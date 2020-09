Argentinos a Uruguay: Lacalle Pou choca con Mujica por su plan de seducción

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el expresidente José "Pepe" Mujica Fuente: Archivo

MONTEVIDEO.- El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y el exmandatario José "Pepe" Mujica chocaron en el debate público sobre el plan para atraer argentinos al Uruguay.

El presidente está convencido de que hay incentivos para que se muden y para hacer negocios en el país oriental. Por su lado, Mujica está convencido que eso no saldrá bien y no le gusta que Uruguay aparezca aprovechándose de la crisis de la Argentina.

Sin embargo, Lacalle Pou salió a recordarle a Mujica que él hizo lo mismo 10 años atrás, y ahora critica lo que antes había defendido.

El debate gira en torno a las medidas que adopta el nuevo gobierno uruguayo para facilitar la residencia de extranjeros en el país, tanto para domicilio de hogar como para transferir la sede de contribución tributaria.

Lacalle Pou (que asumió el 1 de marzo) busca atraer inversores argentinos y también familias de ese país que amplíen la base de consumo interno.

"No me gusta nada que quedemos como carroñeros", dijo el martes Mujica al periodista argentino Roberto Navarro en su espacio radial. No fue la primera vez que salió al cruce del plan de Lacalle Pou.

"En vez de traer 100.000 cagadores argentinos hagamos que los nuestros inviertan acá", había dicho en verano, cuando Lacalle Pou anunció su intención de incentivar el arribo de extranjeros.

Mujica fue presidente del 2010 al 2015 y ahora es senador pero está por renunciar a la banca para hacer política fuera del Parlamento.

Unos días antes de asumir, en el verano de 2010, Mujica habló en un foro empresarial de Punta del Este, organizado para atraer inversión de argentinos y usó una expresión que levantó aplauso fuerte de empresarios porteños: "Jugala, acá no te van a expropiar, ni se doblarán los lomos con impuestos".

Ahora Mujica pronosticó un mal resultado para los que crucen el Río y apuesten a la banda oriental. "Los ricos quieren vivir en Uruguay como una forma de especular", opinó, Y sentenció: "Van a venir por lana, pero van a salir esquilados".

El presidente Lacalle Pou respondió anoche en una entrevista del canal de TV estatal. "Por suerte la gente no le cree" dijo.

"Hay una canción de (Jorge) Cafrune que dice que la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos", dijo el presidente, en alusión a las "Coplas del payador perseguido" de Atahualpa Yupanqui, que popularizó aquel cantor de folklore argentino.

Mujica había opinado que no sería muy atractivo para los argentinos: "Uruguay no es un país barato, es un país bastante vacío", en alusión a costos caros y mercado chico.

Lacalle Pou se mostró indignado por esos comentarios y sostuvo: "Mujica gozó de popularidad en el mundo cuando a su país le iba mal. Un presidente tiene que seguir el derrotero del país. La vanidad es mala compañera. Lo que debería hacer Mujica si quiere a su país es hablar bien del Uruguay y no ahuyentar a los que quieren venir".

