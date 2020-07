Coronavirus: la pandemia supera los 17 millones de contagiados Fuente: Reuters - Crédito: Javier Barbancho

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es superior a las 659.000 y los contagiados rondan los 17.200.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4 millones) y sobrepasó las 153.000 víctimas fatales. El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 2.550.000 casos, y lo sigue la India, con más de un millón y medio.

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 46.000. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 130 días del inicio del aislamiento obligatorio, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 185.373, hubo 3441 muertes y 75.083 personas recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno anunció una apertura "escalonada" hasta el 2 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.11 | El Instituto Malbrán validó un segundo laboratorio en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, informó que profesionales del Instituto Malbrán validaron un segundo laboratorio que funcionará en la provincia para analizar test PCR. Esto permitirá obtener resultados de 700 muestras por día para la detección de coronavirus.

23.05 | Primera reunión anual de los líderes de la ONU

La reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas será virtual este año por primera vez en sus 75 años de historia debido a la pandemia, excepto por la probable presencia del presidente Donald Trump.

"Tenemos esperanza de que el presidente Trump realmente hable en persona en la Asamblea General'', dijo Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, y señaló que será "el único'' líder en dar un discurso en el recinto de la asamblea.

22.30 | Preocupación por los refugiados

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó su "preocupación" porque las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas puedan convertirse en víctimas de trata y explotación debido al aumento de las "necesidades y vulnerabilidades" que la pandemia tiene aparejadas.

22.25 | Brasil superó los 2,6 millones de infectados

Mientras continúa la carrera para producir una vacuna en el estado de San Pablo, en las últimas 24 horas Brasil registró 56.837 infectados con el Covid-19, y llegó a los 2.613.634 casos, de acuerdo con el conteo realizado en la tarde por las Secretarías de Salud estaduales.

22.20 | Trotta: "San Juan y Santiago del Estero proyectan el regreso a clases en agosto"

Las provincias de San Juan y Santiago del Estero son las que proyectan el regreso a las aulas en la mayor parte de su territorio durante el mes de agosto, mientras que otras nueve provincias lo harán entre el mes próximo y setiembre de manera más acotada.

"La evaluación del regreso a clases es el día a día, trabajamos con 11 provincias para ello, lo que no quiere decir que se vaya a concretar", dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta durante la presentación de la Encuesta Nacional sobre la continuidad pedagógica.

21.54 | El Covid-19 empuja a EE.UU. a la recesión

La devastación por la pandemia quedó expuesta cuando varios países, como Estados Unidos y México, reportaron contracciones económicas históricas, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a los jóvenes a "no bajar la guardia" en medio de rebrotes de la enfermedad.

Sumado a esto, Latinoamérica y el Caribe, que tiene más infecciones de Covid-19 que cualquier otra región del mundo, también vive la mayor crisis en el último siglo.

21.39 | Francia confirma casi 1.400 nuevos casos

El Ministerio de Sanidad de Francia detalló que durante las últimas 24 horas se registraron 1.377 nuevos contagios y 16 fallecidos, lo que sitúa los totales en 186.573 y 30.254, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. El gobierno alertó de un número de contagios "en aumento y superior al millar" en las últimas jornadas.

21.16 | Más de 900 mujeres desaparecieron en Perú

Más de 900 mujeres, el 70% menores de edad, desaparecieron en Perú durante los tres meses y medio de cuarentena nacional decretados por la pandemia: un alza frente a las cifras previas, informó la Defensoría del Pueblo.

20.59 | Bolsonaro dice estar tomando antibióticos por "moho en un pulmón"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que está tomando antibióticos por una infección pulmonar que lo hizo sentirse débil, luego de haber pasado 20 días aislado por tener coronavirus.

"Acabo de hacerme un análisis de sangre, ayer tuve un poco de debilidad, incluso encontraron un poco de infección. Estoy tomando antibióticos ahora. Tengo moho en los pulmones", dijo Bolsonaro en una transmisión en vivo en las redes sociales.

