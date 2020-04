Las condiciones edilicias de las iglesias favorecen la circulación fluida y el distanciamiento social en contexto de pandemia. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 17:18

MENDOZA.- En tiempos del nuevo coronavirus , los templos se convirtieron en vacunatorios. Así, para mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19 , las iglesias de esta provincia abrieron sus puertas para proteger contra la gripe a los grupos de riesgos, sobre todo adultos mayores.

Se trata de una campaña lanzada por el Ministerio de Salud provincial y el Arzobispado de Mendoza. Ya hay largas filas de interesados, especialmente mayores de 65 años y personas menores de 64 con enfermedades crónicas. De ahí también la preocupación de las autoridades para que se respeten las medidas de higiene y prevención, como mantener la distancia de dos metros. La vacuna antigripal no previene el nuevo coronavirus, pero evita las complicaciones de internación por influenza.

En principio hay a disposición 61.000 dosis, que se aplicarán hasta el 8 próximo en 18 parroquias de toda la provincia. Al mismo tiempo, en la provincia, los afiliados de PAMI también ya tienen la posibilidad de adquirir la vacuna antigripal en todas las farmacias asociadas. De esta manera, mientras avanzan los diferentes planes de vacunación oficiales, luego de Semana Santa y tras analizar las condiciones epidemiológicas de la provincia, donde ya se registraron 25 contagios de coronavirus y dos muertes de adultos, la provincia decidirá la estrategia a seguir con la campaña local. En esta oportunidad, se eligió a las iglesias porque el gobierno considera que brindan las condiciones edilicias para favorecer la circulación fluida y el distanciamiento social en contexto de pandemia.

Segunda etapa de vacunación antigripal en la ciudad de Mendoza, realizada en 18 iglesias, ubicadas en las cabeceras departamentales Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Tenía temores en venir, porque estoy operado del corazón, pero mi médico me pidió que me vacunara contra la gripe para disminuir riesgos ante posibles complicaciones frente al coronavirus . Es importante que todos cumplamos con las medidas que nos recomiendan, aunque cueste. Es sorprendente ver las iglesias cómo se han convertido en una especie de hospital", contó a LA NACIÓN, Eduardo (76), vecino de Guaymallén, que se acercó a la Parroquia La Purísima del Instituto Leonardo Murialdo, en la localidad de Villa Nueva, donde se registraban filas de hasta dos cuadras. "Por lo general, cada año, le escapaba a la vacuna antigripal. Pero he tomado conciencia de que somos grupos de riesgo y que debemos vacunarnos siempre. Me siento ahora más protegida, pero consciente de que debemos extremar todos los cuidados", dijo a este diario Ana María, de Godoy Cruz, que se acercó a la Iglesia San Vicente Ferrer, frente a la plaza municipal.

Así, para esta etapa de vacunación provincial, el Ministerio de Salud puso en acción a los agentes sanitarios, con el acompañamiento de los párrocos y personal de las iglesias, quienes desinteresadamente ayudan en las tareas. Desde la Iglesia local indicaron que sienten satisfacción de poder ser parte de esta acción sanitaria solidaria y de acercamiento a la comunidad.

En diálogo con LA NACIÓN , Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, destacó el trabajo con la autoridad sanitaria provincial. "Nos pareció un pedido que había que atender con toda prontitud y generosidad, porque también en esto se ponía el énfasis en cuidar a la población. A diferencia del hospital y los centros de salud, las iglesias, con sus bancos largos, permitían una mejor distribución de las personas", indicó Colombo. Y agregó: "Creemos que la Iglesia, como parte de la sociedad, tiene mucho para aportar a la humanidad y al bien común de los mendocinos. Por eso, no vacilamos en dar nuestro sí. Seguimos echando de menos lo que será una Semana Santa, sin las celebraciones de todos los años. Cada familia será una iglesia; cada casa será un templo, donde estamos invitados a celebrar la Pascua de Jesús".

En el terreno, los sacerdotes se muestran sorprendidos por la gran asistencia de vecinos. "Hoy tuvimos la primera experiencia de iglesia abierta para la vacunación. Ha sido un momento precioso, de gracia, con una iglesia servidora, atenta a las necesidades del pueblo, en este momento tan particular", contó a LA NACIÓN , Miguel Ángel López D'Ámbola, párroco de la Basílica de Luján de Cuyo, donde pasaron 500 personas en el primer día, lo que hizo que pasado el mediodía se cerraran las puertas ante la falta de dosis. "A pesar de tantas críticas, la Iglesia y el Estado puede unirse en estas cosas, y no podemos estar lejos cuando se trata del bien de todos. Qué mejor que unir fuerzas y voluntades. Ha sido una mañana muy feliz, desde mi humilde lugar", agregó el sacerdote, convocando a todos las personas indicadas por la inoculación a acercarse en las próximas jornadas.

"La provincia cuenta con 61.000 dosis. Se vacunará desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de abril en las Iglesias cabeceras de los departamentos de 8.30 a 13.30. Las dosis están destinadas a mayores de 65 años y adultos menores de 64 años que tengan enfermedades asociadas como: diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, VIH, pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores, pacientes oncológicos y obesos", indicó la ministra Ana María Nadal.

La primera etapa de la Campaña 2020, estuvo orientada a vacunar al personal de salud activo y a los mayores de 65 años internados en hospitales públicos y privados, alojados en geriátricos y con internación domiciliaria. Para esa instancia distribuyeron, en toda la provincia, más de 50.000 dosis de vacuna antigripal, las que seguirán aplicándose hasta alcanzar a la totalidad de la población objetivo.

Iglesias abiertas

. Capital: Nuestra Señora de Loreto, José F. Moreno 1316, Mendoza

. Las Heras: San Miguel Arcángel, San Miguel 1580, Las Heras

. Guaymallén: Iglesia Murialdo (La Purísima), Av. Bandera de los Andes 4439, Villa Nueva, Guaymallén.

. Godoy Cruz: San Vicente Ferrer, Lavalle 60, Godoy Cruz

. Maipú: Nuestra Sra. De la Candelaria, Padre Vasquez y Presidente Perón, Maipú.

. Luján: Nuestra Señora de Luján de Cuyo, Santa María de Oro 289, Luján

. Lavalle: Nuestra Señora del Rosario, Sarmiento 96, Villa de Tulumaya, Lavalle

. San Carlos: Inmaculada Concepción (La Consulta) San Martín Sur 53 (5567) La Consulta - San Carlos

. Tunuyán: Nuestra Señora del Carmen, Tiburcio Benegas 860, Tunuyán.

. Tupungato: Nuestra Señora del Socorro, Mons. José Fernández 50, Tupungato

. San Martín: Nuestra Señora del Carmen, 9 de Julio 279, San Martín.

. Rivadavia: San Isidro Labrador, Mariano Moreno 30, Rivadavia.

. Junín: Nuestra Señora del Rosario, Sarmiento 12, Junín.

. Santa Rosa: Santa Rosa de Lima, Santa Rosa 202, Santa Rosa

. La Paz: San José, Laureano Galigniana 430, La Paz.

. San Rafael: San Rafael Arcángel, Belgrano 102, San Rafael.

. General Alvear: Sagrado Corazón de Jesús, Olascoaga 16, Gral. Alvear.

. Malargüe: Nuestra Sra. del Rosario, Uriburu 279, Malargüe.