Vacuna contra el coronavirus: Fernán Quirós dijo que los turnos “están garantizados” hasta el viernes en CABA

El retraso en la llegada de más dosis de vacunas contra el Covid-19 a la Argentina está en el centro de la tormenta por estos días. El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, señaló que los turnos para vacunarse que se otorgaron hasta el viernes, y que están sobre todo dirigidos a los adultos mayores empadronados de entre 70 y 74 años, “están garantizados”. “Vacuna que nos entregan, vacuna que aplicamos en los próximos siete días”, aseguró.

“Estamos pendientes de un nuevo arribo de vacunas”, agregó el funcionario porteño, quien indicó además que el 39% de las personas de riesgo de la Ciudad ya recibió al menos una dosis de la inmunización contra el coronavirus.

Respecto de la posibilidad de que en los próximos días se dicten más restricciones para contrarrestar el avance de la pandemia, Quirós dijo que “ya se tomaron algunas medidas para restringir los encuentros sociales y que dentro de siete a 10 días se verá el impacto”. Para el ministro, los números de nuevos infectados que se vislumbran son el resultado de lo que dejó Semana Santa.

Segunda ola: preocupación por la ocupación de camas en los centros de salud

Desde hace varios días, referentes de distintos centros de salud, sobre todo del ámbito privado, vienen alertando sobre el pronto colapso en la cantidad de camas disponibles, sobre todo en terapia intensiva. “El subsector privado declaró que tiene 1550 camas. En agosto del año pasado, cuando fue el pico de casos en la primera ola de la pandemia, se llegaron a ocupar 650. Hoy están en 560″, precisó Quirós.

El ministro consideró que “si bien tienen menos pacientes Covid, igual están ocupadas porque aún [el avance de la pandemia] no les dio tiempo a los efectores de dar de alta a gente que se está recuperando de otras enfermedades o porque aún no impactó la postergación del tratamiento de patologías no urgentes”. “En la medida que se pueda dar de alta seguramente podremos poner a disposición esas camas”, agregó Quirós.

Por el lado del sector público, “estamos haciendo todos lo posible para poner a disposición 500 nuevas camas”, agregó el titular de la cartera sanitaria porteña.

Quirós sostuvo que no se debe usar la palabra “susto” para describir la situación actual. “Mas que susto, lo que hay que tener es ciudadanos activos con una clara convicción de lo que tienen que hacer”, pidió.

También se refirió al plan de vacunación contra el coronavirus, y detalló que ya fueron vacunas 470.687 personas con al menos una dosis. Esta cifra representa el 15,69% de la población de la Ciudad y 39,22% de las personas de riesgo.

“Son números muy significativos”, destacó y aseguró que hay “turnos dados hasta el día viernes, esos turnos están garantizados y luego estaremos pendientes hasta el arribo de un nuevo vuelo”.

Radiografía de la pandemia en la CABA

Total de casos: 291.054

Decesos: 7472

Altas: 245.181

Segunda ola, registro de casos de las últimas 24 horas: 2753 nuevos infectados y 26 personas fallecidas

Ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público para pacientes con Covid-19: 50,4%

