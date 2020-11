La provincia ratifica que ninguna ciudad de la costa va pedir PCR negativo Crédito: GPBA

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, ratificó hoy que frente al inicio de la temporada de verano, no se testeará por Covid-19 a quienes viajen al distrito. "No vamos a exigir una PCR a quienes ingresen porque es ineficiente, no sirve", dijo en el marco del informe diario de la situación del coronavirus en el AMBA.

Gollan aclaró que su intención no era contraponerse a las provincias y ciudades que sí piden un test. "No queremos polemizar con quien lo haga", aseguró, y dijo que "a los asintomáticos no les va a servir un test de PCR, porque no les va a dar [positivo], y pueden desarrollar la enfermedad después".

El funcionario argumentó que de acuerdo a un estudio publicado en la revista científica Nature, sobre 10 millones de personas, "se ratifica que los pacientes asintomáticos tienen casi nula capacidad de contagio" y por eso es que "no es efectivo pedir PCR" si se comparan los costos que implicaría hacer los test a cada persona que quiera ingresar en la provincia.

Hace unas semanas, Fernán Quirós, el par porteño de Gollan, aseguró que desde su gestión se pedirá un test de PCR a quienes viajen a la ciudad.

