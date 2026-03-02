LA NACION
en vivo

Paro docente, en vivo: a qué hora es la marcha al Congreso y cómo es el mapa de cortes

16 provincias de todo el país no iniciaron el ciclo lectivo 2026 por la medida de fuerza que llevan adelante los gremios docentes; listado de reclamos y calles cortadas

Protesta nacional de Ctera frente al Congreso nacional
Protesta nacional de Ctera frente al Congreso nacionalricardo-pristupluk-11511

Paro docente este lunes 2 de marzo

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llamó a un paro nacional docente para hoy, lunes 2 de marzo. La decisión se tomó en el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización del pasado martes 20 de febrero y se ratificó en diferentes momentos de la semana pasada.

Listado con los reclamos que impulsa Ctera con el paro nacional

Ctera frente al Congreso nacional
Ctera frente al Congreso nacionalricardo-pristupluk-11511
  • Convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente.
  • Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo.
  • Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación.
  • Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación.
  • Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos.
  • Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.
  • No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública.
  • Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.

Mapa de cortes

La movilización afectará varias cuadras del centro porteño
La movilización afectará varias cuadras del centro porteño

A qué hora es la marcha al Congreso

Gremios docentes llamaron a una marcha que se concentrará en el Cabildo, avenida de Mayo y Bolívar, a partir de las 11.30 para movilizarse hacia el Congreso.

Qué implica la medida de fuerza

La convocatoria de Ctera a un paro nacional docente y una movilización al Congreso
La convocatoria de Ctera a un paro nacional docente y una movilización al CongresoInstagram

Esta medida de fuerza implica que no inicie el ciclo lectivo en la fecha estipulada y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. El edulcorante más barato que el azúcar y presente en muchos alimentos que tenés que evitar
    1

    El edulcorante más barato que el azúcar y presente en muchos alimentos que tenés que evitar

  2. Ya tiene nuevo dueño una joya arquitectónica en ruinas frente al mar que tiene protección patrimonial
    2

    Ya tiene nuevo dueño una joya arquitectónica en ruinas frente al mar que tiene protección patrimonial

  3. Cuándo vuelve el Tren Mitre a Retiro
    3

    Cuándo vuelve el Tren Mitre a Retiro

  4. El nuevo sistema genera bloqueos, demoras y exclusión para los ciudadanos italianos en el exterior
    4

    Colapso digital en FAST IT – A.I.R.E: el nuevo sistema genera bloqueos, demoras y exclusión para los ciudadanos italianos en el exterior