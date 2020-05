Coronavirus: en Córdoba ningún alumno repetirá la cursada

La pandemia alteró el ciclo lectivo Crédito: Manuel Cortina

CORDOBA.- En la provincia de Córdoba, siguiendo la resolución Consejo Federal de Educación (CFE) ante la pandemia , habrá unificación pedagógica entre el año escolar 2020 y el 2021 . Esto significa extender a los otros grados el criterio que ya se venía aplicando en primero y segundo, cuando los chicos acreditan en tercero sus conocimientos. Será ahora lo mismo para cuarto y quinto (lo harán en sexto). En el caso de quienes terminan la primaria, será febrero y marzo próximos cuando deban hacer la acreditación.

La promoción será "acompañada" y no se evaluará con notas durante el período de educación remota que es la que rige desde que comenzó la cuarentena en la Argentina, hace dos meses. El ministro de Educación cordobés, Walter Grahovac, explicó a LA NACION que todos los alumnos pasarán de año con promoción acompañada -"que no es lo mismo que promoción automática"- y en 2021 se completarán los contenidos y se sumarán a los de ese período.

El documento "Orientaciones para los procesos de evaluación en el marco de la continuidad pedagógica" del CFE plantea pautas sobre la continuidad académica de los estudiantes de todo los niveles -inicial, primario y secundario-, incluyendo aspectos vinculados a evaluación de los contenidos y al paso de grado o curso.

Promoción acompañada

La promoción automática es la que tienen las salas de jardín de infantes (pasan de sala sin tener en cuenta la evolución en cada una). Después entre primero y segundo grado se debe alcanzar la alfabetización inicial.

La promoción "acompañada" implica que los chicos pasarán de la misma manera que en primero y segundo, pero en los contenidos no se hayan alcanzado los objetivos habrá un proceso de tutorías, programas especiales. "Una vez que retornemos a las aulas vamos a retomar la calificación aunque no será determinante para pasar de grado; después habrá apoyo especial para alcanzar los conocimientos. No se dejará liberado, habrá acciones puntuales", apuntó Grahovac.

El ministro agrega que un chico puede necesitar "todo el 2021 para alcanzar los niveles del 2020 y, además, estudiar lo correspondiente al período en marcha. Habrá una selección de contenidos con énfasis en las materias troncales".

Respecto al paso de nivel o a la finalización del secundario, el CFE propone intensificar "la enseñanza en el período de reanudación de clases presenciales", con la posibilidad de extender el año lectivo 2020 sobre los primeros meses del calendario escolar 2021. En Córdoba la medida aplicaría especialmente para los alumnos de escuelas técnicas, que en el último año realizan prácticas profesionalizantes.

"Este año hay que aprovechar lo máximo posible en especial los que están en el último año de la primaria y de la secundaria porque no hay posibilidad de unidad pedagógica -agregó Grahovac-. Vamos a usar febrero y marzo para completar la formación".

Por el momento, las vacaciones de verano no tienen modificaciones, mientras que las de invierno tal vez sí. Sin embargo, Grahovac aseguró que habrá receso, "porque el esfuerzo es enorme con esta modalidad, docentes, alumnos y familias realizan un esfuerzo muy grande". Las definiciones sobre si se desdoblan en dos semanas diferentes o no se darán a conocer en los próximos días.