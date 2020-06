Crédito: DPA

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, alcanzó las 400.000 personas y la de contagiados, los 6.850.000. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 1.965.700) y sobrepasó las 111 mil víctimas fatales . El segundo país en cuanto a infectados es Brasil, con alrededor de 646 mil casos, y lo sigue Rusia, con 449.000.

Mientras tanto Europa comienza a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. Italia y España, entre los más golpeados, reactivan de a poco su economía. Como también, con cautela, el Reino Unido, la nación con más fallecidos de la región: casi 40.300

América ya se convirtió en el continente con mayor número de enfermos. En la Argentina hasta el momento se confirmaron 22.794 casos positivos, 664 muertes y más de 6088 personas recuperadas. El jueves, Alberto Fernández brindó una conferencia junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la que anunció que la cuarentena se amplía hasta el 28 de junio.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.55 | Guatemala prorroga restricciones para controlar pandemia

El presidente de Guatemala , Alejandro Giammattei, anunció este domingo que p rorrogó por una semana más el toque de queda y las medidas impuestas para contener la pandemia de coronavirus, que registra 7.055 casos y 252 muertos en el país.

23.45 | Nueva Zelanda anuncia que está libre del virus

El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda anunció que no hay casos activos registrados de Covid-19, después de que la última paciente, una mujer de Auckland, no haya mostrado síntomas en las últimas 48 horas.

La directora general de Salud, Ashley Bloomfield, ha destacado que se trata de una noticia "importante" pero, ha insistido, "la vigilancia contra el Covid-19 continua y seguirá siendo esencial".

22.20 | En Brasil

El Ministerio de Salud de Brasil divulgó esta noche números totales de casos y muertes por el nuevo coronavirus en el país, dos días después de haber retirado del aire los datos de la pandemia.

Con 1.382 muertes registradas en 24 horas y 12.581 nuevos diagnósticos, la cifra de víctimas fatales en Brasil asciende a 37.312, mientras que los contagios superan los 685.427 casos, según informó el Ministerio.

22.00 | Bolivia: el gobierno advirtió que sancionará a quienes vendan plasma

El gobierno de Bolivia advirtió hoy que penará a quienes vendan plasma sanguíneo hiperinmune para tratar a enfermos de coronavirus y recordó que la comercialización de sangre humana o sus componentes es delito. El Ministerio de Salud explicó en un comunicado que formulaba dicha advertencia debido a "múltiples denuncias recibidas por cobros ilegales".

21.20 | En México

México reportó el domingo 188 muertes relacionadas con la epidemia del coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 13.699, en la primera semana de reactivación de algunas actividades económicas en el país, tras dos meses de confinamiento.

En las últimas horas se registraron además 3.484 nuevos casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando la cifra a un total de 117.103 contagios, informaron las autoridades de salud en una conferencia de prensa.

20.44 | Maduro reporta 61 nuevos casos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que en las últimas 24 horas no se reportaron casos comunitarios, pero si 61 importados que elevan a 2.377 el número de personas contagias por Covid-19 en el país. "Hoy no tenemos ningún caso comunitario. Venezuela hoy domingo cero casos comunitarios, un alto nivel de control, ahora si tenemos crecimiento en los casos importados. Tenemos 61 casos importados, 59 de Colombia y 2 de Ecuador", afirmó a través de la televisión estatal.

20.20 | En Colombia

Colombia registró este domingo 1.209 casos nuevos de Covid-19, lo que aumentó la cifra de contagiados en todo el país a 39.236 positivos.

Las víctimas mortales hoy fueron 54 personas, 34 hombres y 20 mujeres, y el total de fallecidos ascendió a 1.259.

20.10 | Confirman 16 muertes y 774 nuevos casos en las últimas 24 horas

El Gobierno informó en su parte de esta noche que en las últimas 24 horas se sumaron 16 nuevos fallecidos y el total de víctimas por coronavirus Covid-19 en el país es de 664 . Además, hubo 774 nuevos contagios, un número que alivia en relación al récord de 983 casos anunciados ayer. La suma de infectados es de 22.794.