20.50 | Varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones

Ante los rebrotes, varios países de Europa, Asia y Oceanía volvieron a imponer medidas restrictivas tras registrar récord de casos y muertos, mientras el coronavirus sigue asolando a América, donde Estados Unidos superara las 150.000 muertes y Brasil las 90.000.

En todo el mundo, la pandemia ya afecta a más de 17 millones de personas y causó la muerte de casi 700.000

20.48 | Millonario contrato por una vacuna

El Pentágono anunció un contrato por US$ 342 millones con el gigante farmacéutico británico GlazoSmithKline para "suministrar cantidades masivas de vacunas de múltiples proveedores contra Covid-19 en apoyo de bases y personal militar dentro y fuera de Estados Unidos".

20.23 | Fernández destacó a quienes hicieron suero hiperinmune anticoronavirus

El presidente Alberto Fernández afirmó que "la educación, la ciencia y la tecnología son centrales para el desarrollo". Lo dijo en el encuentro que mantuvo hoy en la residencia de Olivos con científicos que elaboraron un suero hiperinmune a partir de anticuerpos de caballos, que logró impedir el ingreso del coronavirus a las células en pruebas de laboratorio. Este es "el primer producto biotecnológico basado en anticuerpos en el mundo que entró en ensayo clínico", subrayaron los investigadores.

20.22 | Sigue la cuarentenena, sin apertura ni marcha atrás

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá la cuarentena tal como rige hoy, sin mayor apertura ni nuevas restricciones por el avance del coronavirus, por otras dos semanas, es decir, hasta el 16 de agosto. Así lo anunciarán mañana al mediodía Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que esta tarde se reunieron a solas durante más de dos horas en la residencia presidencial de Olivos.

20.04 | México es el tercer país con más muertes

El mismo día en el que México superó los 45.000 muertos por la pandemia de coronavirus, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a las elecciones locales en los estados de Hidalgo y Coahuila para el 18 de octubre.

Hasta el día de hoy, el país conducido por Andrés Manuel Lopez Obrador registra 45.361 muertos y casi 408.500 infectados. Así, desplazó al Reino Unido como el tercer país en el mundo con más muertes vinculadas al virus.

19.20 | Argentina. Más de 6 mil casos en un día

Hoy el Gobierno informó en su reporte vespertino 6377 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 185.373 positivos en el país. Al momento la cantidad de personas fallecidas es de 3441.

18.23 | San Pablo producirá 120 millones de vacunas

El gobierno de San Pablo, el mayor estado de Brasil, informó que planea incrementar a 120 millones de dosis la producción de la vacuna china desarrollada por el laboratorio Sinovac Biotech. El gobernador,Joao Doria, anunció hoy que puede recibir "donaciones" de empresarios, gracias a lo cual podrá pasar de producir 60 millones a 120 millones de vacunas cuyo nombre comercial es CoronaVac.

La semana pasada comenzaron los tests de la vacuna con médicos y enfermeros del Hospital de Clínicas bajo la supervisión del Instituto Butantan, centro de investigaciones vinculado a la gobernación y la Universidad de San Pablo.

17.39 | Argentina. El centro de esquí Chapelco retomará su actividad

El centro de esquí Chapelco Ski Resort, ubicado en la comuna neuquina de San Martín de los Andes, abrirá sus puertas el sábado próximo, solo para residentes locales, informaron hoy voceros de la concesionaria de los servicios en ese cerro. En esta primera etapa, estarán activos los medios de elevación y el alquiler de equipos de viernes a martes, entre las 9.30 y las 16.30, sin actividad en los servicios gastronómicos ni en la escuela de esquí, entre otras prestaciones que aún permanecen cerradas.

17.12 | En la Ciudad. 219 pacientes recibieron plasma y 5 hospitales investigan su eficiencia

El sistema público sanitario de la Ciudad dispone de cinco hospitales que desarrollan un protocolo de investigación sobre la eficiencia del plasma de personas recuperadas para el tratamiento de infectados con coronavirus y que 219 personas han sido asistidas con esa técnica desde el inicio del aislamiento, informaron hoy fuentes oficiales.

