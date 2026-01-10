Patagonia en alerta. Cortan el tránsito de la ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego

El clima complica severamente la operatoria de los brigadistas que, desde el lunes pasado, intentan contener los incendios forestales que se suceden en las zonas de Epuyén y El Hoyo, en la provincia de Chubut. Con marcas térmicas en esta tarde que superan los 31.8°C y vientos de 23 kilómetros por hora desde el sur y ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora, Vialidad Nacional decidió hace instantes suspender el tránsito vehicular de la ruta nacional 40 en esa zona patagónica.

Se estima que más de 5.500 hectáreas ya fueron devoradas por el fuego, a pesar del combate terrestre y aéreo que llevan adelante brigadistas y vecinos autoconvocados que buscan a esta altura evitar la pérdida de sus viviendas y de sus animales.

Los brigadistas y los vecinos autoconvocados trabajan sin descanso para intentar contener el fuego en Epuyén Marcelo Martínez - LA NACION

Las condiciones meteorológicas, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional por estas horas, tampoco son auspiciosas, ya que no se prevén lluvias para los próximos días. Solo aparece una probabilidad de lloviznas aisladas para el miércoles por la mañana.

Los vecinos de ambas localidades de esa región de Chubut sufren cortes de energía y severas dificultades para comunicarse por teléfonos celulares. El fuego, que no cesa desde el lunes último, arrasó con los tendidos de los cables, tiró abajo árboles y devastó fauna de la zona.

“Incendios intencionales”

Horas antes de que Vialidad Nacional tomara la drástica decisión de cortar el tránsito por la ruta 40, sin precisión de cuándo podría restablecerse, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres reiteró que los incendios que azotan esa región del bosque andino fueron “intencionales” y prometió que se aplicarán "sanciones ejemplares” para quienes lo hayan iniciado, aunque aún no fueron identificados los responsables.

Desde la justicia provincial, se añadió que se tienen elementos concretos para confirmar que el fuego que comenzó el lunes último no fue natural, sino obra intencional. En esa misma línea habló a medios porteños el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, que además admitió que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”.

Vialidad Nacional decidió esta tarde suspender el trásito vehicular en la zona de Epuyén-El Hoyo

Mientras las brigadas locales luchan contra el fuego, también viajan a la zona del desastre un contingente de 63 bomberos en 17 camiones, además de dos aviones, desde Córdoba. Ya en la zona opera un avión hidrante de gran porte enviado por Santiago del Estero. Ese equipo de auxilio se acordó en una conversación entre los gobernadores Torres y Martín Llaryora a mitad de esta semana.

Noticia en desarrollo