19.10 | Comienzan a pagar la segunda ronda de los IFE

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) informó que comenzará mañana a pagar los $ 10.000 de la segunda ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un cronograma que tendrá una extensión no mayor a las cinco semanas y que alcanzará a casi 9 millones de personas en todo el país. El bono, pensado como un paliativo ante los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus (Covid-19), será depositado primero a los beneficiarios de las Asignaciones Universales de acuerdo al último número del DNI, comenzando por el cero.

18.21 | Chile revisa al alza el número de muertos por coronavirus

Chile revisó al alza el balance de muertos por coronavirus, incluyendo en su registro fallecimientos asociados a Covid-19 reportados en base de datos y certificados de defunciones hasta ahora no considerados, informaron autoridades sanitarias este domingo. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que había que sumar 653 decesos más, por lo que el número total de fallecidos se eleva a 2.290 . En la jornada, el funcionario reportó 96 fallecimientos mientras que hasta el sábado el balance era de 1.541.

17.51 | Caen las muertes en Reino Unido

El Reino Unido registró el aumento diario más bajo de muertes por coronavirus desde que comenzó el bloqueo el 23 de marzo, informó el Departamento de Salud. Las víctimas de las últimas 24 horas son 77 (ninguna en Escocia e Irlanda del Norte), que actualizan el número general a 40.542, aunque los datos sobre las víctimas son generalmente más bajos durante el fin de semana debido a la demora en los informes.

17.21 | Recomendaciones para los que vuelven a la actividad física en CABA

Una buena entrada en calor, una caminata para aquel que no está acostumbrado a correr o realizarse un chequeo médico , son algunas de las recomendaciones para aquellos que podrán salir desde mañana a realizar actividades físicas de 20 a 8 en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la flexibilización del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. "Hay que entrar en calor y aquel que no está acostumbrado a correr que use la caminata como parte del entrenamiento aeróbico, 40 minutos o una hora es ideal a buen ritmo", dijo hoy en diálogo con Télam, el profesor de educación física y periodista del Círculo de Periodistas Deportivos, Guillermo Grossi.

16.51 | EE.UU. supera los 110.000 fallecidos por el coronavirus

Estados Unidos superó este domingo los 110.000 fallecidos por el coronavirus, según los datos recopilados por la Universidad John Hopkins, que recoge además que son 1.928.594 los casos confirmados de la enfermedad . Además, destaca que hay 500.849 pacientes recuperados.

16.21 | Las escuelas rurales ya se preparan para volver a las clases presenciales en algunas provincias

En la Argentina funcionan 13.500 escuelas rurales que , ante la pandemia de coronavirus, se presentan en una situación privilegiada ya que serán las primeras en recuperar las clases presenciales en todo el país . Será el caso de Catamarca, Jujuy, Neuquén, Mendoza y Santiago del Estero.

15.51 | Más de 100.000 permisos para encuentros familiares o afectivos en Santa Fe

Más de 100.000 personas tramitaron permisos ante el gobierno de Santa Fe para concretar encuentros familiares o afectivos en el primer día de implementación de esa excepción al aislamiento para contener los contagios de coronavirus, en tanto más de 226.000 usuarios realizaron algún trámite con la aplicación móvil correspondiente. Voceros del gobierno provincial indicaron que entre el viernes y ayer a las 19 se registraron en el sistema del gobierno santafesino unas 108.000 declaraciones juradas con pedidos de permisos para circular, con el fin de concurrir a reuniones de tipo familiar o entre amigos.

15.21 | Abren locales gastronómicos, gimnasios, centros yoga y bibliotecas en Neuquén

La información oficial indica que, a partir de mañana, el horario de circulación general en la vía pública se extenderá en dos horas, de 8 a 22 de lunes a sábados, y que el horario de atención al público en todos los locales comerciales será de 8 a 20. Los locales gastronómicos podrán recibir comensales, con reserva previa, factor de ocupación limitado y medidas de distanciamiento social internas , de 8 a 22, mientras que las modalidades take away y delivery podrán realizar entregas de productos hasta las 22.