Los hospitales públicos que integran esa red son el Durand, Álvarez, Argerich, Fernández y el Muñiz, agregaron las autoridades porteñas, que indicaron que "hasta la fecha, en la Ciudad de Buenos Aires 241 personas ya donaron plasma y 219 lo recibieron" y que tanto "el método de extracción como el uso del plasma están en etapa experimental".

16.38 | Ya son 17 millones los casos en el mundo

La pandemia sigue haciendo estragos y ya son casi 670.000 las víctimas mortales en todo el mundo y más de 17 millones de contagiados de coronavirus, mientras en Estados Unidos, en particular, llega al promedio de un muerto por minuto, mientras España y Rumania les llegó una segunda oleada.

16.00 | Trabajadores de salud venezolanos alzan clamor

Un grupo de trabajadores sanitarios de Venezuela clamó hoy por "ayuda" ante la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas ante la emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia del Covid-19 y la "indiferencia" del gobierno de Nicolás Maduro.

Los manifestantes en forma pacífica, y respetando el distanciamiento social, y con el uso debido de mascarillas y guantes, desplegaron pancartas en las que exigieron "protección". Pablo Zambrano, de la Federación de Trabajadores de la Salud, explicó que acudieron a la sede del organismo internacional pese a la cuarentana radical que se cumple en la capital venezolana, para entregar un documento y llamar la atención del mundo sobre la crítica situación que enfrentan.

15.48 | Reino Unido eleva el período de aislamiento de siete a 10 días

En medio de la creciente preocupación por el rebrote de casos de coronavirus en Europa, el Reino Unido endurece los controles epidemiológicos y ordenó que aquellas personas con síntomas de la infección deberán permanecer aisladas durante 10 días, en vez de los siete que debían cumplir hasta a ahora.

La medida pone al país en línea con el consejo de la OMS y forma parte de las nuevas medidas ordenadas para detener la propagación del virus. Hasta hoy, las personas que mostraban síntomas de tos continua, temperatura alta o pérdida de sabor u olfato debían aislarse por lo menos durante una semana, un plazo que ahora se extiende tres días más.

15.15 | Argentina. El Presidente se reunirá con Kicillof y Rodríguez Larreta

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy con los infectólogos que integran el Comité de Expertos que lo asesora desde que fue declarada la pandemia de coronavirus y esta tarde recibirá al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la continuidad de la cuarentena en el AMBA.

El jefe de Estado, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, estuvo reunido con el equipo de infectólogos desde el mediodía y por espacio de más de dos horas en la Residencia de Olivos, en tanto que la reunión con los mandatarios bonaerense y porteño será durante la tarde, en horario aún a confirmar, informaron fuentes oficiales.

14.32 | Chile: más de un millón de personas retiran sus pensiones

Más de un millón de personas se presentaron hoy en Chile a solicitar, de manera presencial o por Internet, el retiro parcial de sus ahorros previsionales en el primer día del proceso abierto por una reforma aprobada para contener el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

14.27 | Buenos Aires: reabren el lunes centros de atención a jubilados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS) reabrirá el próximo lunes 11 centros de atención en municipios del interior bonaerense que flexibilizaron la cuarentena, informó hoy el organismo previsional bonaerense. Se trata de los Centros de Atención Previsional (CAP) de General Madariaga, Laprida, Lobos, Monte Hermoso, Necochea, Pigüé, Saladillo, San Cayetano, San Nicolás, Villarino y Carlos Casares.

El organismo aseguró en un comunicado que "tomará todas las medidas de prevención obligatorias para el cuidado de la salud de nuestros beneficiarios y trabajadores, por lo cual se ha establecido un protocolo de atención".

14.23 | Paraguay suaviza cuarentena estricta en la frontera con Brasil tras protestas

El Gobierno paraguayo flexibilizó el jueves la cuarentena estricta que había ordenado en Alto Paraná, un departamento limítrofe con Brasil fuertemente afectado por el coronavirus, tras una noche de protestas que dejó decenas de detenidos. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dijo que acordó con la gobernación del departamento ubicado en la zona de la Triple Frontera con Brasil y Argentina, suavizar la medida anunciada en la víspera que buscaba contener la expansión del virus y liberar los servicios sanitarios.

