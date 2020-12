El avance del coronavirus en el mundo Fuente: AFP

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ronda las 1.380.000, mientras que los contagios ya son más de 58.000.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (alrededor de 12.400.000) y víctimas mortales (cerca de 261 mil). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que roza los 9.090.000 contagios y las 133 mil muertes, con lo que es la nación asiática más afectada por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con un estimado de 6.000.000 infectados y 169.000 muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: más de 54.000. En tanto, con casi 755 mil casos y 20 mil muertes, Sudáfrica es el país más golpeado en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y, desde entonces, los infectados por Covid-19 alcanzaron la cifra de 1.424.533. Hubo 38.730 muertes y 1.257.227 personas recibieron el alta.

23.45 | En Chile

Chile reportó hoy 1313 casos nuevos de Covid-19 y 54 personas fallecidas, en las últimas 24 horas por causas relacionadas con el virus.

La cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus en el país alcanzó las 551.743 desde marzo.

22.15 | "Pandemia" es elegida como la Palabra del Año

El premio de 2020 para la Palabra del Año según Merriam-Webster recayó esta vez en una elección obvia: pandemia.

El término ha sido el más consultado en el diccionario en internet, dijo Merriam-Webster en su sitio web, en un año en el que al menos 1,4 millones de personas a nivel mundial han fallecido por la pandemia del covid-19.

"A veces una única palabra define una era y es apropiado que en este excepcional -y excepcionalmente difícil- año, una única palabra salga al frente", dijo el editor de diccionarios.

20.40 | En Colombia

Al menos 8.430 nuevos contagios se registraron este lunes en Colombia, lo que incrementó el global de positivos que se situó en 1.316.806, de los cuales 1.210.489 figuran como recuperados.

La cifra de víctimas mortales informadas hoy por el ministerio de Salud fue de 182 personas, de manera que el total de fallecidos por la enfermedad aumentó a 36.766.

19.45 | Moderna pide autorización de uso de vacuna en EEUU

Moderna Inc solicitó el lunes la autorización de emergencia de Estados Unidos para su vacuna para el COVID-19, después de que los resultados completos de un estudio en etapa tardía mostraran que tenía una efectividad del 94,1% sin problemas graves de seguridad, dijo la compañía. Moderna, que también planea buscar la aprobación europea, informó que la tasa de eficacia de su vacuna fue constante en todos los aspectos -edad, raza, etnia y género- además de tener una tasa de éxito del 100% en la prevención de casos graves de una enfermedad que ha matado a casi 1,5 millones de personas.

19.17 | Italia y Argentina fortalecen sistema sanitario

El ministro de Salud argentino, Ginés González García, mantuvo hoy un encuentro con el embajador italiano en Argentina, Giuseppe Manzo, durante el cual reforzaron la colaboración en el sector sanitario con el fin de seguir luchando contra la pandemia gracias a una serie de programas que permitirán al sistema de salud del país sudamericano hacer uso de excelentes tecnologías y equipos italianos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT) financia un trabajo de investigadores del Laboratorio de Inmunología Veterinaria Aplicada del INTA y el Conicet, quienes desarrollan un proyecto para utilizar la molécula de Interferón Lambda humano, mejorado con aminoácidos bovinos, en pacientes infectados con SARS-CoV-2 con fines terapéuticos, se informó hoy. "A poco de haber comenzado con la investigación los primeros hallazgos muestran resultados muy promisorios ya que el Interferón Lambda, aplicado en concentraciones muy bajas, logró inhibir por completo la replicación del virus", explicaron desde el Ministerio a través de un comunicado.

17.47 | UE, evitar aglomeraciones en mes de Navidad

La Comisión Europea publicará este miércoles las recomendaciones sobre las medidas anti-Covid para Navidad, entre las cuales está el "no permitir las aglomeraciones". En particular, "se pide que se plantee evitar las ceremonias religiosas con grandes tertulias, sustituyéndolas por iniciativas en línea, en la televisión o en la radio", según se desprende del borrador de las recomendaciones desde Bruselas.

