La polémica en torno a las salidas para hacer actividades deportivas recreativas en la ciudad de Buenos Aires, que se habían habilitado hasta el martes pasado, sumó un nuevo capítulo: el judicial. Una ONG junto a un grupo de corredores, presentaron un amparo en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a fin de que se reestablezca la posibilidad de correr, andar en bicicleta, rollers o caminar en la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, que fue impulsada por la Fundación Apolo, bases para el cambio , recayó en el juzgado en lo contencioso y administrativo N.º 10, a cargo del juez Esteban Carlos Furnari. Allí se pide una medida cautelar porque se considera que "el derecho a la salud y a la libertad resultan afectados".

En diálogo con LA NACION, José Lucas Magioncalda, uno de los denunciantes e integrante de la ONG, explicó: "Con el nuevo decreto nacional cayeron los permisos para hacer actividad física y, en un acuerdo entre la ciudad y la Nación, las autoridades porteñas decidieron no volver a pedir la excepción y la actividad quedó prohibida".

"Tanto las autoridades porteñas como el ministro de Salud de la Nación reconocieron que la actividad no tenía impacto en los contagios y que se trataba de una cuestión gestual o de marketing y que por eso se la suspendía", dijo el letrado y agregó: "Investigando un poco y, en base a lo que sostienen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones reconocidas internacionalmente, el ejercicio físico lejos de ser un peligro para los contagios es una ventaja porque dota de una mayor inmunidad a las personas y previene muchas enfermedades, muchas de las cuales, pueden hacer ocupar un respirador o una cama de terapia Intensiva".

En el amparo, de 15 páginas, la ONG y los runners firmantes aseguran: "Si bien está claro que lo gestual es importante en situaciones sanitarias como las que aquejan a nuestro país y al mundo, no es menos cierto que el running y el ejercicio físico en general, al aire libre, es en sí mismo un beneficio de orden sanitario, tanto en los aspectos físicos como psicológicos. En definitiva, los beneficios de la actividad física en cuestión, en tanto constituyen un gran aporte a la salud, no deben ser eliminados por una cuestión comunicacional, simbólica, de marketing o para conceder un sacrificio populista y demagógico, en la hoguera del "qué dirán" del supuesto resentimiento de unos pocos".

"Más aún, la Organización Mundial de la Salud ha sostenido que 'La actividad física regular de intensidad moderada - como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte - tiene considerables beneficios para la salud. En todas las edades, los beneficios de la actividad física contrarrestan los posibles daños provocados, por ejemplo, por accidentes. Realizar algún tipo de actividad física es mejor que no realizar ninguna. Volviéndonos más activos a lo largo del día de formas relativamente simples podemos alcanzar fácilmente los niveles recomendados de actividad física'", agregaron en la presentación

Luego retomaron más conceptos de la OMS: "La insuficiente actividad física, que es uno de los factores de riesgo de mortalidad más importantes a escala mundial, va en aumento en muchos países, lo que agrava la carga de enfermedades no transmisibles y afecta al estado general de salud de la población en todo el planeta. Las personas que no hacen suficiente ejercicio físico presentan un riesgo de mortalidad entre un 20% y un 30% superior al de aquellas que son lo suficientemente activas. El incremento del riesgo de mortalidad por falta de ejercicio físico que se proyecta sobre la sociedad es mayor que las tasas de letalidad medidas para la Covid-19 que oscilan entre el 1 y el 6%".

"No hay justificativo y es arbitrario"

Magioncalda aseguró: "No hay justificativo para sostener la prohibición y cercenar un derecho constitucional. Las restricciones tienen que ser razonables y tener sentido en función de lo que se quiere evitar. En este caso, prohibir la actividad física para salvar vidas cuando provocaría más muertes, no es razonable".

"El Gobierno nacional y gente cercana a ellos estuvieron haciendo una asociación, para mí muy peligrosa, entre marketing, running y chetos. Creo que lo que hacen es fomentar el odio de clase", dijo.

Entre los firmantes del amparo aparece Sara Stewart Brown , la exesposa del periodista Jorge Lanata que es fanática del running y que respondió por redes sociales parte de los cuestionamientos al amparo.

"Hey Romina Mangel mirá que te quiero pero disiento. El amparo no va contra la salud pública, al contrario, prohibieron las actividades al aire libre por razones políticas, no por política sanitaria. Según las autoridades la actividad física no es un factor de riesgo para contagios", escribió en su cuenta de Twitter luego de que la panelista de Animales Sueltos atacara la acción judicial de la que forma parte la ex de Lanata.