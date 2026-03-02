Paro docente, en vivo: a qué hora es la marcha al Congreso y cómo es el mapa de cortes
16 provincias de todo el país no iniciaron el ciclo lectivo 2026 por la medida de fuerza que llevan adelante los gremios docentes; listado de reclamos y calles cortadas
Paro docente este lunes 2 de marzo
La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llamó a un paro nacional docente para hoy, lunes 2 de marzo. La decisión se tomó en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización del pasado martes 20 de febrero y se ratificó en diferentes momentos de la semana pasada.
Listado con los reclamos que impulsa Ctera con el paro nacional
- Convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente.
- Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo.
- Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación.
- Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación.
- Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos.
- Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.
- No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública.
- Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.
Mapa de cortes
A qué hora es la marcha al Congreso
Gremios docentes llamaron a una marcha que se concentrará en el Cabildo, avenida de Mayo y Bolívar, a partir de las 11.30 para movilizarse hacia el Congreso.
Qué implica la medida de fuerza
Esta medida de fuerza implica que no inicie el ciclo lectivo en la fecha estipulada y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país.
- 1
El edulcorante más barato que el azúcar y presente en muchos alimentos que tenés que evitar
- 2
Ya tiene nuevo dueño una joya arquitectónica en ruinas frente al mar que tiene protección patrimonial
- 3
Cuándo vuelve el Tren Mitre a Retiro
- 4
Colapso digital en FAST IT – A.I.R.E: el nuevo sistema genera bloqueos, demoras y exclusión para los ciudadanos italianos en el exterior