14.51 | Ya son más de 400.000 los muertos

Las muertes en el mundo por el nuevo coronavirus superaron las 400.000 este domingo, cuando el número de casos está aumentando en Brasil e India, según un recuento de Reuters. Estados Unidos es responsable de alrededor de un cuarto de todas las muertes, pero los fallecimientos en América del Sur crecen rápidamente. El número de muertes relacionadas con COVID-19 en sólo cinco meses es ahora igual al número de personas que mueren anualmente de malaria , una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo.

14.21 | Le exigen a Bolsonario que vuelva a publicar cifras

La Fiscalía brasileña dio hoy un plazo de 72 horas para que el Ministerio de Salud dé explicaciones sobre por qué modificó la metodología de divulgación de datos sobre la pandemia del coronavirus, una decisión que tomó el viernes el mandatario Jair Bolsonaro y fue condenada por opositores y expertos médicos . Además, seis capitales regionales de Brasil, que concentran el 45% de las más de 35.000 muertes por Covid-19 del país, comenzarán esta semana a relajar la cuarentena , lo que es visto por los expertos en políticas sanitarias como "una negligencia" en línea con la gestión de la pandemia que asumió el presidente Bolsonaro.

13.51 | Controlada

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró al Covid-19 "bajo control" e indicó que podría anunciar una estrategia de desconfinamiento gradual la próxima semana, después de que el país cumpliera 8 días sin fallecimientos. Con una población de 11,2 millones, la isla registró 2191 contagios, de los cuales 1862 fueron dados de alta. Además se contabilizaron 83 fallecidos. "Llevamos una semana sin muertes, lo que va significando que la pandemia está bajo control", dijo Díaz-Canel.

13.25 | "Un éxito"

13.02 | Pospandemia

12.40 | Nuevo récord en la India

El país reportó 9971 casos, la mayor cantidad en un lapso de 24 horas, un día antes de la reapertura de shoppings, hoteles y centros religiosos tras un periodo de confinamiento de 10 semanas. Así superó a España como el quinto país con mayor número de contagios, con más de 247.000, entre ellos cerca de 7.000 muertes. Nueva Delhi, Mumbai y Ahmedabad se encuentran entre las ciudades más afectadas.

12.02 | Arte en Alemania

Un estacionamiento de varias plantas en el aeropuerto de Colonia/Bonn se transformó en una exposición de arte "drive in" durante el fin de semana. Los visitantes pudieron ver las obras desde sus coches y "experimentar" el arte en un recorrido distinto. "La escena cultural está actualmente afectada por la crisis desatada por la pandemia. No se están llevando a cabo eventos habituales, exposiciones o ferias de arte", dijo Dieter Nusbaum de la Galería Overhead, participante en el proyecto.

11.35 | Vuelta atrás

El gobierno de Israel anunció el cierre de un centenar colegios y guarderías tras confirmar más de 300 nuevos casos de coronavirus desde el reinicio de las clases hace tres semanas, por lo que unos 16.000 niños y profesores deberán volver a la cuarentena.

11.10 | A los intendentes

La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, aseguró que la provincia hace "un enorme esfuerzo para tener una política integrada" en el combate del coronavirus, en respuesta a un grupo de intendentes que manifestaron su intención de reabrir todas las actividades en sus distritos más allá de lo autorizado. "Los llamé personalmente y les expliqué que la provincia hace un enorme esfuerzo para tener una política integrada", dijo García, al tiempo que pidió a los mandatarios locales ser "muy cuidadosos" porque "ningún municipio está libre de la aparición" del virus.

10.45 | La crisis en África

Más de 5000 personas fallecieron en todo el continente africano a consecuencia del coronavirus, mientras los contagios rebasan los 183.000 con Egipto, Sudáfrica, Argelia, Marruecos, Sudán, Nigeria y Camerún como los países más golpeados. Como nota positiva, confirmaron que 81.367 personas fueron dadas de alta, de los 183.474 casos aproximados totales confirmados hasta el momento. Un total de 5041 pacientes murieron en los 54 estados de la Unión Africana.

