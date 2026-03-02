Ideas de viandas fáciles para los chicos: qué nutrientes no pueden faltar

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Fiorella Vitelli explicó en LN+ por qué una buena planificación impacta en el neurodesarrollo y la inmunidad; qué nutrientes no pueden faltar; ideas simples para viandas y desayunos
Con el comienzo de las clases, las familias vuelven a reorganizar horarios, mochilas y también un aspecto clave: la alimentación diaria. No se trata solo de qué mandar en la vianda, sino de cómo sostener energía, concentración y defensas durante jornadas largas.
En LN+, la nutricionista Fiorella Vitelli remarcó que la comida cumple un rol directo en el aprendizaje: “Impacta en el neurodesarrollo, en la inmunidad y en la gestión emocional”. Según explicó, si los chicos reciben los nutrientes que necesitan, pueden mantener energía estable y “absorber el conocimiento para potenciar su crecimiento”.
Qué nutrientes no pueden faltar en la vianda
Vitelli señaló que tanto en el desayuno como en los snacks o el almuerzo es importante incluir grasas saludables. Entre las opciones mencionó aceitunas, palta, aceite de oliva y frutos secos -cuando ya pueden consumirlos-, además de pastas como la de maní.
“El huevo tiene proteína y grasas, por eso es importante consumirlo”, agregó, como ejemplo de un alimento completo y accesible para armar viandas rápidas.
Desayuno: no obligar, pero sí negociar
La especialista aclaró que no siempre es necesario forzar el desayuno: “Para mí, no hay que obligar a nadie a desayunar si no tiene apetito”. Sin embargo, distinguió entre falta real de hambre y rechazo a lo saludable para pedir productos ultraprocesados.
“Es diferente si te dice que no tiene hambre de lo que le estás dando y te pide galletitas”, advirtió.
Viandas prácticas y comidas que diviertan
Vitelli propuso pensar en platos simples, pero atractivos para los chicos:
- Huevos revueltos
- Pinchos con tomate y queso
- Bastones de pollo rebozados caseros
- Postres saludables como banana con pasta de maní y chocolate
También recomendó involucrarlos en la cocina: “Que batan sus huevos para el omelette y preparen sus viandas”.
El rol de los límites antes de la adolescencia
La nutricionista recordó que los chicos recién logran regularse mejor a partir de los 13 años. Antes, “los adultos tenemos que poner límites sanos”. Por eso, insistió en “elegir batallas”, negociar y construir acuerdos familiares, incluso en contextos sociales como cumpleaños o reuniones.
Sobre este punto, Vitelli fue tajante con ciertos productos: “La gaseosa no hay que ni empezarla: cuanto más podamos postergarlo es mejor”. También alertó sobre el efecto adictivo de algunos snacks: “Si tenés galletitas en casa, no tiene sentido decir que no coma”.
Una guía simple: los seis grupos de alimentos
Para organizar compras y viandas, la especialista recomendó pensar en una base equilibrada:
- Frutas y verduras de estación
- Cereales integrales y carbohidratos de calidad (batata, papa, boniato)
- Legumbres
- Proteínas animales (carne, pollo, pescado)
- Grasas naturales saludables
- Agua como bebida principal
Con estos grupos, aseguró, se pueden armar “platos sencillos y divertidos” que acompañen el inicio del ciclo lectivo con más salud y energía.