17.19 | Río Negro. En una primera etapa, prevén vacunar a 240 mil personas

El operativo de vacunación contra el coronavirus se realizará en Río Negro entre enero y febrero y en una primera etapa la provincia espera aplicar unas 240.000 dosis entre el personal de salud, seguridad, adultos mayores y quienes integran el grupo de riesgo que tengan entre 18 y 59 años, informó hoy el Ministerio de Salud rionegrino. La vacunación se desarrollará en todos las ciudades de la provincia, en etapas y en forma centralizada, a los efectos de garantizar la continuidad de la cadena de frío y la vacunación a los grupos definidos como prioritarios.

16.53 | Argentina. "La mayoría de las provincias planea el regreso a las clases"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que "la mayoría de las provincias están proyectando el regreso a las clases presenciales" a partir del primero de marzo de 2021 y destacó que más de doce jurisdicciones están en diferentes instancias de presencialidad. "Para el año próximo la mayoría de las provincias están proyectando el regreso a las clases presenciales para el primero de marzo y en la primera semana de ese mes y algunas jurisdicciones en febrero, como la Ciudad de Buenos Aires y Jujuy", señaló Trotta en diálogo con la señal de noticias TN.

16.37 | Francia, 4005 nuevos casos en 24 horas

Francia reportó 4.005 nuevos casos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, una cifra que no era tan baja desde el 28 de septiembre (4.070). Desde el pasado domingo se reportaron 406 muertes, lo que eleva a un total de 52.731 víctimas desde que comenzó la pandemia.

15.33 | Mar del Plata. Encuentros presenciales de revinculación en escuelas

La Municipalidad de General Pueyrredón comenzó hoy las actividades educativas presenciales en el nivel primario, tras casi un año escolar sin clases en las aulas por la pandemia de coronavirus. El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que participó del acto en la escuela Nº1 de esta ciudad, expresó que "fue uno de los años más raros que nos tocó vivir en la historia. Por eso quería agradecerles a los alumnos y a sus familias el esfuerzo que hicieron para mantenerse vinculados por medio de la virtualidad".

15.22 | Italia aprueba gran paquete de ayuda económica

Italia aprobó un paquete de estímulo de 8.000 millones de euros (unos 9.600 millones de dólares) para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia, anunció hoy el Gobierno del primer ministro Giuseppe Conte, en una jornada en la que se reportaron 16.377 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por debajo de los 20.000 diarios por primera vez en cinco semanas.

15.10 | Alemania se prepara para un eventual rebrote

Alemania creará una "reserva nacional de urgencia" con material repartido por todo su territorio para hacer frente a futuras crisis sanitarias que pudieran suceder por la pandemia de coronavirus, se informó hoy oficialmente. Los insumos incluyen tapabocas, respiradores, trajes de protección y medicamentos, se anunció hoy oficialmente. El Gobierno de Angela Merkel movilizará mil millones de euros en 2021 (unos 1.195 millones de dólares) para constituir esta "reserva", que le serviría para hacer frente a los primeros meses de una eventual crisis sanitaria.

15.03 | Ecuador, suben los casos en las 24 provincias

El ministerio de Salud de Ecuador informó hoy que las 24 provincias del país registran un incremento de la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus tras reportarse otros 1208 infectados el domingo, lo que eleva a un total de 192.117 contagios desde que comenzó la pandemia en marzo. En el último informe, además, las autoridades sanitarias señalaron que en las últimas 24 horas murieron 51 personas, haciendo elevar el balance general de los nueve meses de pandemia a 8989 víctimas

15.01 | Corrientes. Continuidad de la Fase 3 en la Capital y Paso de los Libres

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció hoy la continuidad de la Fase 3 del aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, por una semana más en la Capital y en Paso de los Libres, y dijo que en la provincia están "en el pico de la pandemia". En conferencia de prensa, el primer mandatario provincial, expresó que noviembre "fue el peor mes para los correntinos", confirmó que no hay baja en la cantidad de contagios de Covid-19 y que se registra un "amesetamiento" con un promedio de 250 casos diarios.

