13 de abril de 2020 • 07:52

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , informó que para quienes no respeten la obligatoriedad de usar tapabocas en la ciudad se prevén sanciones que oscilan entre los $10.700 y $79.180 y/o clausura y/o inhabilitación para los comerciantes.

Para prevenir contagios, y tal como se adelantó ayer , será obligatorio el uso de tapabocas para ingresar o permanecer en comercios y en dependencias de atención al público (públicas o privadas) y para trasladarse en medios de transporte público en el ámbito de la ciudad. La resolución entrará en vigencia a las 0 horas del miércoles y desde ese momento será efectiva la fiscalización. En la línea 147 se puede denunciar el incumplimiento de la medida.

Si bien el uso del tapabocas (y nariz, como aclaró el ministro de Salud Fernán Quirós ) no es obligatorio para circular de a pie ni en vehículos particulares , durante la conferencia de esta mañana los funcionarios recomendaron esta medida de protección en cualquier otro ámbito o lugar.

Con el fin de no desabastecer el mercado de barbijos sanitarios N95 -debido a la alta demanda para el sistema de salud-, Rodríguez Larreta explicó que se prohibió la comercialización en el distrito de ese tipo de elemento a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio. "Esos tenemos que guardarlos para los médicos y enfermeros", dijo el funcionario.

Como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón de fabricación casera con pañuelos y telas, ni máscaras ni barbijos. "Esto, como explicamos el otro día, parte de la comprobación de que dos de cada tres personas que se contagian son asintomáticos", repitió Rodríguez Larreta.

Sobre el transporte

Desde hoy, trenes, colectivos y subtes retoman sus frecuencias habituales, pero, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, todos los pasajeros deberán utilizar tapabocas. Esta medida se suma a la normativa vigente que indicaba que hay que viajar sentados y respetar las medidas de distanciamiento social.

"En 500 puntos con gran afluencia de pasajeros del transporte público hemos demarcado en el piso la distancia social que debe mantener la gente en las paradas a la espera de colectivos y subtes", indicó el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez . También se mostrará el mensaje "mantener distancia al formar la fila" en todos los carteles del sistema predictivo, en los Centros de Trasbordo y en los de la vía pública.

Medidas que se mantienen

Taxis y remises: seguirán funcionando normalmente. Todos los ocupantes deberán usar tapabocas y los pasajeros deben viajar en el asiento de atrás. No se puede ocupar el asiento del acompañante. Además, se recomienda mantener las ventanillas bajas.

Vehículos particulares y motos: pueden circular sólo las personas que cumplan una tarea esencial y tengan su permiso autorizado.

Accesos y egresos a Capital: siguen los mismos. Hay 33 puntos habilitados para vehículos, con prioridad para el personal de salud y abastecimiento. Veinte son exclusivos para personal de salud, camiones y colectivos, 13 de acceso general con carriles prioritarios para personal de salud y camiones.

Ecobici y monopatines: ambos servicios seguirán suspendidos. Sólo pueden circular con bicis y monopatines privados las personas con trabajos esenciales.

La carga y descarga de alimentos e insumos farmacéuticos tendrá prioridad exclusiva, dentro de dichos espacios, entre las 8 y las 12.

Vuelos de cabotaje, trenes y micros de larga distancia: siguen suspendidos por el Gobierno nacional hasta el domingo 26 de abril.

Estacionamiento (hasta el 26 de abril): permitido estacionar en avenidas y calles donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21; prohibido estacionar en avenidas y calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido no tiene vigencia.

No rige la restricción para circular en Centro y Tribunales Peatonal.

Garajes y grúas siguen funcionando con guardias mínimas.