El conurbano bonaerense, compuesto por 24 municipios, cuenta con más de 26.000 afectados y 477 muertos desde el comienzo de la pandemia. El 36% de las víctimas registradas a nivel nacional se encuentran allí. Y ya son diez los partidos del Gran Buenos Aires que superaron los 1000 casos acumulados y, si se analiza por cantidad de habitantes, Avellaneda, Quilmes y General San Martín son los más comprometidos.

Estas cifras se desprenden del análisis de una base confeccionada entre el equipo de datos de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y LA NACION Data en base a un relevamiento diario y manual de fuentes municipales.

Desde hoy en la región del AMBA se endurece el aislamiento con la vuelta a la fase 1 de la cuarentena para intentar controlar la curva de contagios que comenzó a escalar en las últimas semanas.

Los diez municipios con mayor cantidad de afectados son La Matanza (4620), Quilmes (2532), Avellaneda (2008), Lomas de Zamora (1974), Lanús (1794), General San Martín (1431), Almirante Brown (1363), Tres de Febrero (1133), Merlo (1031) y Florencio Varela (1012) . Además, estos partidos sumaron más de 2500 casos en los últimos tres días.

Situación dispar entre los municipios

Dentro del conurbano bonaerense no todos los partidos enfrentan la misma situación ante a la pandemia del covid-19. Siete distritos muestran un nivel de contagio menor y no superan los 500 casos. Se trata de Malvinas Argentinas (483), José C. Paz (482), Vicente López (473), Hurlingham (469), Ezeiza (449), San Fernando (330) e Ituzaingó (252 ).

Si se analiza los casos cada 100.000 habitantes, Avellaneda, Quilmes, General San Martín, Tres de Febrero y Lomas de Zamora son los partidos más afectados . La Matanza, el municipio con mayor número de casos, no se ubica siquiera entre los primeros 15 de la provincia entera. Por otro lado, Ituzaingó y Malvinas Argentinas son los municipios del conurbano con menor tasa de contagiados cada 100.000 habitantes .

Los municipios con la tasa más alta de letalidad son: Malvinas Argentinas (4,8%) e Ituzaingó (4,6%). En cambio, Ezeiza y Esteban Echeverría con 1,1% tienen la más baja.

Según un análisis realizado por AUNO, la tasa de letalidad disminuyó a 2,2% en el conurbano durante el mes de junio, respecto del 5,5% que concentraba desde el inicio de la pandemia hasta el final de mayo. Los partidos que tuvieron la caída más pronunciada en su tasa son: José C. Paz, que pasó del 11% al 2,3%; Merlo de 8,1% a 2,4% y Morón de 9,6% a 3,7%.

Las próximas semanas

La duplicación del virus es un indicador que permite conocer en cuántos días se podría multiplicar la cantidad de infectados en cada municipio en función del ritmo de crecimiento actual. Este número es uno de los que marca la pauta para el cambio de fase en los cronogramas previstos por el gobierno nacional para caracterizar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en cinco etapas.

Los distritos con menor duplicación del virus dentro del conurbano son San Fernando con 8,5 días, José C. Paz con 9,3 días, y Lomas de Zamora con 9,5 según cálculos realizados por LA NACION . Según este indicador, estos municipios podrían estar en otra fase porque tardan menos de dos semanas en duplicar los casos de coronavirus. En total, 21 distritos del conurbano se encuentran en esta situación.

Solo tres municipios podrían aspirar a pasar a fase 3 ya que cuentan con una duplicación de entre 15 y 25 días . Los que poseen tiempos más largos, y por lo tanto mejores, son Ituzaingó, Ezeiza y Tigre .

El cálculo de la duplicación en el país es 14,9 días y en toda la provincia de Buenos Aires, de 14,6.

Los 24 partidos del conurbano

*Los autores son miembros del equipo de periodismo de datos de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Las cifras mencionadas en la nota surgen de la base de datos que construyen diariamente en conjunto con LA NACION Data en base a reportes de fuentes municipales. Por ese motivo, algunas cifras pueden diferir de las informadas por la provincia.