14.44 | España, cifras

El Ministerio de Sanidad de España ha notificado 19.979 casos de Covid-19 este fin de semana, de los cuales 1959 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 5.008 del pasado viernes. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 1.648.187 personas en España.

14.30 | La OMS dice que México está "en mala situación"

México esta "en mala situación frente a la epidemia de covid-19, que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre", advirtió el lunes el jefe de la OMS. "Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio", subrayó Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la rueda de prensa quincenal que su agencia dedica a la pandemia.

14.26 | OMS insta a Brasil a ser "muy muy serio"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó el lunes a Brasil a ser "muy muy serio" sobre el aumento del número de infecciones por el coronavirus, una tendencia que el director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió como "muy muy preocupante". Brasil tiene el mayor número mundial de decesos por Covid-19 fuera de Estados Unidos. Más de 6,3 millones de personas se han infectado y casi 173.000 han muerto por el virus, según datos del Ministerio de Salud.

14.22 | Provincia de Buenos Aires. Gollan y un mensaje positivo

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que el país se encuentra "en los albores de comenzar la vacunación" contra el coronavirus, y aseguró que en la provincia de Buenos Aires se trabaja de manera intensa para armar el operativo que comenzará "ni bien lleguen" las dosis. "Estamos viendo todos los días que aparecen nuevas posibilidades y más cercanas. Todas las vacunas están demostrando que los anticuerpos neutralizantes duran más de seis meses", expresó el funcionario en declaraciones a radio Provincia de Buenos Aires.

14.15 | La Pampa, comienzo de clases

El Ministerio de Educación de La Pampa informó hoy que el próximo 8 de marzo comenzará oficialmente el dictado de clases con estudiantes de los niveles y modalidades de Inicial, Primaria y Secundaria. Según informó la Agencia provincial de Noticias del Gobierno de La Pampa (APN), el ministerio estableció que el 1 de marzo como fecha para el inicio del Ciclo Lectivo 2021, con el desarrollo de jornadas intensivas de formación docente que se extenderán hasta el 5 de marzo.

13.54 | La OMS pide no politizar investigación sobre origen del virus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó el lunes a los países a no politizar la investigación del origen del coronavirus, ya que levantaría barreras al conocimiento de la verdad."Debemos conocer el origen de este virus porque podría ayudarnos a evitar futuros brotes", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante los medios. "No hay nada que esconder. Queremos conocer el origen, eso es todo", agregó.

13.51 | Reino Unido. Vacuna no obligatoria pero aconsejada

La vacunación contra el Covid-19 no será obligatoria en el Reino Unido pero será fuertemente recomendada a través de una campaña. Lo confirmó hoy el recientemente nombrado ministro de vacunación, Nadhim Zahawi, quien estará a cargo de la distribución de vacunas y también de promover su aplicación, una vez que los prototipos que todavía están en fase de experimentación sean autorizados.

"Es justo que la vacunación sea voluntaria, a las personas se les debe permitir juzgar si quieren hacerlo o no", sostuvo Zahawi, en diálogo con la prensa. Sin embargo, advirtió que esto no significa que no habrá presión para aplicársela. "Verán mensajes fuertes y creo que será la manera indicada para dirigirse a todo el país para explicarles a todos que vacunarse es un bien para sus familias, para la comunidad y para el país", concluyó el ministro.

13.45 | Cuba, 1 muerte y 51 casos positivos más

Cuba reportó hoy otra muerte, la segunda en dos días, con 51 casos positivos de coronavirus surgidos el domingo, esta última cifra la mas baja del fin de semana cuando surgieron 63 y 60 enfermos el viernes y el sábado. "Al cierre del día de ayer, 29 de noviembre, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.038 pacientes, sospechosos 929, en vigilancia 2.593 y confirmados 516 como casos positivos", divulgó el ministerio de Salud Pública.

13.44 | Formosa

Un total de 1153 personas pudieron regresar a Formosa desde que comenzó el proceso de retorno ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto el Gobierno de la provincia informó que ya contactó a las miles de personas que figuraban en una lista de espera para poder ingresar al distrito.