10.22 | Tarde la cuarentena

El profesor de Epidemiología y miembro del comité de expertos médicos del gobierno británico John Edmunds lamentó que la cuarentena nacional no ocurriera antes y declaró que se perdieron "muchas vidas" por no adelantar las medidas finalmente adoptadas. "Creo que tendríamos que haberla declarado a principios de marzo, cosa muy difícil por la poca conciencia que teníamos de la situación y los datos que barajábamos", dijo. "Y creo que habría sido muy difícil 'apretar el gatillo' en ese momento. Pero ojalá lo hubiéramos hecho, ojalá hubiéramos cerrado antes el país".

10.00 | Santa Fe

El gobierno de la provincia informó que a raíz de un operativo del Programa Detectar se lograron localizar dos nuevos casos en la ciudad de Villa Ocampo, en el norte, donde se habían registrado varios positivos a partir de un comerciante que viajaba tres veces por semana a Resistencia, Chaco.

9.35 | Ultimátum para Bolsonaro

El Ministerio Público Federal abrió un procedimiento extrajudicial para investigar los retrasos y omisiones en la difusión de los datos sobre el nuevo coronavirus, que según denuncian redujeron drásticamente el número de fallecidos y contagiados en las estadísticas oficiales. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro informó de un cambio en la "metodología" que permitió reducir de más de 1000 a 904 los fallecidos en 24 horas pese a la tendencia ascendente de la curva del país. Por ello el Ministerio Público Federal preguntó al ministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, "cuál era la urgencia" y el "motivo técnico" de la revisión, a lo cual deberá responder en un plazo de 72 horas.

9.10 | Ocho nuevos muertos

En la Argentina, según el parte matutino de la cartera sanitaria, ocho pacientes fallecieron en las últimas horas. Asimismo indicaron que 247 personas en todo el país estás internadas en cuidados intensivos.

8.26 | En el origen del brote

Por primera vez en más de medio año, China informó que no tiene enfermos graves por coronavirus. Las autoridades sanitarias del país informaron, además, que aún hay 70 personas transitando la enfermedad pero ninguna presenta síntomas graves. En las ultimas horas, se registraron seis casos nuevos, solo uno por trasmisión local, en la isla de Hainan, frente a las costas de Vietnam.

8.07 | ¿Antes que los síntomas se presenten?

Un grupo de investigadores se pregunta si los accesorios conectados no podrían usarse para advertir a su usuario que es portador del nuevo coronavirus en los primeros días, período crucial en que una persona puede ser contagiosa sin sospecharlo. El mes pasado, los científicos del Instituto Rockefeller de Neurociencia de la Universidad de West Virginia dijeron que habían creado una plataforma digital capaz de detectar el virus gracias al anillo conectado Oura y a un sistema de inteligencia artificial. Su aplicación predice la aparición de síntomas (fiebre, tos, dificultades respiratorias) hasta 3 días antes y con un 90% de precisión, aseguran. Ahora el Instituto de Investigación Scripps movilizó a más de 30.000 personas para estudiar cómo los accesorios podrían identificar a portadores asintomáticos o "pre-sintomáticos" de la enfermedad.

7.40 | En Irán

Ayer el país registró 2364 nuevas infecciones. Hoy en su sesión informativa diaria, el jefe del Centro de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Salud de Irán, Kianush Jahanpur, dijo que de los nuevos pacientes de las últimas 24 horas, 648 fueron hospitalizados. Hasta ahora, la pandemia se ha cobrado la vida de 8281 iraníes. Los enfermos totales ya son 171.789.

7.13 | Nueva fase

6.45 | Moscú, la región más afectada

Rusia confirmó 8984 nuevos casos de Covid-19 durante las pasadas 24 horas, lo que aumentó el total a 467.673. Por su parte el número de muertos subió en 134, hasta 5859, mientras que 226.731 personas ya se recuperaron. Moscú, la región más afectada del país, reportó 1956 casos confirmados en el último día y su total alcanzó las 195.017.

