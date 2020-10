Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, superó las 1.060.500 y los contagiados rondan los 36.400.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 7.770.000) y víctimas fatales (más de 216 mil). En cuanto a casos registrados, el segundo país en la lista es la India, que superó los 6.835.000 contagios y registra más de 105.500 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con más de 5.000.000 infectados y de 148.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 42.600. En tanto, con aproximadamente 685 mil casos y más de 17 mil muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país son 840.915, hubo 22.226 muertes y más de 670.725 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.20 | China se sumará a otra alianza para encontrar la vacuna

La nación asiática firmó un acuerdo el jueves con GAVI, el colíder de la alianza, informó su Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. En un principio China no accedió a unirse a la alianza y dejó pasar el plazo para hacerlo que vencía en septiembre. En tanto, el país tiene cuatro candidatas a vacuna contra el coronavirus en la etapa 3 de pruebas clínicas.

22.52 | Perú espera reabrir en noviembre Machu Picchu

El país espera reabrir en noviembre la ciudadela inca, joya del turismo peruano, casi ocho meses después de ser cerrada por la pandemia, informó el jueves el ministerio de Cultura. "Aún no hay una fecha exacta, estamos reuniéndonos con los ministros y la próxima semana habrá un lanzamiento importante del sector turismo que anunciará la reanudación de actividades turísticas con destinos seguros", explicaron.

22.30 | "No existe salida individual" de la pandemia, dijo Gildo Insfrán

El gobernador de Formosa sostuvo hoy que cada provincia "tiene sus particularidades" en relación a la pandemia de coronavirus, pero resaltó que "el esfuerzo para frenar al virus debe ser colectivo para que sea efectivo". Insfrán mantuvo una reunión por videconferencia con el presidente Alberto Fernández y los gobernadores "para evaluar la situación sanitaria y las medidas a tomar en el marco de la pandemia COVID-19", escribió en Twitter.

21.50 | México alcanza las 83.000 muertes por covid

Autoridades de salud reportaron el jueves 370 nuevos decesos relacionados con el coronavirus surgido en China el año pasado, con lo que el total se elevó a 83.096 desde que el virus llegó al país. Los nuevos contagios del virus que provoca la enfermedad respiratoria sumaron 5.300, llevando el total a 804.488 infectados.

21.23 | Trump podrá participar de actos públicos este fin de semana

Sean Conley, el médico del presidente de Estados Unidos, afirmó esta tarde que el mandatario y candidato a la reelección podrá volver a participar en actos públicos desde el fin de semana, dada la evolución en su infección con coronavirus, que le dio positivo hace siete días. "El sábado será el décimo día desde su diagnóstico y con base en la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha estado realizando, anticipo completamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento", dijo en su más reciente informe sobre el estado de salud de Trump.

20.45 | Kicillof habilitaría la construcción y los bares al aire libre

El gobernador de Buenos Aires se reunió con el comité de expertos para analizar la situación epidemiológica de la provincia; distinguen una baja en los contagios de coronavirus y prevén nuevas aperturas a partir de la semana próxima.

20.10 | Reporte diario

19.30 | Autorizan la vuelta a clases y cada provincia definirá su calendario

El Consejo Federal de Educación acordó que después de 200 días de suspensión generalizada de clases, cada jurisdicción pueda autorizar la vuelta a las aulas y definir el calendario, en función de un índice epidemiológico que permitirá evaluar el riesgo de volver en cada ciudad o localidad.

17.45 | El mundo supera los 36 millones de contagios, desde el inicio de la pandemia

16.38 | Imputaron por supuesta venta de plasma a la directora del Centro de Hemoterapia Regional de Salta

La directora del Centro de Hemoterapia Regional de Salta, Betina Saracino, fue imputada hoy en el marco de una investigación iniciada por la supuesta venta de plasma para pacientes con coronavirus. Fuentes del Ministerio Público de esa provincia informaron que el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, acusó a la médica por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en carácter de autora.

15.42 | Récord mundial de casos: 338.779 en las últimas 24 horas, según la OMS, debido al aumento de los contagios en Europa

15.36 | Aseguran que habrá temporada en la Costa, con protocolos

Autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires aseguraron hoy que habrá temporada veraniega en la costa atlántica, pero con ciertos reparos debido a la pandemia de coronavirus. "Lo que estamos haciendo es abordar a todos los municipios de la costa atlántica para que puedan bajar la cantidad de casos diarios y, así, poder hablar de una temporada que, por supuesto va a haber, pero con normas y con protocolos. De ese modo tendremos la mejor temporada posible", afirmó el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud provincial, Salvador Giorgi.

15.02 | La justicia española rechaza el confinamiento parcial en Madrid

14.46 | Donald Trump se niega a participar en el segundo debate si es virtual

Al cumplirse una semana exacta de su contagio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no participará del segundo debate con su rival demócrata Joe Biden, el próximo jueves, si los organizadores mantienen su decisión de hacerlo virtual, ya que está confiado de que no contagiará. "No voy a hacer un debate virtual", sentenció el candidato a la reelección."No creo que yo sea contagioso en absoluto. Estoy de vuelta porque soy un espécimen físico perfecto", sostuvo y contó que, si fuera por él, ya habría encabezado personalmente un acto de campaña anoche.

