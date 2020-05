Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

En el mundo, los casos de coronavirus se acercan a los 3,5 millones y las víctimas fatales ascienden a más de 240.000, mientras que en Estados Unidos los contagios superaron el millón. El país liderado por Donald Trump es el más afectado por el brote que se originó en diciembre en una ciudad central de China y que desde entonces ya llegó al menos a 185 países.

En Europa, el Reino Unido e Italia son los que encabezan el listado de los países con mayor cantidad de fallecidos, mientras varios grupos de científicos en distintos puntos del planeta buscan la vacuna.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor cantidad de infectados y fallecidos. En la Argentina hoy es el día 45 de la cuarentena y Hasta el momento son más de 4600 los enfermos y 241 los muertos. El dato optimista es el de los recuperados: más de mil personas.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.25 | Jujuy planea reabrir restaurantes, confiterías y shoppings

22.10 | Ecuador extiende el confinamiento por la pandemia

Es para evitar la propagación del coronavirus, que deja más de 29.500 contagiados, incluidos 1.500 muertos, informó la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo.

En el país continuará las suspensión de las clases y del trabajo presencial, excepto en los sectores esenciales y en proyectos "que cumplan con los requisitos de bioseguridad establecidos por las autoridades".

21.23 | Trump cree habrá una vacuna contra el coronavirus antes de "fin de año"

"Creemos que tendremos una vacuna antes de fin de año", dijo Trump en un especial de la cadena Fox News en el Lincoln Memorial, en Washington.

La predicción de cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus se adelanta a medida que Estados Unidos y otros países compiten por ser los primeros en presentarla.

20.40 | Argentina registró 5 nuevas muertes y 103 casos de Covid-19 en 24 horas

Con estos registros, suman 4.783 positivos en el país. El total de víctima fatales ascendió a 246.

Los cinco fallecidos de hoy fueron dos mujeres, una de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires; otra de 93 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y tres hombres, uno de 76 años, residente en la provincia de Río Negro; y dos de 88 (nacionalidad paraguaya) y 77 años, residentes en la provincia de Córdoba.

19.34 | Desde mañana será obligatorio usar tapabocas en la ciudad

17.05 | Francia reporta 135 nuevas muertes y se acerca a las 25.000

El número de personas que murieron en Francia luego de contraer el nuevo coronavirus aumentó este domingo a 24.895, después de los 135 nuevos fallecidos que anunció el Ministerio de Salud. Por otro lado, la cifra de personas hospitalizadas con la enfermedad respiratoria COVID-19 causada por el coronavirus disminuyó a 25.815 desde las 25.827 registradas el sábado, y el número en cuidados intensivos bajó a 3.819 desde 3.827.

16.30 | Contenidos educativos de Mendoza, por canales provinciales

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza y el canal provincial Acequia TV produjeron material televisivo para nivel inicial, primaria y secundaria, que comenzará a ser emitido mañana en la televisora pública y por Señal U de la Universidad Nacional de Cuyo, informaron fuentes oficiales. Ante la suspensión del dictado de clases presenciales, debido la pandemia de coronavirus, la DGE generó diversas estrategias educativas para estudiantes de todos los niveles y además de la plataforma digital y el material impreso, a partid de mañana ofrecerá "un nuevo vehículo de comunicación y transmisión de los contenidos educativos: la televisión", señaló el organismo.

16.00 | El encuentro multitudinario de San Luis que la pandemia convirtió en virtual

Se celebran hoy en la provincia de San Luis el día del Señor de los Milagros de Renca y del Cristo de la Quebrada , dos festividades religiosas centrales para el territorio, que congregan año tras año, a más de 200.000 feligreses de la región que se encuentran en las calles para protagonizar una comunión en la que lo religioso se confunde con lo pagano, lo político y lo comercial. Estas fiestas patronales, declaradas en 2019 de interés nacional, transforman en centro, a dos pequeños poblados periféricos del interior provincial: Villa de la Quebrada y Renca, que en medio de la pandemia por coronavirus, hoy permanecen en silencio casi sagrado, por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que convirtió en virtual la fe y las diversas identidades populares.

15.30 | Irán anuncia la reapertura de mezquitas

El presidente de Irán, Hasan Rohaní, informó hoy que a las mezquitas estarán abiertas a los fieles a partir de mañana en 132 localidades consideradas de bajo riesgo por la pandemia de coronavirus , que causó la muerte de más de 6.000 personas. La medida implica además que el próximo viernes se celebrará el rezo musulmán del mediodía en las mezquitas de esas 132 poblaciones llamadas "zonas blancas", aunque respetando los protocolos por la emergencia sanitaria.

15.00 | "No estamos pidiendo a nuestros acreedores que pierdan, sino que ganen menos"

El ministro de Economía, Martín Guzmán , reiteró hoy que la Argentina no mejorará la propuesta a los acreedores extranjeros por el canje de la deuda . " No estamos pidiendo a nuestros acreedores que pierdan, sino que ganen menos . Forzar una mayor austeridad para pagar más no solo sería económicamente desastroso , sino también inaceptable política y moralmente y, en última instancia, insostenible", indicó.