14.13 | OMS: cómo los países pueden tener un acceso equitativo a las vacunas

La científica jefe de la OMS dijo hoy que cualquier país que apoye la iniciativa de financiamiento de vacunas COVAX, tiene más oportunidades de contar con una inmunización exitosa del Covid-19. Soumya Swaminathan dijo en una conferencia en Ginebra que mientras más países se sumen a COVAX, un esquema diseñado para garantizar un acceso global equitativo a vacunas contra el Covid-19, hay más chances de terminar con la pandemia.

Más de 75 naciones han expresado su interés en integrarse a COVAX, una iniciativa impulsada por la alianza de vacunas GAVI, la OMS y las Coalición CEPI de Innovación y Preparación contra Epidemias. El objetivo es entregar 2.000 millones de dosis de vacunas autorizadas por reguladores hasta fines del 2021.

14.00 | OMS advierte que "los jóvenes no son invencibles" ante el Covid-19

Los jóvenes "no son invencibles" ante el Covid-19 y deben tomar "las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás", advirtió el jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Los jóvenes pueden contagiarse y pueden morir", advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa, el mismo día en que el mundo sobrepasaba la cifra de 17 millones de casos registrados de coronavirus. "Parece que los rebrotes en algunos países son en parte causados por jóvenes que bajan la guardia durante el verano en el hemisferio norte", subrayó.

13.50 | Exortan a Trump a responder por un brote en un centro de migrantes

El gobernador de Virginia y dos senadores exhortaron el jueves al presidente Donald Trump a que responda al brote más grave de coronavirus que se haya registrado en el interior de un centro de detención de migrantes, situación que calificaron de "calamitosa". La autoridad de inmigración y aduanas ICE dijo que se vigila a 262 inmigrantes indocumentados en el Centro de Detención de Farmville, que es privado, desde que dieron positivo para Covid-19, informó ayer el diario Washington Post.

Defensores de los inmigrantes han dicho que el centro es un "polvorín" de contagios y el gobernador Ralph Northam, además de los senadores Tim Kaine y Mark Warner, todos demócratas, han pedido a Trump que envíe a funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) a ayudar a contener el brote.

13.35 | Berlín introduce obligatoriedad de mascarillas en escuelas

Berlín implementará la obligatoriedad del uso de mascarillas en las escuelas en el marco de la lucha contra el coronavirus, informó hoy Sandra Scheeres, responsable de Educación del Gobierno regional. Scheeres señaló que esta norma regirá tras la finalización de las vacaciones de verano para los alumnos, maestros y otros empleados en las instituciones educativas.

Deberán usar el protector de boca y nariz por ejemplo en los pasillos, salas comunes, salones o lavabos. Esta obligación no rige en cambio en las aulas, el patio del recreo ni en el espacio de actividades extraescolares.

13.29 | Récord de muertes en Estados Unidos

Estados Unidos difundió hoy que este miércoles fueron 1400 personas las que murieron por coronavirus. Esta cifra sienta un triste récord que indica un promedio de casi una víctima por minuto. Fue la peor jornada en más de dos meses con los Estados de Florida, California, Carolina del Norte y Idaho como los más afectados que registraron asimismo un récord en el frente de los decesos y los casos de contagio.

12.45 | Brasil. Tras el alta de Jair Bolsonaro, su esposa dio positivo

La primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, dio positivo de coronavirus. La esposa, quien había dado negativo al primer test que se realizó luego de conocerse que su esposo, el presidente de derecha Jair Bolsonaro, estaba infectado, ahora es la que se enfermó, días después de que el mandatario fuera dado de alta. La noticia, confirmada por O Globo, indica que la primera dama "goza de buena salud y seguirá todos los protocolos establecidos".

