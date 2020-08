Seis capturas de las Instagram stories que compartió el chef Crédito: Instagram @rodopuente

Con la décima extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), algunas actividades continúan hacia la flexibilización mientras que otras siguen restringidas. Por la pandemia de coronavirus que azota al mundo, el turismo y la hotelería son dos de las más afectadas. En medio de las restricciones vigentes, los viajes de influencers y personalidades a San Carlos de Bariloche y otras ciudades de la Patagonia motivaron un pedido de informes a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Turismo y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Marcelo Tinelli fue una de las primeras personalidades del mundo del espectáculo y la farándula en ser objeto de críticas por haber viajado a su casa de Esquel para realizar la cuarentena. La ida de Susana Giménez a Uruguay en este contexto excepcional tampoco pasó inadvertida. Pero no fueron los únicos que lograron trasladarse en medio del parate que experimenta el sector aerocomercial. En las últimas semanas, varias figuras e influencers arribaron en vuelos privados a Bariloche.

Mientras el presidente Alberto Fernández anunciaba una nueva prórroga del ASPO hasta el 30 de agosto, Rodolfo Puente compartía desde su cuenta de Instagram, tanto en stories como en posteos, imágenes de sus platos y de impactantes paisajes nevados. Según publica La Angostura Digital, el chef y surfista arribó en vuelo privado desde Mar del Plata y se hospedó en un exclusivo barrio de esa ciudad rionegrina.

"Vine con todos los permisos correspondientes pidiendo una previa autorización a la Provincia para poder ingresar. Si ellos me hubieran dicho que yo no podía ingresar a la provincia, no iba a venir nunca", sostuvo Puente luego de que su caso trascendiera. Asimismo, en declaraciones al portal Bariloche 2000, el chef aseguró que llenó la declaración jurada requerida por la provincia y cumplió con los 14 días de aislamiento en un barrio privado.

El caso de Puente se suma al de otras personas que viajaron a la Patagonia en pleno ascenso de casos de coronavirus. Durante los últimos días de julio, otra de las que viajó a la Patagonia fue la influencer Bárbara Pérez. En ese caso, la deportista viajó por vía terrestre desde Buenos Aires hasta distintas localidades de Neuquén y también por la ciudad rionegrina de Bariloche.

Al conocerse la presencia de Pérez en Bariloche, la subsecretaria de Protección Civil de ese municipio, Patricia Díaz, reconoció en declaraciones radiales que era el gobierno nacional el que otorgaba permisos para que estas personas pudieran alcanzar el destino deseado. Además, Díaz precisó que quienes llegan deben acreditar certificación de domicilio en la ciudad para que cumplan con los 14 días de aislamiento preventivo.

Desde las redes sociales, la influencer documentó todos y cada uno de los tramos del viaje en auto. Tramos en los que se puede ver copiosas cantidades de nieve en un invierno atípico, signado por la falta de turistas y azotado por la pandemia.

A raíz de las críticas que recibió, Pérez justificó que había viajado por trabajo. "Primero quiero que sepan que realmente me pongo en lugar de todos y entiendo las diferentes posturas acerca de la situación. Es un momento un poco complicado para todo, pero quiero dejar en claro que no vine a vacacionar sino a cumplir con un contrato laboral", expresó.

Como Puente y Pérez, distintos portales patagónicos dan cuenta que en las últimas semanas también arribaron a la ciudad de Bariloche el extenista Gastón Gaudio, su novia la modelo Helena Ayerza y miembros de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), entre quienes se encuentra Tiziano Gravier, hijo de la ex top model Valeria Massa y el empresario Alejandro Gravier.

Según pudo reconstruir LA NACIÓN, en el caso de Gaudio su familia tiene propiedades en la ciudad rionegrina. Por su parte, la presencia de Gravier, además de certificar domicilio, estaría justificada por el entrenamiento del deportista olímpico y miembro de la FASA.

Los viajes mencionados arriba, entre otros casos, en medio del ASPO motivaron una presentación de la diputada nacional Roxana Matzen (UCR) al Poder Ejecutivo Nacional. En su pedido de informes, les exige a la jefatura de Gabinete, al Ministerio de Turismo y la ANAC que expliquen por qué se otorgaron las autorizaciones para viajes que no son de índole sanitaria.

En diálogo con LA NACION, Matzen sostiene que hubo excepciones para personas que no residen en Bariloche mientras que los vecinos deben cumplir un estricto confinamiento. "Si tenés dinero, tenés la autorización. Se violenta la condición de igualdad de los ciudadanos", sostiene la legisladora rionegrina.

Si hablamos de dinero, esto es mucho dinero. Como publica el portal patagónico Mejor Informado, un vuelo privado desde Buenos Aires al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche tiene un costo por tramo, dependiendo de la nave que se trate, de entre US$ 7000 y US$ 11.000.

Junto con la santacruceña Roxana Reyes y el chubutense Gustavo Menna, Matzen conformó la Comisión de Diputados Patagónicos para abordar cuestiones y problemáticas que afectan a quienes residen en esa región austral. En este sentido, la diputada rionegrina cuestiona la presencia de personas provenientes de áreas con muchos casos de COVID-19. "Este [por Barlioche] es un destino que tiene mucha circulación de virus y no se ha encapsulado", expresa.

Consultada sobre el plazo para obtener una respuesta por parte de las autoridades nacionales, Matzen confía que no se extienda demasiado. Aunque aclara que la virtualidad establecida a raíz de la pandemia hace que los tiempos se alarguen.