14.20 | Call center para mayores de 70 años en la Ciudad

Supermercados, farmacias y empresas de delivery que ofrecen ventas por Internet o por aplicaciones móviles, decidieron lanzar un número exclusivo para personas mayores de 70 años que no saben cómo realizar un pedido online , según informó el gobierno porteño. Se trata de empresas que funcionan exclusivamente con aplicaciones móviles o que ofrecen ventas por sus sitios de Internet que decidieron sumarse a una iniciativa del gobierno porteño para los adultos mayores, considerados uno de los grupos de más riesgo ante el coronavirus.

13.40 | Estados Unidos asegura tener una "enorme cantidad de pruebas" de que el coronavirus nació en un laboratorio chino

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo , dijo este domingo que hay una "enorme" cantidad de pruebas de que la pandemia del nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan , donde comenzó el brote en China. "Hay una enorme cantidad de pruebas de que es allí donde comenzó", dijo a la cadena ABC, aunque se negó a decir si creía que el virus había sido liberado intencionalmente .

13.00 | 315 nuevas muertes

El Reino Unido registró 315 muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 28.446 en el país, el segundo más afectado de Europa. El balance sin embargo marca una disminución importante respecto a los datos de ayer (621 muertes).

12.22 | Remdesivir

El regulador de medicamentos en Suecia dijo que la Unión Europea está investigando si el medicamento podría utilizarse para tratar el coronavirus dentro del bloque de 27 naciones. Desarrollado originalmente para tratar el ébola, es producido por Gilead Sciences Inc., con sede en California. Varios ensayos clínicos demostraron que el remdesivir ayuda a acortar el tiempo de recuperación de las personas que gravemente enfermas de Covid-19.

11.48 | Caen las ventas

La actividad en los comercios minoristas retrocedió 57,6% en abril por la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional para morigerar el avance del coronavirus. La caída varió en base al tipo de producto comercializado. Mientras los rubros esenciales -Alimentos y Bebidas, Farmacias, y Ferreterías- disminuyeron 31% anual, en los que permanecieron en cuarentena la baja promedio fue del 75%.

11.11 | En la India

El gobierno informó 2600 nuevas infecciones, su mayor salto en un día mientras se cumplen 40 días de la cuarentena nacional. El país tiene hasta ahora casi 40.000 casos y 1301 decesos. El confinamiento de seis semanas, que se suponía iba a terminar el lunes pasado, se extendió otras dos semanas, aunque de forma menos estricta. Mientras tanto aviones de la Fuerza Aérea arrojaron pétalos de flores sobre hospitales para agradecer al personal médico y policial.

10.40 | EE.UU. vuelve a acusar a China

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que hay una "enorme" cantidad de pruebas de que la pandemia se originó en un laboratorio de Wuhan, donde comenzó el brote en China. "Hay una enorme cantidad de pruebas de que es allí donde comenzó", dijo aunque se negó a decir si creía que el virus había sido liberado intencionalmente y pese a que los servicios de inteligencia del país aún no se manifestaron en esta dirección.

10.10 | Los vuelos de Portugal

El país decidió limitar la ocupación de sus aviones a dos tercios de su capacidad con el objetivo de respetar el distanciamiento social entre pasajeros, en tanto la aerolínea nacional, TAP, reanudará algunos vuelos internacionales el jueves. Esta medida "permite garantizar una distancia adecuada entre los pasajeros y su seguridad", según el decreto publicado. No obstante se prevén excepciones para los vuelos que realicen operaciones de repatriación.

9.45 | Responsabilidad italiana

El gobierno de Italia anunció que apostará al "sentido de responsabilidad de cada ciudadano" para comenzar desde mañana la salida gradual de la cuarentena, iniciada el 10 de marzo. El Ministerio del Interior envió una circular a los responsables de policía de todas las regiones y les destacó "la absoluta necesidad del sentido de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos" de cara a la flexibilización del confinamiento en todo el país.

9.11 | Coronavirus en la Argentina

8.45 | Un pedido de Merkel, de Macron y más

Líderes europeos como la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, publican una carta en la que hacen un llamamiento a recaudar 7500 millones de euros en la conferencia internacional de donantes contra el coronavirus que se celebrará de forma virtual mañana. "Nuestro objetivo es claro: el 4 de mayo, en la conferencia en línea de donantes que hemos convocado, queremos conseguir un importe inicial de 7500 millones de euros para compensar el déficit de financiación global estimado por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación y otras instituciones", indicaron los dirigentes.

8.22 | Las cárceles en Estados Unidos

Una ola de contagios afecta a la población carcelaria del país, la más grande del mundo, pese a que el gobierno pide retomar la actividad económica con el argumento de que ya se detuvo el avance de la pandemia. Una prisión en Marion, Ohio, es la más infectada, con más del 80% de sus casi 2500 reclusos y 175 empleados contagiados. Frente a este panorama, los funcionarios tienen pocas opciones: no pueden garantizar el distanciamiento adecuado en las celdas y enfrentan escasez de personal médico y de equipos de protección.