13.51 | En Italia registraron la cifra diaria de casos más alta en seis meses

En Italia registraron el mayor número de contagios de coronavirus desde abril, al sumar 4458 en las últimas 24 horas, frente a los casi 3700 de ayer, indicaron hoy las autoridades sanitarias. Con esos datos se confirma la tendencia a la alza en los contagios, lo que causa preocupación entre las autoridades, ya que para constatar un incremento similar deben remontarse a los tiempos del confinamiento: el 11 de abril, con 4694 infectados.

13.03 | La Anmat aprobó una nueva versión de test rápido

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el Neokit Plus, una nueva versión del test nacional que posibilita la detección de coronavirus con un paso menos que el Neokit anterior, lo que permite reducir a la mitad el tiempo de diagnóstico y bajar costos, anunció el Conicet en un comunicado.

12.46 | Reino Unido: con 17.540 nuevos contagios diarios, sobrepasan los 560.000 casos totales

12.43 | Preocupación en Córdoba por posible saturación del sistema de salud

El presidente del Consejo Médico de Córdoba, Andrés de León, advirtió: "Hay que volver a una fase en la que no haya circulación de personas porque si el virus no deja de circular, el sistema va a colapsar". El profesional incluso puntualizó en que esa situación ya ocurre en algunos centros de salud de la provincia y añadió que, además, hay "preocupación" por el fallecimiento de médicos.

11.43 | Donald Trump pretende retomar sus encuentros de campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún confinado en la Casa Blanca, dijo que cree que no contagia y se siente lo suficientemente bien como para reanudar los encuentros de campaña. "Estoy de vuelta porque soy un espécimen físico perfecto", dijo para Fox Business Network, en su primera entrevista desde que reveló que dio positivo en su test de coronavirus.

11.30 | Mar del Plata: recuerdan a las víctimas con más de 500 banderas en la playa

11.07 | Realistas

10.15 | Asesor del Presidente

Luis Cámera, médico clínico experto en geriatría y miembro del grupo que asesora al presidente Alberto Fernández, dijo hoy que "hay que adaptarse a convivir con el coronavirus" por un largo período y en ese sentido señaló que se debe analizar el posible retorno a actividades escolares.

"Lo que parecía a principio de año -por los modelos europeos y lo que pasó en China- que nos hacía pensar que esto se podía ir, nos estamos dando cuenta que no, que la pandemia no se va. Esta última semana fue la peor a nivel mundial. Nos tenemos que adaptar a convivir con el virus, si es posible, con la menor cantidad de virus posible", explicó el médico.

9.43 | Estudio británico

Un estudio británico descubrió que el 86% de las personas infectadas con el coronavirus no mostraron los síntomas principales el día en que se les hizo la prueba. Los investigadores del University College London analizaron los datos de una encuesta que ha estado evaluando miles de hogares del Reino Unido cada semana, independientemente de si los sujetos tenían síntomas.

El estudio, publicado el jueves, analizó datos de 36.061 personas entre abril y junio. Los investigadores encontraron que entre los que dieron positivo, el 86% no tenía tos, fiebre o pérdida del gusto u olfato. La investigadora principal, Irene Petersen, dijo que, si bien las personas pueden haber tenido síntomas en los días anteriores a la prueba o haberlos desarrollado más tarde, el estudio sugiere que muchos pueden estar propagando el virus mientras están asintomáticos.

9.06 | Debate virtual

8.37 | Festival de cine

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva tendrá en su 46 edición, que se realizará entre el 13 y el 20 de noviembre próximos, un formato híbrido que combinará lo virtual con la opción presencial por la pandemia de coronavirus, informaron desde la organización.

En un acto de presentación, el director del certamen, Manuel Martín, aseguró que "el Festival de Huelva dejará claro en su 46 edición que la defensa y el apoyo a la cultura en general y al cine en particular es un valor seguro para construir una sociedad que salga más fuerte de la pandemia". En ese sentido Martín explicó que el certamen tendrá un fuerte espacio presencial, pero también online.

7.52 | FMI sobre confinamiento

El confinamiento para contener la pandemia del coronavirus tiene un costo económico, pero levantar las restricciones no es una garantía de una recuperación rápida, salvo que el virus sea sofocado, advirtió este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los economistas del Fondo explicaron en el informe "El gran confinamiento: diseccionando los efectos económicos", que las prácticas de distanciamiento social voluntarias tuvieron un impacto casi tan importante como las restricciones dictadas por las autoridades.

7.20 | Niños y jóvenes

La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que el coronavirus "infecta cada vez más" a los niños y a los jóvenes de la región de las Américas, un colectivo en el que se está cobrando "un alto precio". "Más de medio millón de niños, niñas y adolescentes de nuestra región se infectaron y estas cifras siguen aumentando", afirmó la responsable, que citó como ejemplo los datos de los últimos meses en Estados Unidos, donde los jóvenes de 20 a 29 años representan la mayor cantidad de contagios.

