Cada jurisdicción deberá decidir la vuelta a clases en función de un índice epidemiológico que permitirá evaluar el riesgo Fuente: Archivo

Evangelina Himitian Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 16:34

No fue fácil llegar a un acuerdo. Con realidades muy distintas en todo el país, el Consejo Federal de Educación acordó que después de 200 días de suspensión generalizada de clases, cada jurisdicción pueda autorizar la vuelta a las aulas y definir el calendario, en función de un índice epidemiológico que permitirá evaluar el riesgo de volver en cada ciudad o localidad.

Regresarán a las aulas solamente aquellas jurisdicciones en las que exista un riesgo leve o nulo. En cambio, en la mayoría de los distritos urbanos donde hay circulación comunitaria, el regreso será para actividades no escolares. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo solo volverán los alumnos que finalizan el ciclo: los de séptimo grado y los de quinto año.

Después de casi tres horas de reunión, se aprobó por unanimidad el "marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de la pandemia". El documento ofrece indicadores epidemiológicos objetivos, que le permitirá a cada jurisdicción tomar su propia decisión de volver a clases y aplicar el protocolo marco aprobado en julio. Los indicadores epidemiológicos tienen forma de semáforo y aportan información objetiva en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas.

El semáforo epidemiológico que se acordó para definir el regreso a clases

En lo que queda del año, "se promoverá el regreso progresivo, parcial y escalonado a actividades presenciales con el objetivo de revincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de un modo distinto al de clases presenciales antes de la pandemia". Según explican, se trata de una presencialidad limitada, que deberá darse todas las veces que se pueda al aire libre.

Esto plantea un gran dilema, ya que las 24 jurisdicciones del país ostentan realidades muy distintas: por ejemplo, según plantaron los ministros respectivos en el encuentro por Zoom, esta semana nevó en Santa Cruz, mientras que en Santiago del Estero el termómetro superó los 40 grados.

En la Capital

No se sabe hasta el momento cuántas son las jurisdicciones que podrán volver y cuantas no. Porque, justamente a partir de lo que se definió en esta reunión, los epidemiólogos deberán posicionar a cada jurisdicción en un color del semáforo. Pero, se presume que gran parte de interior del país, se encuentra en rojo. En la ciudad de Buenos Aires, según las primeras evaluaciones que hace la Capital, el riesgo es moderado. Esto significa que el retorno será solo de los alumnos que el concluyen ciclo. Y que también podrán volver a las aulas los 6500 alumnos que desde el inicio de la pandemia no tuvieron ningún contacto con el sistema educativo.

Según pudo saber LA NACIÓN, la Ciudad avanzará desde el martes próximo con actividades de acompañamiento educativo de estudiantes de séptimo grado y quinto año, en los patios de las escuelas públicas. "Es importante aclarar que no es una vuelta a clases, sino de actividades educativas", enfatizan desde la Ciudad

A las escuelas de gestión privada, el gobierno porteño les pedirá que avancen en ese sentido, para los mismos grados y años, tramitando previamente la autorización ante el Ministerio de Educación porteño.

Aunque la ministra Soledad Acuña piensa que más adelante podrán sumarse también los chicos de sala de cinco, antes de pasar primaria, todavía no hay fecha para que eso suceda.

Conforme a los criterios de Más información