiones

"La sociedad tiene que saber quien es el intendente que tenemos. Todos los días aplaudimos a los trabajadores de la salud y este señor parecía que mataba a la trabajadora por pedirle un barbijo", dijeron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que asumió la defensa de la mujer.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) informó que el organismo ya intervino en el caso.

Por su parte, el intendente acusado dijo que iniciará un proceso penal a la trabajadora por haberlo grabado, acción que desmiente la enfermera.