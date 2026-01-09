Habló el hombre al que se le cayó un vidrio en la cabeza mientras tomaba un café en Palermo

Pablo Daniel Balestreri, el hombre de 50 años que sufrió el impacto de un panel de vidrio mientras estaba sentado en la vereda de un bar de Palermo habló por primera vez sobre el hecho y detalló la gravedad de sus heridas. “Siento que fue un milagro”, dijo en diálogo con Radio Mitre, aún conmocionado por la secuencia que vivió hace unos días.

El incidente ocurrió cuando un blindex cayó desde un balcón del cuarto piso de un edificio lindero al bar, ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz. La víctima relató el momento exacto del impacto: “Estaba sentado en las mesas de afuera, pido un café, me lo dan y luego de unos minutos me cae un vidrio y me desvanezco, pierdo el conocimiento”, sostuvo.

Tras el golpe, el personal del servicio de salud se acercó al lugar con su escuadrón de motos y, luego de brindar asistencia de urgencia, trasladó a Balestreri al Hospital Pirovano, en donde los médicos confirmaron que el vidrio le cortó tres tendones del brazo izquierdo, además del traumatismo de cráneo y los cortes profundos. “Tengo 30 puntos en la cabeza, me operaron el brazo y estuve internado una semana”, sostuvo.

A pesar de la gravedad del hecho y de que se identificó que el departamento del cual se desprendió la estructura estaba desocupado —su propietario reside en Córdoba—, Balestreri expresó su malestar por la falta de empatía del consorcio. “Nadie del edificio se acercó a pedirme disculpas”, sentenció.

Noticia en desarrollo