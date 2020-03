Cuáles son las medidas para dar asistencia a las personas en situación de calle Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Mauricio Giambartolomei 26 de marzo de 2020 • 15:23

Sábado 25 de marzo, segundo día de la cuarentena decretada por el gobierno nacional en medio de la pandemia mundial por el avance del coronavirus . Las calles de Buenos Aires están vacías, casi no hay autos en el inicio del fin de semana larga. El transporte público, principalmente el subte, opera con los niveles más bajos de la historia y no hay gente caminando por las veredas y los espacios públicos. La ciudad está desierta .

En la desolación de una Buenos Aires atípica hay personas que deambulan sin rumbo, duermen en las puertas de los bancos o arman sus ranchadas en las plazas donde pasan otro aislamiento obligatorio . Viven en la calle, no tienen techo , y por estos días dejaron de recibir la asistencia que muchas agrupaciones sociales les brindan durante todo el año. El Gobierno porteño reforzó la ayuda comunitaria para tratar que no queden al margen de los cuidados aunque no siempre llegan a todas los necesitados.

Ante la situación de mayor vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las personas sin techo diferentes entidades sociales que siguen de cerca la problemática le pidieron a las autoridades porteñas que se adopten medidas urgentes para garantizar el acceso a condiciones adecuadas de higiene y de acceso al sistema de salud para prevenir el contagio de covid-19 .

Son pocas las agrupaciones que mantuvieron las salidas nocturnas para repartir viandas o dar otro tipo de asistencia. Las condiciones de aislamiento obligaron a interrumpir esas actividades o modificar la dinámica. "Estamos con el hogar en cuarentena . Las 20 personas que viven están aisladas, sin salir. La posada Loyola, de nuestra fundación, que atiende a personas convalecientes, también está en aislamiento. No estamos pudiendo dar respuesta a las personas que permanecen en la calle", se lamentó Mariano Navone, del Hogar Cura Brochero .

Muchos voluntarios de las asociaciones solidarias son personas en grupos de riesgo y no las quieren exponer Fuente: Archivo

En julio de 2017 el censo popular que realizaron unas 40 organizaciones sociales determinó que en ese momento había al menos 4394 mujeres, hombres y niños en situación de calle , cuando los números oficiales indicaban que era 1066. El año pasado el segundo relevamiento concluyó que ese número se había elevado a 7251 . Para el Gobierno hay 1146, según el relevamiento del año pasado, o incluso menos desde que comenzó la cuarentena.

La línea telefónica 108 brinda asistencia inmediata ante cualquier demanda de los vecinos. Desde que comenzó la cuarentena el número de llamados se incrementó . En febrero el promedio de llamados diarios fue de 350 llamados por día; entre el sábado y domingo pasado se recibieron más de 1500 llamados diarios. "Están colapsados. Es muy triste lo que están viviendo nuestros amigos que nos preguntan dónde pueden comer. Los paradores están completos y solo hay entrega de viandas", sostiene Mónica De Russis , presidenta de la Asociación Civil Amigos en el Camino.

La agrupación salía de lunes a viernes a recorrer la calle, pero desde la semana pasada debieron cambiar la metodología y ahora solo lo hacen los jueves por los barrios de Almagro , Balvanera y San Nicolás . "Tenemos muchos voluntarios en grupos de riesgo y no los podemos exponer. Tratamos de salir cinco personas, una por vehículo y en diferentes circuitos", agrega Mónica, que forma parte de un grupo de al menos diez organizaciones de ayuda comunitaria. Solo Amigos en el Camino pudo mantener la asistencia durante el aislamiento.

La Fundación SI también sostiene la ayuda que realiza durante el año, pero con algunas modificaciones en el esquema. "Estamos trabajando, pero no de la forma habitual. Nosotros salimos de recorrida todas las noches, los 365 días y con la participación de cientos de voluntarios. Actualmente eso lo suspendimos para respetar el aislamiento ", cuenta Manuel Lozano . "Implementamos un seguimiento de las personas de mayor riesgo que conocemos de nuestro trabajo de todas las noches por eso sabemos dónde se encuentran. A su vez brindamos, dentro de las posibilidades, asistencia alimentaria y abastecemos a los centros comunitarios que apoyamos en el año", agrega.

Refuerzo

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad informaron que a raíz de la emergencia sanitaria a los 33 Centros de Inclusión de la Ciudad se le sumaron otros cuatro con 707 camas ubicados en Parque Chacabuco (Comuna 7), Polideportivo Avellaneda (Comuna 9) y Parque Sarmiento (Comuna 12). Un cuarto espacio, en el Polideportivo Pereyra (Comuna 4) y con 50 plazas, se encuentra a disposición si la situación lo requiere. Para acceder a ellos se debe pedir asistencia al 108; lo puede hacer algún vecino que detecte personas en situación de calle o, directamente, quien necesite el beneficio.

"Observamos un cambio en la predisposición en las personas en situación de calle que generalmente son reticentes en ir a un parador. Ahora vemos más voluntad de acceder a la asistencia y entendemos que es por dos razones: la conciencia del coronavirus y una actividad económica parada que también afecta lo que puedan generar las personas en la calle", cuenta la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat , María Migliore .

Con esta ampliación se alcanzaron 2806 camas que cubrirían la demanda de acuerdo al número de personas en situación de calle que maneja el Gobierno, pero no así el del último censo popular. Todos los centros están abiertos las 24 horas y los siete días de la semana debido al aislamiento obligatorio.

"Son censos que miran cosas distintas . Nosotros contamos la gente que efectivamente están circulando por afuera de la capacidad operativa de los paradores. Pasada esta emergencia deberíamos trabajar en conjunto para llegar a una metodología consensuada", adelanta la funcionaria. La cartera lanzará en los próximos días un subsidio habitacional para que personas en situación de calle pueden acceder a hospedaje en hoteles.

Las respuestas a la línea 108 se canalizan a través de 60 equipos del Buenos Aires Presente (BAP) de los cuales 40, con unas 100 personas, recorren las calles por la noche y proveen de jabón blanco y repelente a las personas en situación de calle. Además la Secretaría de Integración Social incorporó dos paradores intermedios, con 130 plazas, que se suman a los dos espacios que ya sumaban 150 vacantes. Estos sitios son utilizados para los casos de personas que presenten síntomas compatibles con el coronavirus y hayan recibido un examen médico.

Sin embargo, y a pesar del refuerzo en la asistencias, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) , Hábitat para la Humanidad - Argentina , la organización La Boca Resiste y Propone y el Ministerio Público de la Defensa mostraron su preocupación ante lo que consideran la falta de políticas públicas. "Solicitamos que se adopten medidas urgentes para garantizar el acceso de las personas que viven en situación de calle a condiciones adecuadas de higiene y de acceso a la salud, para prevenir esta enfermedad", sostienen en la solicitud.

"El 38,1 % tienen afecciones de salud y, de hecho, los problemas declarados con más frecuencia están vinculados con dificultades respiratorias, condición que genera mayor vulnerabilidad frente al coronavirus. Además, el 10% de las personas en situación de calle tienen más de 60 años, grupo etario que presenta la tasa más elevada de mortalidad ante esta pandemia", agregan en el pedido en base a datos obtenidos en el último censo popular.