13.30 | Mendoza, capital. "La cuidad está preparada para recibir turistas"

El secretario de Turismo y Cultura de la Ciudad de Mendoza, Felipe Rinaldo, afirmó que en medio de la pandemia de coronavirus, esa capital cuyana está "más que preparada para recibir el turismo en esta temporada que se avecina", y destacó que desde el mes de junio "está activado el turismo interno en la ciudad y la provincia". En declaraciones a Télam Radio, Rinaldo precisó que la ciudad trabajó los protocolos en conjunto con el sector privado "para activar lo que fue la parte gastronómica y de alojamiento", trabajo que también se realizó "internamente" como por ejemplo con el bus turístico se va a reactivar en breve.

13.20 | Epidemia "aún por un año y medio" en Italia

El presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS) italiano, Silvio Brusaferro, pronosticó que la pandemia de coronavirus perdurará aún durante un año y medio en Italia. El causado por la pandemia "es un estrés que no fue puntual, como un terremoto o un aluvión, es un estrés que se prolonga durante más de un año y nos acompañará por un año y medio aproximadamente", dijo en un foro en ANSA. "Estamos poniendo en marcha estrategias que adaptación que dejarán una señal en el futuro, algunas probablemente de manera permanente", agregó.

12.37 | Ganador en coma

Maguito Vilela fue electo alcalde de la ciudad brasileña de Goiânia pero aún no lo sabe. Eso se debe a que pasó gran parte del último mes en coma, respirando con la ayuda de un ventilador mecánico debido a una infección grave de Covid-19. Su caso es un ejemplo del alcance de la pandemia en Brasil, que tiene la segunda cifra de muertes más altas en el mundo, después de Estados Unidos.

12.06 | Por aire

American Airlines comenzó vuelos de prueba desde Miami a Sudamérica para prepararse para su participación en el transporte de la vacuna, dijo la aerolínea estadounidense. Los vuelos promueven las condiciones necesarias para poner a prueba el empaquetado térmico y el proceso de manejo operacional que asegure que la droga se mantenga estable.

11.29 | Reapertura

Bolivia anunció la reapertura total de sus fronteras terrestres y la plena normalización de actividades, incluido el turismo, tras nueve meses de restricciones. La apertura a partir del 1 de diciembre incluye las actividades culturales, sociales, deportivas e incluso las festividades religiosas, según el decreto aprobado por el presidente Luis Arce.

11.11 | Suspendida

El papa Francisco canceló una ceremonia que da comienzo tradicionalmente a la temporada navideña el 8 de diciembre en la Plaza de España de Roma debido a las restricciones del coronavirus. Por lo general, el pontífice coloca una corona de flores en la base de una columna de 12 metros que tiene una estatua de la Virgen y bendice desde la distancia otra corona ya colocada alrededor del brazo de la estatua por los bomberos usando una escalera.

10.10 | Aprobación

La estadounidense Moderna anunció que presentará hoy solicitudes de autorización de emergencia para su vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos y en Europa. Dos semanas después de haber anunciado una eficacia de 94,5% sobre la base de resultados preliminares, firma reportó que de 196 participantes en su ensayo clínico que se infectaron, 185 pertenecían al grupo placebo y 11 al grupo vacunado, con una eficacia calculada de 94,1%.

9.48 | Investigación

Un grupo de médicos están estudiando el impacto del Covid-19 en las embarazadas y en sus hijos en Singapur, donde un bebé que nació a principios de este mes de una madre infectada tenía anticuerpos contra el virus, pero no era portador de la enfermedad. El estudio en curso entre los hospitales públicos de la ciudad-estado se suma a los esfuerzos internacionales para comprender mejor si la infección o los anticuerpos se pueden transferir durante el embarazo y si estos últimos ofrecen un escudo eficaz.

9.23 | Ocho semanas

El gobierno porteño avanza en un "plan intensivo" para vacunar a la población vulnerable de la Ciudad en un período de ocho semanas, según informó el ministro de Salud, Fernán Quirós. "Estamos desarrollando el plan para poder vacunar a todas las personas vulnerables, que son los grupos de riesgo, durante cuatro semanas y empezar con la segunda dosis a la quinta semana", aseguró y precisó: "A lo largo de ocho semanas, podríamos vacunar a la mayor parte de las gente que es vulnerable".

