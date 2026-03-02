LA NACION

Ideas de viandas fáciles para los chicos: qué nutrientes no pueden faltar

Fiorella Vitelli explicó en LN+ por qué una buena planificación impacta en el neurodesarrollo y la inmunidad; qué nutrientes no pueden faltar; ideas simples para viandas y desayunos

Según una nutricionista no se trata solo de qué mandar en la vianda, sino de cómo sostener energía, concentración y defensas durante jornadas largas
Según una nutricionista no se trata solo de qué mandar en la vianda, sino de cómo sostener energía, concentración y defensas durante jornadas largas

Con el comienzo de las clases, las familias vuelven a reorganizar horarios, mochilas y también un aspecto clave: la alimentación diaria. No se trata solo de qué mandar en la vianda, sino de cómo sostener energía, concentración y defensas durante jornadas largas.

En LN+, la nutricionista Fiorella Vitelli remarcó que la comida cumple un rol directo en el aprendizaje: “Impacta en el neurodesarrollo, en la inmunidad y en la gestión emocional”. Según explicó, si los chicos reciben los nutrientes que necesitan, pueden mantener energía estable y “absorber el conocimiento para potenciar su crecimiento”.

Fiorella Vitelli, nutricionista
Fiorella Vitelli, nutricionista

Qué nutrientes no pueden faltar en la vianda

Vitelli señaló que tanto en el desayuno como en los snacks o el almuerzo es importante incluir grasas saludables. Entre las opciones mencionó aceitunas, palta, aceite de oliva y frutos secos -cuando ya pueden consumirlos-, además de pastas como la de maní.

“El huevo tiene proteína y grasas, por eso es importante consumirlo”, agregó, como ejemplo de un alimento completo y accesible para armar viandas rápidas.

Las grasas saludables, según la nutricionista, deben estar en todas las viandas
Las grasas saludables, según la nutricionista, deben estar en todas las viandas

Desayuno: no obligar, pero sí negociar

La especialista aclaró que no siempre es necesario forzar el desayuno: “Para mí, no hay que obligar a nadie a desayunar si no tiene apetito”. Sin embargo, distinguió entre falta real de hambre y rechazo a lo saludable para pedir productos ultraprocesados.

“Es diferente si te dice que no tiene hambre de lo que le estás dando y te pide galletitas”, advirtió.

Vitelli remarcó la importancia de no obligar a desayunar, siempre y cuando sea por falta de apetito y no por querer ultraprocesados
Vitelli remarcó la importancia de no obligar a desayunar, siempre y cuando sea por falta de apetito y no por querer ultraprocesados

Viandas prácticas y comidas que diviertan

Vitelli propuso pensar en platos simples, pero atractivos para los chicos:

  • Huevos revueltos
  • Pinchos con tomate y queso
  • Bastones de pollo rebozados caseros
  • Postres saludables como banana con pasta de maní y chocolate

También recomendó involucrarlos en la cocina: “Que batan sus huevos para el omelette y preparen sus viandas”.

La especialista recomendó cocinar con los chicos para que formen parte del armando de sus viandas escolares
La especialista recomendó cocinar con los chicos para que formen parte del armando de sus viandas escolares

El rol de los límites antes de la adolescencia

La nutricionista recordó que los chicos recién logran regularse mejor a partir de los 13 años. Antes, “los adultos tenemos que poner límites sanos”. Por eso, insistió en “elegir batallas”, negociar y construir acuerdos familiares, incluso en contextos sociales como cumpleaños o reuniones.

Sobre este punto, Vitelli fue tajante con ciertos productos: “La gaseosa no hay que ni empezarla: cuanto más podamos postergarlo es mejor”. También alertó sobre el efecto adictivo de algunos snacks: “Si tenés galletitas en casa, no tiene sentido decir que no coma”.

La nutricionista sugirió evitar que los chicos consuman gaseosas o aguas saborizadas
La nutricionista sugirió evitar que los chicos consuman gaseosas o aguas saborizadas

Una guía simple: los seis grupos de alimentos

Para organizar compras y viandas, la especialista recomendó pensar en una base equilibrada:

  • Frutas y verduras de estación
  • Cereales integrales y carbohidratos de calidad (batata, papa, boniato)
  • Legumbres
  • Proteínas animales (carne, pollo, pescado)
  • Grasas naturales saludables
  • Agua como bebida principal

Con estos grupos, aseguró, se pueden armar “platos sencillos y divertidos” que acompañen el inicio del ciclo lectivo con más salud y energía.

