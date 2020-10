Este año, debido a la cuarentena social y obligatoria por el Covid-19, la peregrinación a Luján fue reemplazada por una "mega transmisión" virtual, que comenzó a las seis de la mañana y se extenderá hasta medianoche

"Hoy no peregrinamos con los pies, pero sí con el corazón", se lee una y otra vez en los comentarios que los feligreses escribieron debajo de la transmisión virtual de la Peregrinación a Luján. Por primera vez en sus 46 años de historia, la tradicional manifestación de fe, que se realiza cada año durante el primer sábado de octubre, se pudo vivir únicamente a través de YouTube, Facebook e Instagram. La cantidad de fieles que se mantuvieron conectados a la "mega transmisión" virtual -unas 6500 personas- no se compara con el millón de fieles que caminan cada año junto a la estatua de la Virgen de Luján desde Liniers, General Rodríguez y Moreno hasta la Basílica. Sin embargo, la inédita modalidad de este año permitió que muchos fieles que antes no podían participar de la peregrinación pudieran hacerlo.

"Hace algunos años que no puedo peregrinar porque me operaron de la columna y se me complica caminar tanto. La peregrinación virtual me permitió sentirme ahí aún sin estarlo", reflexiona Lidia Mércuri, de 54 años, quien trabaja como catequista de dos colegio religiosos de Villa Urquiza y Villa Devoto. Mércuri está conectada desde temprano al streaming vivo de Facebook, que comenzó a las seis de la mañana y se extenderá hasta medianoche.

Los fieles que siguieron la celebración desde temprano pudieron ver el camino de la Virgen desde la Parroquia de San Cayetano, en Liniers, hacia la Basílica de Luján, cuya transmisión fue intercalada con las actividades programadas para la jornada, como reflexiones, cantos y entrevistas a laicos y sacerdotes. A las 18, empieza el Rosario y, a las 19, la misa central, el punto cúlmine de la celebración, que también puede verse desde Canal María.

"Estuve atenta a los comentarios de la gente, que iban apareciendo constantemente al costado del video -comenta Mércuri-. Una chica de Catamarca escribió: «hoy, por primera vez, puedo acompañarte. Ojalá algún día te pueda conocer» Leer las oraciones y agradecimientos de personas que no conocés te conmueve, te une a sus corazones, tal como sucede en la peregrinación cuando caminamos uno al lado del otro".

Sumándose a las plegarias de toda su Iglesia, hoy por la mañana, el papa Francisco hizo llegar un video, en donde bendice a los peregrinos y pide por las intenciones de su comunidad, especialmente por la salud, en medio del contexto de pandemia por el Covid-19.También repitió en forma de oración el lema de la edición de este año: "Madre, abrázanos. Queremos seguir caminando".

Para Ana Cerruti, 28 años, la peregrinación de este año es especial. "A todos nos duele no poder peregrinar, pero tengo la certeza de que María quiere estar con nosotros durante todo este día", manifiesta. Durante la jornada de hoy, además de presenciar la peregrinación desde YouTube, la joven se acercó a su parroquia, Santa Lucía de Barracas, y ayudó a colocar una imagen de la Virgen de Luján en la puerta, tal como hicieron la mayoría de los templos del país. "Le pedimos a la comunidad que se acerque a dejar papelitos con intenciones al lado de la imagen. Estamos peregrinando de una manera distinta, desde nuestro barrio, pero el sentimiento es el mismo", asegura.

"Peregrinar no es ir solo, es ir mirando la necesidad del otro -reflexiona Estela Giménez, servidora de los peregrinos de la Virgen y una de las invitadas especiales de la transmisión virtual-. Es como cuando los hijos van a ver a su mamá para ir a comer un asado en la casa. Los hijos son todos distintos. Pero cuando la mamá convoca, los hijos van, y la mamá los recibe a todos, sin importar como son. Y prepara la mesa, que es la misa".