8.54 | Unión Europea

La curva de casos de coronavirus en la Unión Europea se está aplanado y hasta está bajando en algunos aunque no en todos los países, por lo que sería prematuro relajar las restricciones, dijo la directora del organismo de control de enfermedades del bloque. El índice de mortalidad por coronavirus sigue en aumento en Europa -la semana pasada fue de 95 por cada millón de habitantes y la anterior 84-, afirmó Andrea Ammon, directora del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades Europeo.

8.27 | Fronteras

Colombia extendió el cierre total de sus fronteras con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela durante otro mes y medio, hasta el 16 de enero, con el objetivo de mitigar la propagación del Covid-19. El decreto también extiende la prohibición de realizar eventos de carácter público y privado con aglomeración de personas, discotecas y lugares de baile, así como el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y en establecimientos comerciales.

8.06 | Doble indemnización

El Gobierno prorrogó nuevamente, hasta el 25 de enero, la doble indemnización a la que tendrán derecho los trabajadores en el caso de despido, en el marco de la "emergencia ocupacional" que rige desde el inicio de la gestión del Frente de Todos y que se extendió por el coronavirus. La medida establece que "en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización".

7.28 | CABA

214 nuevos casos y 7 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 158.281 el número de contagiados y a 5592 el de fallecidos desde marzo. En tanto, la ocupación de terapia intensiva era del 25,5%: en el sistema de salud pública están en uso 115 camas críticas sobre un total de 450.

7.01 | Trabajo parcial

La proporción de empresas en Alemania que utilizan programas de jornadas reducidas aumentó en noviembre en comparación con el mes anterior, dijo el instituto económico Ifo, ya que el confinamiento parcial afectó al empleo en los sectores del turismo y restauración. Una encuesta de alrededor de 7000 empresas mostró que la proporción de empresas que utilizan el sistema aumentó del 24,8% en octubre al 28% en noviembre.

6.23 | A la baja

El principal índice bursátil europeo abría a la baja, centrándose en las negociaciones de Brexit, pero todavía va camino de su mejor mes en la historia en un contexto de mejores perspectivas ante la relajación de las restricciones del coronavirus y las esperanzas de una vacuna. El FTSE 100 de Londres cedía un 0,3%, mientras el índice paneuropeo STOXX 600 se dejaba un 0,5% después de cuatro semanas de ganancias con un avance del 15% en lo que va de noviembre.

5.50 | Rastreo

Tailandia trataba de localizar a unas 200 personas en sus provincias para detener un posible brote de coronavirus en el norte del país, después de que tres ciudadanas tailandesas entraran ilegalmente en el país desde Myanmar y dieran positivo. Tres mujeres evadieron los controles de inmigración y entraron en el país través de cruces fronterizos naturales, saltándose la cuarentena obligatoria. Había 356 personas potencialmente expuestas en las provincias de Chiang Rai y Chiang Mai, entre ellas personal y clientes de un hotel, centro comercial, cine, restaurantes y pasajeros en una furgoneta y taxi.

4.55 | Super Mario

El primer parque temático "Super Mario" se inaugurará en febrero en la ciudad de Osaka, anunció Universal Studios Japan. Con un castillo de Bowser de la vida real y un paseo interactivo "Mario Kart", la atracción estaba prevista para abrir en julio de 2020 antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero la esperada zona "Super Nintendo World" en Universal Studios Japan se retrasó por la pandemia.

4.22 | A las aulas

La ciudad de Nueva York reabrirá las escuelas primarias y ofrecerá clases presenciales para alumnos con necesidades especiales de todas las edades desde el 7 de diciembre pese al aumento reciente de casos, anunció el alcalde Bill de Blasio, bajo presión de los padres. Además comunicó el abandono de la orden que estipulaba el cierre de todas las escuelas si la tasa de pruebas positivas supera el 3% durante siete días seguidos, en momentos en que la tasa actual es de 3,1%. "Ahora tenemos muchas pruebas de lo seguras que pueden ser las escuelas", precisó De Blasio en una conferencia y dijo que todos los alumnos que regresen a clase serán sometidos a test semanales.

