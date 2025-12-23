Se levantó el paro de controladores aéreos; Agustín Canapino ganó el Olimpia de Oro
Además, Javier Milei reunió a su gabinete en Olivos; el GCBA lanzó un plan de créditos para renovar taxis y remises; EE.UU. ampliará su armada con nuevos buques. Estas son las noticias de la mañana del martes 23 de diciembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei reunió a su gabinete en Olivos. El Presidente recibió a sus ministros y funcionarios más cercanos para plantear la estrategia del Gobierno de cara al 2026. El encuentro se da en medio del tratamiento del Presupuesto en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias y tras la confirmación del mandatario de que no va a vetar el proyecto si el Senado lo convierte en ley tras las modificaciones que hizo Diputados.
- El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y hoy no habrá paro de controladores aéreos. El conflicto sigue sin solucionarse y el Ministerio de Capital Humano dictó la medida por 15 días, después de que la empresa no hiciera ningún ofrecimiento a los reclamos sindicales. La conciliación deja sin efecto el cronograma que incluía el paro de hoy, del sábado y lunes próximo.
- El Banco Ciudad lanzó financiación de hasta 28 millones de pesos para autos y motos. La línea de créditos está destinada a impulsar la renovación de flotas de taxis, remises y motos de reparto. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a autos eléctricos e híbridos enchufables 0 km a titulares de licencias y trabajadores de plataformas.
- Donald Trump anunció la construcción de buques de guerra y amenazó a Nicolás Maduro. El plan contempla buques de más de 40.000 toneladas, armamento avanzado e inteligencia artificial como eje del nuevo esquema de supremacía naval. “Si se hace el duro será la última vez que podrá hacerlo”, dijo el mandatario estadounidense sobre el venezolano. Además, volvió a reiterar que la próxima serie de ataques contra el narcotráfico será en tierra.
- El piloto Agustín Canapino se quedó con el premio Olimpia de Oro al mejor deportista argentino del 2025. Se realizó la 72ª edición de los premios organizados por el círculo de periodistas deportivos, repartidos en 43 disciplinas diferentes. En fútbol, el galardón fue para Ángel Di María, después de su regreso al la Liga Profesional con Rosario Central. Faustino Oro, de 12 años, ganó en ajedrez. El Olimpia de Oro Infinito para homenajear deportistas fallecidos fue para Maradona.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 22 de diciembre: las provincias afectadas
- 2
Casa Rocca: preocupa el deterioro de un emblemático edificio platense construido hace casi 100 años
- 3
Frente a la Agencia I+D+i: “Le pedimos al niño Jesús insumos para investigar”, la llamativa protesta del sector científico
- 4
Luna Park: la Cámara porteña confirmó la medida que prohíbe al gobierno de la ciudad avanzar con las obras de demolición