6.55 | Polémica en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de la capital de España rechazó ratificar las restricciones impuestas por orden del Ministerio de Sanidad destinadas a contener la propagación del coronavirus en la zona. El órgano se negó a ratificar la decisión al considerar que afecta a los derechos y las libertades fundamentales, dijo en un documento judicial. "Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho", indicó el tribunal.

5.27 | Prueba piloto

5.00 | Siguen los positivos

México registró en las últimas horas 378 nuevos decesos relacionados con el coronavirus, lo que llevó el total a 82.726. Además, los nuevos contagios sumaron 4580, con lo que el total se elevó a 799.188, de acuerdo a los datos presentados por funcionarios de salud. Por su parte el gobierno asegura tener controlado el brote, que golpeó con fuerza a la economía, aunque reconoce que tanto los casos como los fallecimientos son mayores a los que arrojan las cifras oficiales.

4.33 | Hipocondría

Especialistas en psicología de España detectaron en los últimos meses de pandemia un incremento de un perfil de paciente que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud, la hipocondría. A través de un comunicado, el psicólogo Ildefonso Muñoz Herrera destacó que en los últimos meses se produjo "un cambio sustancial" en el perfil de los pacientes que precisan de apoyo emocional.

4.10 | Recuperación

Las exportaciones alemanas están repuntando lentamente y registraron en agosto un aumento del 2,4 por ciento en comparación con julio, anunció la Oficina Federal de Estadísticas. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año pasado, el volumen de las exportaciones se redujo en un 10,2 por ciento hasta los 107.211 millones de dólares. Por otro lado, las importaciones disminuyeron en un 7,9 por ciento en el plazo de un año.

3.48 | easyJet

La aerolínea británica indicó que la primera pérdida anual de su historia podría alcanzar los 1100 millones de dólares, ya que sólo está operando el 25% de los vuelos previstos. La aerolínea, además, interpeló al gobierno de Reino Unido indicando que podría necesitar más apoyo financiero, según varios medios de comunicación. Esta será la primera vez que easyJet, fundada en 1995, anuncia pérdidas anuales.

3.13 | Vacuna

AstraZeneca podría empezar a extraer beneficios de su potencial vacuna de Covid-19 en julio del próximo año, informó el diario Financial Times, citando una circular de la que se desprende que la farmacéutica británica podría tener la última palabra sobre cuándo declarar el fin de la pandemia. La firma cotizada en Londres dijo con anterioridad que no se propondría obtener beneficios de la vacuna "durante la pandemia", pero la información del medio atribuye la decisión sobre la evolución de la crisis a un acuerdo de intenciones firmado este año entre AstraZeneca y el organismo de salud pública brasileño Fiocruz.

2.45 | Vuelta a clases

2.20 | En Rusia

El coronavirus dejó en las últimas 24 horas 11.493 casos nuevos y 191 muertos, frente a los 11.115 contagios y 202 muertos de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 1,26 millones de personas contagiadas y más de 22.000 víctimas mortales, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. La mayoría de los nuevos positivos se detectaron en Moscú.

1.53 | Pese al brote

Corea del Norte mostrará el sábado su poderío militar en un fastuoso desfile en Pyongyang para conmemorar el 75º aniversario del Partido de los Trabajadores, en el poder, que se celebrará pese al coronavirus, que llevó al país a cerrar sus fronteras hace ocho meses. Gracias a fotografías tomadas vía satélite, la página en internet 38North, que suele estar generalmente bien informada, prevé que el desfile será gigantesco. Hasta el momento, y pese a su cercanía con China, el líder Kim Jong-un asegura que no registraron casos de Covid-19.

1.30 | Remdesivir

La Comisión Europea dijo haber cerrado un acuerdo con la farmacéutica Gilead para comprar 500.000 tratamientos de remdesivir. Pese a que ningún tratamiento demostró aún ser eficaz para impedir que se desarrolle una enfermedad grave después de una infección de coronavirus, el antiviral, conocido también por su nombre comercial Veklury, ayudó a algunos pacientes a recuperarse más rápido.

1.11 | La crisis en Alemania

El instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch informó de 310.144 casos confirmados totales, 4058 más que la víspera,una cifra diaria que no se daba desde principios de abril. La última vez que se contabilizaron más de 4000 contagios en un día fue el 11 de ese mes, en pleno confinamiento.

"Es posible que veamos más de 10.000 contagios diarios. Es posible que el virus se propague de manera incontrolada", alertó el director del RKI, Lothar Wieler, durante una rueda de prensa.

00.43 | China suma once casos importados

El Ministerio de Salud informó que se diagnosticaron otros once nuevos positivos de Covid-19 procedentes del extranjero, aunque el país continúa sin sumar casos de coronavirus de transmisión local, tras varios días consecutivos. La cifra de infectados importados sube a 2951, mientras que el país asiático registra un total de 85.490 positivos.

00.21 | India registra más de 78.500 casos en un día

Esto supone un incremento de 6000 nuevos positivos respecto a las cifras de la jornada anterior. El Ministerio de Salud informó de 78.524 contagios en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 6.835.655 infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 902.425 siguen activos. La cifra de fallecidos asciende a 105.526.

Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters

