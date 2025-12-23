Se levantó el paro de controladores aéreos: el estado de los vuelos y los aeropuertos hoy, martes 23 de diciembre

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio de controladores aéreos, dio a conocer la semana pasada el cronograma de medidas de fuerza sobre los vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año.

Las interrupciones, que comenzaron el miércoles 17 de diciembre, respondieron, según el sindicato, a una “falta de respuestas” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).