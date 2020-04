Tapabocas obligatorio en la ciudad Crédito: BBC Mundo

A partir de las 0 horas de mañana miércoles, el uso del tapabocas será obligatorio en la ciudad de Buenos Aires ya sea al ingresar o permanecer en locales comerciales y en dependencias de atención al público (públicas o privadas) y para movilizarse en medios de transporte público.

En principio, la de mañana será una jornada de concientización en la que inspectores y policías van a recordar la medida para que los vecinos se adecuen. Luego, ya se efectivizarán las multas a quienes hagan caso omiso de la resolución oficial .

"Las primeras 24 horas se va a concientizar en la calle y en los colectivos. Si venís en el colectivo te vamos a indicar que te pongas el tapabocas. Si no, no podés subir al micro. Desde el jueves se comenzarán a aplicar las multas", dijo el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli , a radio Mitre.

Como tapabocas sirve cualquier elemento de fabricación casera con pañuelos y telas

Según pudo saber LA NACIÓN , de la fiscalización participaran los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que se ocuparán de los comercios, mientras que la Policía de la Ciudad, los Agentes de Prevención y los de Tránsito serán los encargados hacer cumplir la reglamentación para la gente que esté en el trasporte público.

Cuando se detecte alguna persona que no posea el tapaboca en los lugares donde su uso es obligatorio - no hace falta utilizarlo para circular de a pie ni en vehículos particulares - se procederá a labrarle un acta de infracción por incumplimiento del Articulo 1.2.4 Código de Faltas que sanciona a "el/la que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores". Las multas van entre $10.700 a $79.180.