12.30 | Alemania confirma más de 900 durante el último día

La pandemia de coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania más de 900 nuevos casos y seis muertos, frente a los 684 contagios y seis fallecidos del día anterior, según ha informado este jueves el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas. El RKI ha detallado que, con los 902 casos detectados durante el último día, el balance total de contagios asciende a 207.828, mientras que la cifra de fallecidos es de 9.134 desde el inicio de la pandemia en el país europeo.

11.50 | Teletrabajo

Suecia, que llamó la atención por su estrategia de lucha contra el Covid-19 menos estricta, instó a trabajar desde casa al menos hasta el día de Año Nuevo, en momentos en que el país nórdico supera los 80.000 infectados. La medida, cuyo objetivo en buena parte es reducir las aglomeraciones en los transportes públicos, está sobre todo destinada a facilitar las tareas a los trabajadores esenciales.

11.26 | Lula, con Alberto

El expresidente brasileño y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva destacó el "coraje" con el cual el presidente Alberto Fernández enfrenta el coronavirus y aseguró que lo mismo debería haber hecho por el mandatario Jair Bolsonaro.

11.00 | Alimentos

Cerca de un 60% de la población de Zimbabue, unos 8,6 millones de personas, necesitará ayuda alimentaria antes de fin de año por la sequía, la recesión y la pandemia. Según el Programa Mundial de Alimentos, "hasta fin de año, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria (...) alcanzará 8,6 millones, una cifra asombrosa del 60% de la población". Tras ello hizo un llamado para reunir 250 millones de dólares suplementarios para hacer frente a la situación.

10.41 | Hidroxicloroquina

En Brasil subió 863% la prescripción de la hidroxicloroquina, un medicamento recomendado por el presidente, Jair Bolsonaro, para los pacientes con coronavirus pero que no cuenta con el aval de los especialistas mundiales debido, entre otras cosas, a sus efectos secundarios. Al mismo tiempo su venta creció un 49% en el primer semestre de 2020. El mandatario de derecha recomienda desde hace meses esa droga pese a que no es aconsejada por la Organización Mundial de la Salud ni la Sociedad Brasileña de Infectología. Incluso, cuando se enfermó, aseguró que la tomó y que se sintió mejor.

10.22 | Aún en peligro

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, dijo que entre hoy y mañana se definirán medidas a seguir en relación a la cuarentena en el AMBA, aunque adelantó que "los peligros todavía están vigentes". Asimismo destacó que el objetivo del esfuerzo es para "que a nadie le falte el recurso de la cama en terapia intensiva si hiciera falta".

9.56 | Habilitación

Centros de esquí, parques de nieve y servicios de alojamiento fueron habilitados en Neuquén en localidades libres de coronavirus y sólo para residentes o vecinos de ciudades cercanas, informó el gobierno provincial.

9.31 | En la Argentina

9.09 | Crecen los casos

Vietnam registró nueve casos más de Covid-19, en el marco del primer brote de coronavirus en más de tres meses que ya afecta a cinco ciudades del país. El Ministerio de Salud precisó que ocho de estas infecciones se registraron en esa ciudad costera, el punto más caliente del rebrote, mientras que el otro caso fue confirmado en Hanoi en un hombre que regresó de esa localidad. El brote se ya se extendió a otras cinco ciudades y provincias con 43 casos reportados desde el fin de semana, y obligó a la activación de medidas de distanciamientos y restricción.

8.44 | Ayuda

Una nueva línea de financiamiento destinada a MiPyMEs de producción primaria, industriales, comerciales o de servicios afectadas por la emergencia sanitaria fue presentada en Santa Fe, con montos de hasta 250 mil pesos y una tasa fija del 18%. Se trata de una herramienta lanzada por la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región, destinada a la adquisición de capital de trabajo e inversiones.

8.16 | Rebrotes

España elevó a 412 el número de brotes de coronavirus activos y destacó que un 60% de los casos detectados son asintomáticos y afectan a población joven, lo que cambia el escenario respecto al momento previo al confinamiento total de la población. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó que los rebrotes detectados ascienden a 527, de los cuales 412 continúan activos y cuentan con 4270 casos asociados.

