Coronavirus: la OMS no descarta que los barbijos caseros puedan ser útiles

4 de abril de 2020 • 15:42

Mucho de dijo en estos días sobre el uso de los barbijos para prevenir contagios de coronavirus . Que sí son efectivos, que en realidad no sirven para evitar enfermedades, que mejor no usarlos, que solo funcionan si la persona está enferma con Covid-19 . De hecho, esta semana bomberos de Tortuguitas realizaron un video que muestra por qué no funcionan los barbijos que no están aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) .

Ante todo este panorama de confusión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) intenta llevar claridad a los hogares y este viernes sostuvo que, si bien se encuentra aún analizando el tema, no descartan que el uso de barbijos de cualquier índole, sea mejor que no protegerse al salir a la calle.

Es que un nuevo estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) , muestra que las gotitas emitidas con un estornudo o la tos pueden "viajar" en el aire bastante más lejos de lo que se cree.

Así lo dijo a la BBC el infectólogo David Heymann , presidente de un grupo de consultores de la OMS que evaluará si para desacelerar la difusión del virus hace falta que más gente use barbijos.

Hasta el momento, la recomendación de la OMS es que las personas mantengan la distancia social de más de un metro porque el coronavirus se transmite por gotas que, por su peso caen, sin tener un "efecto aerosol" como, por ejemplo, si lo tienen otros virus como el del sarampión .

Tras la llegada de la pandemia a la Argentina y ante muchas advertencias y noticias al respecto, las farmacias se encontraron con faltante de barbijos ya que miles de personas entraron en pánico y este elemento se desabasteció. Aumento de precio y faltantes, hicieron que mucha gente opte por realizarlo en casa.

Pero esta semana, un video que subieron los bomberos de Tortuguitas que se volvió viral, mostró cómo los barbijos caseros no protegen lo suficiente.

Aún así, desde la OMS , sostienen y afirman que, si vamos a salir a la calle, usar barbijo de cualquier tipo, si bien no es cien por ciento efectivo, es mejor que no llevar nada. Heymann, por su parte, hizo hincapié en que las máscaras solo son efectivas si se combinan con lavarse las manos con frecuencia y si se usan y desechan adecuadamente.

Por otro lado, y ante la faltante de este elemento clave, el Dr. Mike Ryan , principal experto en emergencias de la OMS , recordó: "Debemos preservar las máscaras respiratorias quirúrgicas médicas para nuestros trabajadores de la salud de primera línea. Pero la idea de usar coberturas respiratorias o bucales para evitar toser o estornudar proyectando la enfermedad al medio ambiente y hacia otros, eso en sí mismo no es una mala idea ".