Se levantó el paro de controladores aéreos: el estado de los vuelos y los aeropuertos hoy, martes 23 de diciembre
La Secretaria de Trabajo de la Nación impuso la conciliación obligatoria para que el conflicto no afecte los viajes en medio de las fiestas de fin de año; en ese contexto, los servicios se normalizan
La respuesta del gremio
Representantes del gremio Atepsa dijeron que acatarán la medida oficial.
Comunicado de EANA
“De este modo, queda garantizado el funcionamiento normal y continuo del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos del país, todos los días y en todas las franjas horarias, aseguró EANA en un comunicado.
Acciones gremiales sin efecto
Las acciones gremiales anunciadas, que iban a afectar este martes los despegues de los vuelos de cabotaje entre las 19 y las 22, no se llevarán a cabo. Tampoco se realizará el paro que afectaría los vuelos internacionales previsto para el sábado 27 de diciembre ni el que iba a afectar a todos los despegues el lunes 29, de acuerdo con el cronograma de la medida de fuerza anunciado por Atepsa el último fin de semana.
Qué dice la medida oficial
La medida oficial, que comenzó a regir desde las 8 de la mañana de este martes, se encuadra en la ley 14.786 y establece un período de conciliación obligatoria de quince días, durante el cual las partes -la EANA y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)- deberán retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto.
Conciliación obligatoria
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informó el lunes que el paro de los controladores aéreos previsto para este martes quedó sin efecto debido al dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Medida de fuerza suspendida
Desde la semana pasada hasta el lunes se difundió un calendario con los horarios definidos por los controladores para aplicar la medida de fuerza. Originalmente la protesta iba a extenderse hasta el 29 de diciembre, pero el lunes Trabajo impuso la conciliación obligatoria.
Paro de controladores aéreos
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio de controladores aéreos, dio a conocer la semana pasada el cronograma de medidas de fuerza sobre los vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año.
Las interrupciones, que comenzaron el miércoles 17 de diciembre, respondieron, según el sindicato, a una “falta de respuestas” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
