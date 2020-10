Empezó la peregrinación "virtual" a Luján y el papa Francisco envió un mensaje

View this post on Instagram

¡Llegó el día de la 46° peregrinación juvenil a Luján! Con mucha alegría, compartimos el mensaje que nos deja el Papa Francisco sumandose a esta Peregrinación Virtual con un mensaje esperanzador pidiendo que la "Virgen de Luján nos cuide a todos y nos de fuerza para seguir caminando" #Lujan2020 #MadreAbrazanos #RezoJuntoALaVirgenDeLujan #SelfieConMaria