Coronavirus: Las claves para mantener los cuidados y la limpieza si hay un contagiado en casa

Desde el inicio de la pandemia se habla de tres consignas principales para evitar contagios de Covid-19: distanciamiento, uso de tapabocas y ventilación. Las recomendaciones se profundizan, sin embargo, cuando personas que poseen el virus conviven con otras que parecieran no haberse contagiado. En esos casos, ¿qué cuidados extra deben sumarse? ¿Cómo se deben limpiar los ambientes? ¿Qué recaudos hay que incorporar si la vivienda carece de un ambiente o un baño para uso exclusivo de el o los contagiados? La lista es extensa, pero simple, y entre los especialistas consultados por LA NACION hay grandes consensos.

El primer aspecto que destacan es la importancia de que, siempre que sea posible, la persona con diagnóstico positivo de coronavirus permanezca aislada en una habitación y utilice un baño distinto al del resto de los convivientes no contagiados. El aislamiento es la medida primordial para evitar contagios. Sin embargo, destaca Laura Barcán, medica infectóloga del Hospital Italiano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), no en todas las residencias existe esta opción. Cuando la casa no posee dos ambientes o dos baños, indefectiblemente, contagiados y no contagiados deben compartir espacios, y en esos casos, los cuidados deben incrementarse. “Si se cruzan en algún espacio, que no es lo ideal, tiene que ser con barbijo”, destaca la médica.

En caso de utilizar el mismo baño, Barcán recomienda limpiar el inodoro con lavandina cada vez que una persona con coronavirus lo utilice. Para el resto de los objetos de uso común, como canillas, bacha, picaportes y cubiertos, ella desestima la necesidad de utilizar el mismo producto. En cambio, propone el uso de detergente o de alcohol diluido, que han demostrado ser efectivos para eliminar el virus de objetos y superficies.

Lautaro De Vedia, médico infectólogo del Hospital Muñiz y miembro de la SADI, en cambio, recomienda por precaución pasar un trapo con lavandina diluida tanto sobre los encubiertos y platos como también sobre todos los objetos del baño que se utilicen de manera compartida. Destaca, a su vez, la importancia de no compartir productos de higiene personal, como, por ejemplo, la pasta de dientes.

Con respecto de la cocina y la comida, los especialistas consultados coinciden: en caso de tener un cuarto para poder aislarse, el contagiado debe comer allí y los convivientes deben acercarle la comida a través de la puerta. Para ello, ambos deben colocarse el tapabocas y la persona no contagiada debe limpiarse las manos con alcohol en gel luego del encuentro.

En caso de vivir en un monoambiente, Martín Hojman, infectólogo del Hospital Rivadavia y miembro de la SADI, recomienda que los convivientes coman en horarios diferidos, mantengan el ambiente ventilado permanentemente y, de ser posible, eviten estar a menos de dos metros.

“Cuando el contagiado no tiene un ambiente exclusivo para aislarse, la situación es muy difícil de manejar. Es imposible que todos estén con barbijo todo el día. Por eso, hay que tratar de evitar la cercanía. Si tienen que comer en un solo lugar, que coman en momentos distintos”, explica.

¿Quién es considerado un contacto estrecho?

Normalmente, la categoría “contacto estrecho” abarca a quienes permanecieron a menos de dos metros de una persona contagiada, ambos sin barbijo, durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas. Hojman, sin embargo, considera que en todos los casos los convivientes de una persona con coronavirus son contacto estrecho.

“Seguramente, si estuvo a más de dos metros, tendrá menos chances de haberse contagiado, pero siempre hay posibilidades. Con las nuevas variantes, las vías de contagio no cambian, pero sí aumenta el riesgo de contagio. Es fundamental que los convivientes se aíslen por 10 días. Hay gente que actualmente no lo está cumpliendo”, señala Hojman.

También remarca que los vacunados con una o dos dosis que son contacto estrecho deben aislarse como cualquier otra persona, ya que la vacuna no evita la posibilidad de contagio, aunque sí la disminuye.

El aislamiento de las personas con casos leves y moderados de coronavirus, que en un principio se pedía que fuera de 10 días a partir del diagnóstico positivo, ahora también se exige que sea de 10 días, pero a partir del inicio de los síntomas.