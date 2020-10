Crédito: Ministerio de Salud

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó el millón y los contagiados rondan los 33.500.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 7.300.000) y víctimas fatales (más de 209 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 6 millones de contagios y registra más de 96 mil muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 4.740.000 infectados y más de 142 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: supera los 42 mil. En tanto, con aproximadamente 671 mil casos y más de 16 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces los infectados por Covid-19 en el país son 751.001, hubo 16.937 muertes y más de 585.857 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.27 | En Venezuela

Venezuela reportó hoy 7 nuevos fallecidos y 759 casos de Covid-19, que colocan en 75.122 el total de contagios y en 628 el número de muertos por coronavirus en el país.

Freddy Ñañez, ministro de Comunicación lo informó al dar el balance de la Comisión Presidencial para el seguimiento y control de la pandemia. "El país registra 759 casos, de los cuales 745 son de transmisión comunitaria y 14 son casos importados", dijo a través de la red social Twitter.

22.00 | Perú roza los 815.000 positivos

Las autoridades sanitarias peruanas han informado de 3.061 nuevos positivos en el país andino, lo que suma un total de 814.829 contagiados desde que inició la pandemia, mientras que el presidente, Martín Vizcarra, ha anunciado la reanudación de los vuelos internacionales a partir de la próxima semana.

21.15 | En México

México reportó 483 nuevos decesos relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 77,646 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se reportaron además 5,053 nuevos contagios confirmados del virus, elevando la cifra a un total de 743,216 casos.

21.00 | En Brasil

El Ministerio de Salud de Brasil informó del fallecimiento de 1.031 personas, lo que supone un total de 143.952 víctimas mortales desde que se confirmó en marzo el primer caso de coronavirus en San Pablo.

Las autoridades sanitarias también han contabilizado en las últimas 24 horas 33.413 nuevos contagios, por lo que el global asciende a 4.810.935, de los cuales 4.180.376 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad.

20.42 | Salta: amplían la disponibilidad de camas de terapia intensiva

El Gobierno de Salta trabaja intensamente en la ampliación de las unidades de terapia intensiva para los pacientes con coronavirus en los hospitales Oñativia, Papa Francisco, San Bernardo y Materno Infantil, de la capital provincial, con el fin de superar las 250 camas y descomprimir la situación prácticamente de colapso que se declaró hace casi un mes.

20.25 | En Colombia

El ministerio de Salud reportó hoy 5.637 nuevos positivos y un aumento a 829.679 en el total de diagnosticados con Covid-19 en el país, de los cuales ya se recuperaron 743.653.

Respecto de la víctimas mortales, el reporte oficial precisó que murieron 170 personas, con lo que el global de fallecidos se incrementó a 25.998.

19.50 | Parte diario

El Ministerio de Salud informó hoy que 419 personas murieron y 14.392 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 16.937 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 751.001 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

12.09 | Argentinos a Uruguay

11.48 | Atletismo virtual

Un torneo de atletismo virtual con el objetivo de promocionar la actividad física para jóvenes de entre 11 y 19 años se desarrollará en octubre próximo en Río Negro, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto con la Federación Atlética de la provincia.

Destinado a instituciones educativas, clubes, agrupaciones, escuelas municipales y equipos deportivos, los Juegos se desarrollarán a través de videos en los cuales los participantes deberán mostrar sus habilidades en "abdominales, saltos con soga, skipping de velocidad, skipping de resistencia y flexiones de brazos".

11.07 | Casamientos

10.32 | Lammens sobre el verano

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró hoy que su cartera tiene la "decisión política de que haya temporada de verano", aunque aclaró que "será una temporada distinta, con muchos cuidados", en el contexto de pandemia de coronavirus.

Lammens indicó que el Ministerio que encabeza "escuchó a los que saben de salud y luego tomó la decisión política de que haya temporada, ya que sería durísimo el impacto de no tenerla". En diálogo con la radio AM 1110, el funcionario dijo que "imagina una temporada distinta, en la que no se verán las fotos de las playas repletas y personas una al lado de la otra".

09.53 | Cuarentena en Nueva York

09.14 | Contracción en Estados Unidos

La economía estadounidense sufrió en el segundo trimestre su mayor contracción en al menos 73 años por causa de las disrupciones del coronavirus, confirmó el miércoles el gobierno. El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se hundió a una tasa anualizada de 31,4% el trimestre pasado, el mayor desplome desde 1947, cuando se iniciaron los registros, informó el Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB. Previamente se había reportado una contracción de 31,7% en el segundo trimestre.

08.46 | "Un mes enterio de descenso"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en el marco del reporte sobre la situación sanitaria de la Ciudad en medio de la pandemia de coronavirus, aseguró: "Hemos cumplido un mes entero de descenso de casos, lo cual es muy importante". No obstante, advirtió que aún "faltan muchos días" para poder adelantar si debería haber nuevas reaperturas de actividades y que las mismas se tratarán "la semana que viene".

08.02 | Restricciones en Madrid

El gobierno español y las regiones, competentes en materia de Sanidad, se reúnen este miércoles para aprobar un endurecimiento de las restricciones anticovid en Madrid, epicentro de la epidemia en el país. La reunión se celebra al día siguiente de un principio de acuerdo entre el gobierno central y la región de Madrid, tras días de enfrentamiento entre ambas administraciones.

El ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez lleva semanas presionando a la región, dirigida por la derecha, para que extienda a toda la capital y a ciertos municipios cercanos las restricciones vigentes desde la semana pasada en los barrios más afectados de la capital.

07.31 | Desempleo en Chile

El desempleo en Chile llegó al 12,9% en el trimestre a agosto afectado por el impacto del coronavirus en la economía, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El registro al octavo mes del año es 5,3 puntos porcentuales más alto respecto a igual periodo del año anterior, precisó el organismo. El desempleo continúa siendo el más alto en una década.

"Los desocupados aumentaron 46,0%, incididos únicamente por los cesantes (55,9%)", dijo el INE en un reporte.

06.53 | Octavo lugar

Cuando pasaron 211 días desde el primer caso positivo de Covid-19 en el país, la Argentina alcanzó los 736.609 infectados y desplazó a México (733.717) del octavo lugar entre las naciones con mayor número de personas con SARS-CoV-2.

Según el reporte oficial, los casos confirmados en la jornada fueron 13.477. Además, se ingresaron al sistema 406 fallecidos y el total de muertos en los reportes nacionales es de 16.519. Aún restan ingresar unos 3000 muertos en la provincia de Buenos Aires, que acercarían a la Argentina a los 20.000 fallecidos.

06.21 | Limitan protestas en cuarentena

El parlamento de Israel aprobó el miércoles una ley que permitiría al gobierno limitar las protestas públicas durante la cuarentena impuesta en todo el país por el coronavirus, una medida que enfrentó una feroz oposición.

La nueva norma permite que el gobierno declare un estado de emergencia especial durante una semana si el coronavirus se propaga sin control. Si se activa este recurso, el ejecutivo podría limitar la participación en asambleas, incluyendo las protestas, a un kilómetro de la vivienda del participante, frenando de facto las grandes movilizaciones semanales ante la casa del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

05.15 | Sufrimiento en geriátricos

Un estudio revela el sufrimiento del personal de residencias de ancianos por el Covid-19. Cerca de la mitad de los empleados y del personal sanitario de las residencias de ancianos sufrieron síndromes de ansiedad o de estrés postraumático (SSPT) a causa de la crisis del Covid-19, según un estudio realizado en el norte de Italia y publicado este miércoles.

La proporción de trastornos de ansiedad (moderados o severos) y/o de síntomas de estrés postraumáticos (moderados o severos) alcanzó al 43% de la población estudiada, con una predominancia del SSPT. Participaron en el estudio algo más de 1.000 personas, entre trabajadores y personal sanitario, de 33 establecimientos del norte de Italia, la zona del país más castigada en la primavera boreal.

04.37 | Denuncia por amenazas

La diputada Marcela Campagnoli por la Coalición Cívica ARI informó sobre una serie de amenazas e intimidaciones hacia vecinos de Tigre, que participaron de las marchas contra la cuarentena, por lo que presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investiguen posibles casos de hostigamiento hacia personas de esta localidad bonaerense.

04.00 | Ante el aumento de casos en Nueva York, habrá multas por no usar barbijo

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha comunicado este martes que todas aquellas personas que se nieguen a utilizar mascarilla en las zonas de la ciudad con mayor incidencia de la pandemia serán multadas, en medio de un aumento significativo en el número de casos en distritos como Brooklyn y Queens.

De Blasio ha dado una conferencia este martes para hablar sobre la situación de la pandemia y ha informado que a partir de esta semana "cientos" de empleados recorrerán algunas de las zonas más recientemente afectadas por la pandemia para informar y ofrecer mascarillas.

03.00 | Bélgica supera los 10.000 muertos

Bélgica es uno de los países europeos más enlutados por la pandemia de Covid-19, superó el miércoles la cifra de 10.000 muertos, indicó el Instituto de Salud Pública Sciensano.

Este instituto dio cuenta de 13 fallecimientos adicionales y aumentó el total a 10.001 muertos. Mientras que las personas que contrajeron la enfermedad hasta ahora son 117.115.

02.30 | Corea del Sur reportó el miércoles 113 nuevos casos

La cifra revelada por la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades eleva el total nacional a 23.812 contagios, con 413 decesos.

De las nuevas infecciones, 81 se registraron en la zona metropolitana de la capital, Seúl, donde el personal sanitario ha tenido problemas para frenar brotes ligados a varias fuentes como iglesias, instalaciones médicas, restaurantes, escuelas y trabajadores. El último foco de contagios es un hospital psiquiátrico al norte de la ciudad, donde hay al menos 30 casos.

02.00 | China continúa sin casos de transmisión local

El Ministerio de Salud de China informó que se han diagnosticado 19 nuevos casos de Covid-19 procedentes del extranjero, aunque el país continúa sin sumar casos de coronavirus de transmisión local, tras varios días consecutivos.

00.55 | En México, más de 77.000 muertes

El Ministerio de Salud de México ha informado este martes de la muerte de otras 560 personas a causa de la Covid-19, lo que significa un total de fallecidos de 77.163, situando al país como el cuarto con mayor número de decesos.

El director general de Epidemiología del Gobierno de México, Luis Alomía, ha confirmado también un total acumulado de casos de 738.163, después de sumar los 4.446 nuevos contagios contabilizados en las últimas 24 horas.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