7.50 | "Acceso universal"

El papa Francisco pidió que haya "acceso universal" a los tratamientos contra el coronavirus, al tiempo que abogó por una colaboración "transparente y desinteresada" a nivel mundial para encontrar una vacuna. "Una vez más quiero expresar mi cercanía a los enfermos de Covid-19, a los que se dedican a su cuidado y a todos los que, de algún modo, sufren por la pandemia", dijo el pontífice desde el Palacio Apostólico Vaticano, en un mensaje transmitido por streaming.

6.45 | Salidas en Tailandia

Los residentes de la capital disfrutaban de los parques de la ciudad, acudieron a cortarse el cabello y compraron cervezas y otras bebidas alcohólicas en el primer día en que se levantaron algunas de las restricciones impuestas hace semanas. Lo más notorio fue la reapertura de los restaurantes, aunque con estrictas pautas. Los locales deben mantener a sus comensales a metro y medio de separación y practicar una amplia gama de medidas sanitarias como tomar la temperatura a clientes y empleados, y tener ventilación.

6.10 | El reporte diario español

España registró hoy 164 fallecimientos, el número diario de víctimas mortales más bajo en cerca de siete semanas, mientras el país flexibiliza gradualmente sus medidas de confinamiento. E l número total de fallecidos por la pandemia en el país llega a 25.264, el cuarto más elevado después de Estados Unidos, Italia y Reino Unido.

5.33 | Accidente en Bolivia

Seis personas, entre ellas cuatro españoles, fallecieron en el accidente de un avión bimotor del Ejército boliviano durante un vuelo humanitario de repatriación cerca de la ciudad de Trinidad. Según la Fuerza Aérea Boliviana, entre los fallecidos se encuentran dos militares y cuatro pasajeros españoles que iba a ser repatriados en una avioneta que se dirigía a la ciudad de Santa Cruz. "La aeronave sufrió un accidente al transportar ciudadanos españoles para repatriación y muestras de Covid-19, en ruta Trinidad-Santa Cruz. Lamentablemente toda la tripulación a bordo perdió la vida".

5.00 | Las mezquitas

Las mezquitas iraníes, cerradas desde mediados de marzo, volverán a abrir mañana en 30% de los condados, anunció el presidente Hasan Rohani. "Hemos decidido hoy abrir las mezquitas en 132 condados de bajo riesgo (ante la enfermedad Covid-19) desde mañana y reanudar la oración del viernes respetando los protocolos sanitarios", dijo en una reunión del Comité nacional de lucha contra la pandemia.

4.11 | Control con robots

China no escatima recursos tecnológicos para hacer respetar estrictamente las medidas de confinamiento y evitar una nueva ola de contagios y puso a disposición robots para entregar las comidas y cámaras para vigilar las entradas y salidas del domicilio. Si bien anunció haber controlado en su suelo la enfermedad, las autoridades temen que los casos "importados" por viajeros llegados del extranjero, mayoritariamente chinos, puedan hacer resurgir el brote.

03.30 | En Alemania

El país volvió a registrar menos de un centenar de fallecidos diarios por coronavirus aunque el número de casos superó los 162.000, según el último balance emitido por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. De acuerdo con la estimación, un total de 162.496 ya dieron positivo, 793 más respecto al sábado y muy por debajo de los 1639 contagios diarios registrados en el balance anterior del viernes.

02.50 | Soldados suizos prueban aplicación contra el coronavirus

Miembros del Ejército ayudan a desarrollar una aplicación de trazado Bluetooth diseñada para detener el resurgimiento de la enfermedad. Mientras continúan su formación, los soldados de la escuela de infantería participan en la primera prueba de terreno de una aplicación móvil para rastrear a los enfermos de Covid-19.

01.00 | China informó dos casos nuevos de coronavirus

Un contagio nuevo se registró en la provincia de Shanxi, al oeste de Pekín, y el otro caso fue importado en Shanghai. El total oficial de infectados asciende a 82.877. La mayoría de los pacientes se recuperó. Por su parte la cifra oficial de fallecimientos alcanzó los 4633. El país experimenta una continua tendencia descendente desde que el gobierno adoptó medidas para reducir la llegada de personas del exterior.

00.20 | En Rusia

En Moscú crece la preocupación de que los hospitales puedan verse abrumados, después de que el país registrara un nuevo máximo diario de 9633 infecciones nuevas. El gobierno de Vladimir Putin reportó hasta ahora 124.054 casos totales, además de 15.013 recuperados y 1222 muertes. Se cree que las cifras reales son mucho mayores porque no hay pruebas generalizadas y se cree que las pruebas clínicas rusas tienen una precisión de entre el 70% y el 80%.

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam