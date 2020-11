Estudiantes en una escuela de Nueva York, el viernes pasado. Todos concurren a las aulas con barbijos Crédito: Sharon Pulwer/The New York Times

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 19:17

En momentos en que el Nueva York analiza volver a imponer severas restricciones de circulación por el aumento de casos de Covid-19, que incluiría el cierre de escuelas, el influyente The New York Times publicó un editorial en el que remarca la importancia de mantener la educación presencial. Mientras tanto, en Europa, la mayoría de los países están haciendo un esfuerzo por mantener abiertos los colegios.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, confirmó esta mañana que por el momento estarán abiertas las escuelas e instó a la población a hacer el máximo esfuerzo para evitar más contagios del nuevo coronavirus.

De Blasio había explicado la semana pasada que cerraría las escuelas si el 3% de los tests Covid-19 realizados en Nueva York durante siete días daban positivos. Desde ayer, esa tasa se redujo a 2,47%, apenas por debajo del viernes último, que había llegado al 2,8%. La tasa de positividad de hoy fue de 2,57%.

Con el título, "Dejen abiertas las escuelas", The New York Times planteó que "los funcionarios de la ciudad y del estado deberían priorizar la educación de los niños y volver a imponer restricciones en los gimnasios, salones interiores de restaurantes y bares, y otras actividades.

"Vecinos y funcionarios de Nueva York: los hechos son fríos y difíciles, pero es hora de enfrentarlos. La ciudad está en el pico de su segunda ola de Covid-19. Por ende, hay que reimponer las restricciones, por más dolorosas que sean en materia económica y social", afirmó el diario en el editorial.

"Los espacios interiores de los restaurantes no deberían seguir habilitados. Los gimnasios y demás comercios no esenciales deberían volver a cerrar. Los líderes religiosos deberían solicitarles a sus fieles que hasta tanto no se controle la ola actual, es mejor que se queden en sus casas, por su propia seguridad. Los planes para las Fiestas deberían tener limitaciones. En caso de que sea posible, las empresas deberían volver a pedirles a sus empleados que trabajen desde su casa. Todos los neoyorquinos tienen que volver a comprometerse a usar tapabocas, mantener la distancia social y, de ser posible, evitar el riesgo de toda exposición innecesaria. Y gracias a esas medidas, podremos mantener a los niños en las aulas, que debería ser nuestra prioridad", argumentó.

Tras advertir que "los contagios de coronavirus están aumentando a un ritmo que no se veía desde abril, cuando arrancó la primavera neoyorquina", señaló que "el alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo deberían actuar en conjunto ahora y volver a imponer las restricciones que, según quedó demostrado, desaceleran la propagación del virus".

En su editorial, The New York Times consideró que "terminar con la educación presencial en este momento sería un error, dada la evidencia de lo poco que se ha propagado allí el virus hasta el momento. Las consecuencias del cierre, por otro lado, serían devastadoras para el progreso académico de los niños, y también para los padres trabajadores, desde enfermeros hasta operarios de subterráneos".

Terminar con la educación presencial en este momento sería un error, dada la evidencia de lo poco que se ha propagado allí el virus hasta el momento The New York Times

A criterio del diario norteamericano, "es importante que la ciudad y el estado de Nueva York hagan todo lo posible para que comer en el exterior sea seguro y funcional durante los meses de invierno. Y los legisladores nacionales tienen que aprobar medidas de alivio para los trabajadores, bajo la forma de estímulos adicionales a la economía".

Máscaras y guantes como medida de prevención en una escuela de Nueva York Crédito: Sharon Pulwer/The New York Times

Conforme a los criterios de Más información