7.55 | Petróleo

Los precios del crudo caían debido a que el incremento del número de infecciones de coronavirus en el mundo amenazaba con poner en peligro una recuperación de la demanda de combustible, en momentos en que los grandes productores se disponen a levantar los recortes al bombeo. El contrato más activo del Brent, con entrega en octubre, perdía 75 centavos, o un 1,7%, a 43,34 dólares por barril. Los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cedían 86 centavos, o un 2,08%, a 40,41 dólares por barril.

7.28 | Vuelta atrás

Japón y su capital registraron ayer récords de infectados por lo que el gobierno de Tokio ordenó otra vez el cierre nocturno de bares que venden alcohol y de karaokes en medio del rebrote. Tras detectarse 1270 casos en el país, 367 de ellos en esta ciudad, la gobernadora dijo que estos espacios podrán operar sólo entre las 5 y las 22 desde el próximo lunes y durante todo agosto. Yuriko Koike prometió que pagará 200.000 yenes (unos 1900 dólares) a todos los establecimientos que cumplan con las directivas de prevención sanitaria, a modo de compensación.

7.01 | Por falta de oxígeno

Decenas de peruanos hacen largas filas afuera de la municipalidad de un distrito de Lima para conseguir gratuitamente una recarga de oxígeno para familiares graves con coronavirus. "Quisimos ahorrar y le quitamos el oxígeno que estaba usando (para traer el tanque a recargar) y mientras estamos acá su saturación empezó a bajar y se nos estaba yendo", cuenta sobre su familiar enfermo Yanet Dionisio, de 41 años, mientras espera su turno frente al edificio municipal de Villa María del Triunfo, sur de Lima. La pandemia puso al sistema sanitario peruano al borde del colapso, con más de 13.400 pacientes hospitalizados.

6.42 | Caída histórica

Alemania sufrió en el segundo trimestre de 2020 un caída histórica de 10,1% de su Producto Bruto Interno (PBI), como consecuencia de las medidas de restricción aplicadas para limitar la propagación del coronavirus. Comparado con al segundo trimestre de 2019, la caída fue del 11,7%. Se trata del "peor retroceso del indicador desde el inicio de las mediciones trimestrales en 1970", indicó la oficina federal de estadísticas.

6.18 | Inseguridad

5.57 | Miedo a la enfermedad

La tenista australiana Ashleigh Barty, actual número uno del mundo de la WTA, confirmó que no participará del US Open, segundo Grand Slam de la temporada que se disputará a finales de agosto, por el temor al coronavirus. "Mi equipo y yo hemos decidido que no viajaremos al torneo de Cincinnati ni al US Open este año. Me encantan ambos eventos, así que ha sido una decisión difícil, pero todavía hay riesgos significativos y no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí en esa posición", aseguró.

5.31 | Rusia

La nación contabilizó 5509 nuevos infectados en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 834.499. Asimismo, se reportaron 129 muertes, con lo que la cifra acumulada de fallecidos ascendió a 13.802. Moscú sigue como la región más afectada. Hasta la fecha 629.655 personas fueron dadas de alta.

5.05 | Por una fiesta

Un brote entre jóvenes de entre 18 y 25 años en un destino turístico de la costa bretona aviva el temor a una nueva oleada del virus en Francia. En una semana de fuerte rastreo de contactos se habían identificado 72 casos. Se cree que el origen es un trabajador de supermercado contratado para el verano, que salió con otras personas a un club nocturno. Las autoridades condenaron la "irresponsabilidad de los jóvenes" que viven o veranean allí y que "se reúnen en grandes números para celebraciones por la noche, ignorando el peligro".

4.41 | Reacios al tapabocas

Los países nórdicos no quieren ponerse máscaras. Las autoridades de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia, como sus más de 25 millones de habitantes, continúan ignorando esta medida para combatir el brote. Según una encuesta reciente, solo entre el 5% y el 10% de los sondeados en estas naciones afirmaban utilizar máscaras en lugares públicos.