6.22 | Para rezar

El gobierno británico anunció que volverá a abrir los lugares de culto "para orar de forma privada e individual" a partir del 15 de junio, mientras prosigue en el Reino Unido el progresivo levantamiento de restricciones. La oficina del primer ministro Boris Johnson precisó que los servicios religiosos y las oraciones en grupo siguen prohibidos debido a los temores de rápida propagación del virus en lugares cerrados. "La gente de todas las creencias ha demostrado una enorme paciencia, pues no pudo celebrar" sus ritos diversos "con amigos, familiares y según sus formas tradicionales", dijo el Secretario de Comunidades, Robert Jenrick, en un comunicado.

5.55 | Campos de refugiados

Grecia decidió prolongar por dos semanas el confinamiento impuesto desde marzo a los campos de migrantes sobrepoblados. "Las medidas contra la propagación del nuevo coronavirus se prolongan para los no residentes de los centros de acogida e identificación en el país" hasta el 21 de junio, anunció el diario oficial. El 23 de marzo, el gobierno decretó un aislamiento general que duró hasta el 4 de mayo.

5.10 | Perú distingue a China

El gobierno de Perú condecoró a la misión de cuatro médicos chinos del Hospital Nanfang, de la provincia sureña de Guangdong, que colaboraron a combatir la pandemia y brindan asesoría técnica a los médicos peruanos. El ministro de Salud, Víctor Zamora, destacó la misión de los expertos que acudieron a este país a compartir sus conocimientos: "China no dudó en enviar su ayuda, con equipos de protección personal y soporte ventilatorio, entre otros que llegaron a nuestra patria".

4.45 | Por segundo día consecutivo

4.20 | Guatemala

El ministro de Salud Hugo Monroy reportó la detección de 307 nuevos contagios, mientras que la cifra de muertes se elevó en 14 personas. Con estas cifras, los enfermos acumulados en Guatemala llegan a 6792, mientras que la suma de personas fallecidas alcanza las 230. La cantidad de personas recuperadas ahora es de 1133. Por su parte el director de la Comisión Presidencial contra el Covid-19, Edwin Asturias, aseguró que faltan varios días para que este país centroamericano pueda retomar sus actividades normales. "Estamos en la fase de aceleración de la pandemia. No estamos ni cerca de esa fase 0. Estamos en la escalada, pero la escalada no supone solo de casos, sino de capacidad de atención a la enfermedad".

3.53 | El éxodo de trabajadores migrantes hunde fábricas en India

Después de más de dos meses de confinamiento para detener la propagación del coronavirus, este país de 1300 millones de habitantes aligeró las restricciones en vigor desde finales de marzo e intenta reactivar la economía. La falta de mano de obra se evidencia en Nueva Delhi y otras ciudades.

2.02 | El Salvador vetó una ley que buscaba enfrentar la pandemia

El presidente Nayib Bukele dio marcha atrás a una ley aprobada por el Congreso para afrontar la emergencia sanitaria al considerar, entre otros aspectos, que " violenta el derecho a la salud de la población".

1.04 | 57 nuevos casos en Corea del Sur

Es el segundo día consecutivo en que la cifra sobrepasa los 50 mientras las autoridades intentan controlar el incremento de las infecciones en la poblada zona metropolitana de Seúl. Los casos nuevos elevan el total del país a 11.776 con 273 fallecimientos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea afirman que 10.552 pacientes ya se recuperaron y que 951 continúan en tratamiento.

00.40 | Egipto sobrepasa los 32.500 casos

El Ministerio de Sanidad informó que el país registra 32.612 casos de coronavirus y que en las últimas 24 horas hubo 1497 positivos.

00.10 | México superó los 113.000 casos

El país gobernado por López Obrador reportó un total de 113.619 casos conocidos de coronavirus, de los cuales 3593 fueron registrados ayer, de acuerdo con datos divulgados por autoridades de salud. Las muertes relacionados con Covid-19 suman 13.511, 341 más respecto al reporte previo.

00.01 | La Argentina se acerca a las mil casos por día

Agencias AFP, AP, Reuters, DPA, Télam