3.57 | Confinados

Cuando se levante el segundo confinamiento de Inglaterra el miércoles, Tunbridge Wells, una ciudad muy conservadora conocida por su aversión a las imposiciones, volverá a verse sumergida en un confinamiento regional todavía más estricto. Con 118.000 habitantes, se vio relativamente poco golpeada por el coronavirus en comparación con sus vecinos cercanos, pero tendrá que someterse a las mismas reglas que estos con niveles más altos de contagio. Los pubs y los restaurantes sólo podrán vender para llevar y los gimnasios, museos y cines seguirán cerrados.

3.01 | Corrupción

El juicio al expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias se reanudó tras un falso inicio la semana pasada. Todo estaba listo en el tribunal de París el 23 de noviembre para la apertura de este juicio sin precedentes pero uno de los tres acusados, Gilbert Azibert, solicitó un aplazamiento alegando que su salud corría riesgo por el coronavirus. Tras ordenar un examen médico que dictaminó que su estado es "compatible" con su comparecencia, el tribunal rechazó la demanda, instando al antiguo alto magistrado de 73 años a presentarse "personalmente" a la audiencia.

2.36 | Economía

La actividad manufacturera de noviembre en China alcanzó su mayor nivel en tres años, confirmando la recuperación del país. El índice oficial de directores de compras para el mes fue de 52,1 puntos, frente a los 51,4 del mes anterior, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas. Se trata del mejor resultado desde septiembre de 2017. En febrero, el índice cayó a 35,7 puntos coincidiendo con la paralización de la mayor parte de las empresas debido al coronavirus.

2.02 | Vacunación

El nuevo presidente peruano, Francisco Sagasti, dijo que planea iniciar la vacunación contra el Covid-19 a fines del primer trimestre del próximo año. "Lo ideal sería si logramos obtener los contratos (con los laboratorios) hacer todo este proceso de vacunación en gran medida hacia fines del primer trimestre entre marzo y parte de abril", dijo en una entrevista a cuatro programas dominicales de televisión. El mandatario indicó que la vacuna contra el coronavirus será un tema protagonista en los ocho meses de su gestión que finalizará el 28 de julio 2021.

1.40 | Nueva York

Los artistas se están apoderando de los escaparates de la ciudad que quedaron vacíos a causa de la pandemia para disfrutar así de una inestimable exposición gratuita y dando vida a las deprimidas calles comerciales. Miles de tiendas y restaurantes cerraron este año a medida que el virus fue haciendo estragos en la economía de la Gran Manzana y ahora los artistas están ocupando algunos de esos locales para usarlos como estudios y galerías.

1.14 | Hong Kong baja los casos

Las autoridades confirmaron 78 nuevos casos de coronavirus, después de que la ciudad batiera récord durante el fin de semana, cuando se registraron 115 positivos, la mayor cifra desde agosto. Debido a esta cuarta ola, cuyo origen estaría en una serie de academias de baile de la ciudad, el gobierno de la antigua colonia británica decidió suspender las clases presenciales a partir de este miércoles y hasta el final de las vacaciones de Navidad.

00.47 | Tras Acción de Gracias

Estados Unidos debería prepararse para un fuerte aumento en la curva de contagios por Covid-19 después de la festividad del Día de Acción de Gracias, que provocó el traslado de millones de personas, advierten varios expertos. El país, el más afectado del planeta por la pandemia, registra más de 266.000 muertes y 13,3 millones de casos.

00.12 | Carnaval en Jujuy

El gobernador Gerardo Morales informó que continuará la prohibición de eventos masivos culturales, recreativos o religiosos en toda la provincia y que, de cara a los festejos por el carnaval, solo podrán participar hasta 20 integrantes de comparsas constituidas y previamente autorizadas por el Comité Operativo de Emergencias.