4.34 | Trabajo

El desempleo en la eurozona se situó en 7,8% en junio, mes marcado por la progresión del desconfinamiento en Europa. El porcentaje de personas sin empleo aumentó así una décima respecto a los datos revisados del mes anterior, unos 12,7 millones de desempleados en los 19 países del euro. La Comisión Europea prevé un desempleo del 9,6% este año.

4.10 | Remedio casero

La capital de Madagascar registra un fuerte aumento de casos de Covid-19 a pesar de la distribución de una infusión a base de plantas que, según las autoridades, es un remedio contra el virus. Esta isla del océano Índico superó la barrera de los 10.000 casos, incluyendo 93 decesos. El número de nuevos contagios diarios varía entre los 300 y los 400, mientras que hace unas semanas era de unos cien.

3.45 | África

El número de infectados en Sudáfrica superó los 471.000 casos. El país, el quinto del mundo por pacientes positivos, registra más de la mitad del total de los contagios reportados en el continente. En total, las 54 naciones tienen más de 891.000 casos confirmados. La escasez de pruebas de detección supone que el número real de casos es probablemente mucho mayor.

3.13 | Contra la salud

El expresidente Evo Morales fue demandado en Bolivia por presuntamente atentar contra la salud tras elogiar una protesta callejera en plena pandemia. "La demanda interpuesta es por los delitos de atentado contra la salud pública, instigación pública para delinquir, apología al delito, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado'', explicó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.en rueda de prensa.

2.55 | Paraguay

Fueron registrados otros 192 casos positivos en el país, con los que suman 4866 los enfermos confirmados. El Ministerio de Salud Pública aclaró que 112 tuvieron contacto con casos anteriores, 11 son provenientes del exterior y 69 no poseen nexo específico. Asimismo, comunicó el fallecimiento de un nuevo paciente, totalizando así 46 decesos en lo que va de la pandemia. Se trata de un hombre de 48 años, que se encontraba internado en el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

2.27 | La crisis en Volkswagen

El fabricante de automóviles alemán registró pérdidas de 1645 millones de dólares antes de impuestos en el primer semestre y una caída de la facturación del 23% a causa del coronavirus, anunció la empresa en un comunicado.

2.00 | EE.UU. prevé una fuerte caída del PBI

Se espera que los indicadores económicos confirmen que la pandemia causó una caída histórica en el PBI del país, así como un preocupante crecimiento de pedidos de subsidios por desempleo. Analistas estiman que en el trimestre abril-junio, el PBI sufrió una contracción del 35% y que las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo tramitadas la semana pasada se mantendrán en torno a 1,4 millones.

1.38 | El Salvador reprograma el reinicio de la actividad económica

El presidente Nayib Bukele anunció que la segunda fase de reapertura de las actividades económicas empezará el 20 de agosto y quedará sujeta a la evolución del Covid-19. La decisión quedó plasmada en un decreto por el que se declara a todo el país como zona epidémica y que fue firmado por el ministro de Salud, Francisco Alabi.

1.09 | China aumenta de nuevo su balance diario

El Ministerio de Salud incrementó de nuevo su balance de casos adicionales de Covid-19 y confirmó más de 100 positivos por segundo día consecutivo. Según los datos ofrecidos por las autoridades, se contabilizaron 105 contagios en las últimas 24 horas. De estos, 102 se corresponden a infecciones de transmisión local, mientras que tres son importados.

00.43 | Brasil abre sus fronteras a extranjeros

El país reabrió la entrada de visitantes extranjeros que lleguen por avión, con la esperanza de reflotar su devastada industria turística, pese a la propagación del virus. El decreto extiende por otros 30 días las prohibiciones para el ingreso de extranjeros vía terrestre o marítima, pero afirma que la restricción fronteriza "ya no prohibirá la llegada de extranjeros por aire".

00.05 | Aeroméxico prevé retomar en agosto parte de sus operaciones

El grupo, que opera la principal línea aérea de México, dijo que planea recuperar en agosto parte de su capacidad de vuelo, que en meses previos se vio obligado a reducir drásticamente por la pandemia del coronavirus.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters